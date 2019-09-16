ККТ при оплате по безналу: как избежать штрафа, если чек не был пробит

Организация получает на расчетный счет денежные средства от покупателей (клиентов) — физических лиц (не индивидуальных предпринимателей) за товары, работы и услуги. Начиная с какой даты, эта организация обязана применять контрольно-кассовую технику (ККТ) и оформлять кассовые чеки (бланк строгой отчетности — БСО), а также возможно ли избежать ответственности за непробитие чека по безналу?

Согласно новым требованиям Закона 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» (далее — Закон № 54-ФЗ), если на расчетный счет компании денежные средства поступают от физического лица (то есть от обычного гражданина), то применение кассы является обязательным. Данная норма действует с 1 июля 2019 года.

При поступлении оплаты на расчетный счет от физлица кассовый чек должен быть сформирован не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на расчетный счет компании. Сделать это необходимо не позднее момента выдачи товара покупателю, начала выполнения работ или оказания услуг.

Таким образом, с июля 2019 года не использовать кассу и не выдавать кассовый чек при проведении безналичных расчетов будут вправе только ИП и организации в случае платежей с иными организациями и ИП без предъявления электронного средства платежа получателю средств. В том случае, если расчеты с физлицами (не ИП) осуществляются с использованием электронных средств платежа, применение онлайн-кассы является обязательным на общих условиях.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что с 1 июля 2019 года при получении на расчетный счет денежных средств от покупателей (клиентов) — физических лиц (не ИП) за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ и оформлять кассовые чеки (БСО) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оплаты на счет организации.

Штрафы за непробитие чека на безнал

Все организации и ИП, которые должны с 1 июля 2019 года применять кассы, обязаны пробить и передать чек клиенту. Непробитие чека по безналу с 1 июля 2019 года приравнивается к неприменению онлайн-кассы. В этом случае к организации и ИП могут быть применены штрафные санкции согласно части 2 статьи 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники».

Неприменение ККТ в установленных законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники случаях влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 1/4 до 1/2 размера суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 тыс. руб.; на юрлиц — от 3/4 до 1 размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения ККТ, но не менее 30 тыс. руб.

Согласно части 3 статьи 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники», повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, в случае, если сумма расчетов, осуществленных без применения ККТ, составила, в том числе в совокупности, 1 млн руб. и более, влечет в отношении должностных лиц дисквалификацию на срок от 1 до 2 лет; в отношении ИП и юрлиц — административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Согласно Примечанию к статье 14.5 КоАП РФ лицо, добровольно заявившее в налоговый орган в письменной форме о неприменении им ККТ в случаях, установленных законодательством РФ о применении контрольно-кассовой техники, либо о применении им ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо о применении им ККТ с нарушением установленного законодательством РФ порядка регистрации контрольно-кассовой техники, порядка, сроков и условий перерегистрации ККТ и порядка ее применения, и добровольно исполнившее до вынесения постановления по делу об административном правонарушении обязанность, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которой лицо привлекается к административной ответственности, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное частями 2, 4 и 6 настоящей статьи.

Однако такой порядок применим только в случае, если соблюдены в совокупности следующие условия: на момент обращения лица с заявлением налоговый орган не располагал соответствующими сведениями и документами о совершенном административном правонарушении; представленные сведения и документы являются достаточными для установления события административного правонарушения.

Таким образом, чтобы избежать ответственности за непробитие чека, следует воспользоваться примечанием к статье 14.5 КоАП РФ и в письме в адрес ИФНС подробно описать состав своего правонарушения, а также указать способ исправления его последствий.

По мнению ряда специалистов, для исправления ситуации неприменения ККТ следует на каждую сумму поступления пробивать отдельный чек. При этом в чеке надо указать обязательные реквизиты, в частности, номенклатуру и адрес электронной почты плательщика, на который должен быть отправлен чек (ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ). В этом случае чек будет не корректировочный, а обычный — на приход. То есть так как организация не пробивала прежде ошибочные чеки, так что и корректировать нечего.

С другой стороны, согласно пункту 4 статьи 4.3 Закона № 54-ФЗ:

При выполнении корректировки расчетов, которые были произведены ранее, формируется кассовый чек коррекции (БСО коррекции) после формирования отчета об открытии смены, но не позднее формирования отчета о закрытии смены.

Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) формируется пользователем в целях исполнения обязанности по применению ККТ в случае осуществления ранее таким пользователем расчета без применения ККТ либо в случае применения ККТ с нарушением требований законодательства РФ о применении ККТ (абзац введен Федеральным законом от 03.07.2018 N 192-ФЗ).

При этом чек коррекции оформляется на общую сумму поступления и в чеке коррекции не указывается номенклатура, так как чек коррекции необходим, прежде всего, для полноты отражения выручки. Таким образом, по мнению налоговых органов, от ответственности может быть освобождено лицо, которое само нашло ошибку, добровольно в письменной форме уведомило ИФНС о неприменении кассы и пробило чек коррекции.

Выводы и рекомендации

С 01 июля 2019 года при получении на расчетный счет денежных средств от покупателей (клиентов) — физических лиц (не ИП) за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ и оформлять кассовые чеки (БСО) не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оплаты на счет организации.

За неприменение ККТ предусмотрена административная ответственность согласно статье 14.5 КоАП РФ «Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации, либо неприменение в установленных федеральными законами случаях контрольно-кассовой техники».

Чтобы избежать ответственности за неприменение ККТ, надо в письменной форме уведомить ИФНС о неприменении кассы и пробить чек коррекции на общую сумму поступления.