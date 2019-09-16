Клерк.Ру

На самом деле, это Москва кормит всю остальную Россию?

Не так давно, Сергей Собянин заявил, что фраза «вся Россия „кормит“ Москву», не соответствует действительности. По мнению градоначальника, на самом деле, это Москва «кормит» множество других регионов.

Что именно имел в виду мэр столицы, насколько это соответствует действительности и можно ли на самом деле сказать, что кто-то живет за чужой счет — разберемся в данной публикации.

ВВП и отчисления

По заявлению мэра Москвы, если бы не столица, в ее сегодняшнем виде, то жители находящихся поблизости регионов проживали бы в нищете, а российская экономика недосчитывалась бы каждого пятого рубля. Так ли это?

Давайте обратимся к валовому региональному продукту, который производит столица. Доля города в суммарном валовом продукте страны по официальным данным в прошлом году составила 21,4%. Но за счет чего формируется ВРП Москвы? По официальным данным Мосгорстата , основные статьи наполнения, это оптово-розничная торговля, операции с недвижимостью, аренда, предоставление услуг и обрабатывающие производства.

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ВРП столицы хоть и рекордно велик, но почти на 70% формируется за счет торговых операций и аренды. Тем не менее, показатели действительно поражают, и каждый пятый рубль в стране — это действительно заслуга Москвы.
Кроме того, из доходов, полученных в столице, идут огромные отчисления в федеральный бюджет, Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования. Логично, ведь в городе проживает свыше 12 500 000 человек и работает огромное количество организаций. Все это налогоплательщики.

Рабочие места и обеспечение работой региональных производителей

Теперь про производства в регионах и рабочие места. Основной рынок сбыта, произведенной в соседних регионах продукции — это действительно Москва. Производство в небольших городах стоит дешевле, и они не могли бы эффективно работать и получать прибыль, обеспечивая потребности одного своего региона.

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В первую очередь большая часть таких предприятий действительно нацелена на торговлю с Москвой — около 70% их продукции поставляется в столицу, в результате чего, они наполняют бюджет своих регионов большим количеством денежных средств.
Если бы дела обстояли иначе, скорее всего, множество находящихся в соседних с Москвой регионах предприятий, попросту закрылось бы. Областные бюджеты потеряли бы очень важный источник наполнения, а граждане — рабочие места.

Корме того, нельзя не упомянуть тот факт, что Москва обеспечивает работой множество жителей Московской области и находящихся в непосредственной близости регионов, в которых попросту невозможно найти столько рабочих мест.

Итог

Москва действительно очень важна для российской экономики. Она обеспечивает работой миллионы граждан, в том числе и из других субъектов. Да и бюджеты многих соседних регионов очень сильно зависят от Москвы (не говоря уже о федеральном бюджете).

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Однако нельзя сказать, что кто-то кого-то кормит. России не может быть без Москвы, как и Москвы без России. От сотрудничества столицы с другими регионами выигрывают обе стороны и государство в целом. А что вы думаете по этому поводу?

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