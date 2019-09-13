За какие ошибки в 6-НДФЛ за 3 квартал 2019 оштрафуют

Работодатель, являясь налоговым агентом, должен отчитываться перед ФНС за удержание НДФЛ с доходов сотрудников (подп. 4 п. 3 ст. 24 НК РФ ). Для этого, наряду с ежегодной справкой 2-НДФЛ, используется квартальный расчет 6-НДФЛ. Если поданные в нем сведения содержат ошибки, применяются штрафные санкции. Расскажем, какие данные в 6-НДФЛ считаются неверными, какой штраф грозит за подачу отчета с ошибками и как его избежать.

Размер штрафа за ошибочные сведения в 6-НДФЛ

Штраф за ошибку в расчете 6-НДФЛ — 500 рублей (п. 1 ст. 126.1 НК РФ). Он будет наложен на юридическое лицо за каждый недостоверный отчет вне зависимости от того, сколько в нем содержится ошибок — одна или пять. Кроме того, последует наказание для руководителя компании: его оштрафуют на 300-500 рублей (ст. 15.6 КоАП РФ).

В НК РФ нет точных указаний, что именно считать ошибкой в форме 6-НДФЛ.

В связи с этим раньше инспекторы штрафовали за любую неточную информацию, даже если она не влияла на перечисление налогов в бюджет: например, за опечатки или незначительные орфографические ошибки (Письмо ФНС России от 09.08.2016 № ГД-4-11/14515).

Затем налоговики изменили свое мнение и в Письме от 16.11.2016 № БС-4-11/21695@ они указали причины, по которым последуют штрафы за предоставление ошибочного расчета:

если искажения в 6-НДФЛ привели к недоначислению и неуплате налога в бюджет;

если из-за допущенной ошибки пострадал работник (к примеру, ему не предоставлены положенные вычеты).

Примеры ошибок в форме 6-НДФЛ

Помимо неверных счетных вычислений, при подаче данной отчетности бухгалтеры допускают и другие ошибки:

Ошибка в 6-НДФЛ Как трактует ошибку ИФНС Верный вариант В строке 020 указан полностью необлагаемый доход (как вариант, декретные выплаты) Налоговый агент рассчитал и удержал НДФЛ не со

всех облагаемых доходов Полностью необлагаемые выплаты из ст. 217 НК РФ в 6-НДФЛ не отражают Опечатки в сумме НДФЛ: к примеру, вместо 5 000 руб. в строке 140 написано 50 000 руб. (при этом НДФЛ был перечислен правильно — 5 000 руб.). Налоговый агент заплатил

в бюджет не весь

исчисленный НДФЛ НДФЛ к уплате

по строке 140 и сумма налога, указанная в платежном поручении, должны быть

равны В строке 120 в качестве срока уплаты НДФЛ с отпускных проставлен следующий день после их выдачи. При этом НДФЛ уплачен в последний день месяца Налоговый агент заплатил НДФЛ с просрочкой В строке 120 проставляют последний день

месяца, в котором выданы отпускные В Раздел 1 внесены показатели не нарастающим итогом, а Раздел 2, наоборот, — суммы по нарастающей с начала года Налоговый агент оформил 6-НДФЛ не в соответствии с Порядком, утв. Приказом ФНС России от 14.10.15 № ММВ-7-11/450@) Следующие строки 6-НДФЛ Раздела 1 заполняют нарастающим итогом: 020, 025, 030, 040, 045, 060, 070, 080, 090. Все суммовые строки Раздела 2 расчета 6-НДФЛ детализирутся поквартально

Что делать, если обнаружена ошибка?

Если вы самостоятельно выяснили, что отчет подан с неверными сведениями, нужно незамедлительно подать уточненку: тогда штрафа не будет (п. 2 ст. 126.1 НК РФ).

Если налог вами был перечислен своевременно, но, например, из-за ошибок в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ программа ФНС уже начислила пени, вместе с уточненным расчетом подайте сопроводительное письмо в ИФНС, где укажите:

что самостоятельно обнаружили и исправили ошибку;

описание ошибки;

просьбу о пересчете пеней.

Поскольку Раздел 1 НДФЛ составляют нарастающим итогом, то ошибка, допущенная в предыдущем квартале года, может содержаться не в одном, а в нескольких последующих кварталах этого года. Если это произошло, придется сдать корректировки за все неверные отчетные периоды.

И еще одна частая ситуация: налог уплачен вовремя, но в 6-НДФЛ по обособке фирма поставила КПП головного офиса. Далее она исправила ошибку, но позднее срока сдачи отчета. Штраф и в этом случае можно отменить: для этого подайте жалобу в УФНС (Письмо ФНС от 12.08.2016 № ГД-4-11/14772).

Такая жалоба передается через принявшую решение инспекцию, сотрудники которой сами перешлют ее в УФНС в течение 3-х рабочих дней (п. 1 ст. 139 НК РФ).

В жалобе укажите, что своевременно сдали первичный расчет за подразделение. А также поясните, что исправили ошибку, сдав уточненку со старым КПП и нулевыми показателями, а потом отправили исходный отчет с верным КПП.

Подводим итоги