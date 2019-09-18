Работник получил инвалидность. Пошаговая инструкция кадровика

На практике кадровые работники могут столкнуться с ситуацией, когда работник компании получает инвалидность. Процессы перевода на другую должность и расторжения трудового договора в подобном случае прописаны в Трудовом кодексе РФ. Однако некоторые ситуации могут вызвать затруднения у кадровых специалистов. Рассмотрим пошагово действия кадровой службы при предоставлении работником документов об ограничении трудоспособности.

Инвалидом признается лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, и этот статус подтверждается соответствующими документами. Причинами проблем со здоровьем являются заболевания, последствия травм или дефекты, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающие необходимость социальной защиты человека. Правовой статус лиц с инвалидностью регулируется Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Действия кадрового специалиста при появлении на предприятии человека с ограничениями по здоровью достаточно жестко регламентированы.

Шаг 1. Зафиксируйте получение документов об инвалидности

Работник может принести работодателю индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА) и справку. Форма ИПРА утверждена Приказом Минтруда России от 13.06.2017 № 486, форма справки, выдаваемой инвалиду, утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 24.11.2010 № 1031н. Получение этих документов регистрируется (если ведутся соответствующие журналы) или запрашивается у работника заявление. В заявлении необходимо проставить визу работодателя о получении заявления.

Зафиксировать дату получения ИПРА рекомендуется, так как на работодателя возложена обязанность соблюдения ч. 2 ст. 11 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». В случае спорных ситуаций фиксация даты получения ИПРА позволит работодателю подтвердить, что до указанной даты у него не было сведений об установлении работнику инвалидности и оснований для создания ему необходимых условий труда.

Если работник принес только справку или отказывается от рекомендаций, прописанных в ИПРА, то рекомендуем запросить с него соответствующее заявление. В этом случае работодатель освобождается от ответственности за исполнение ИПРА, в соответствии с ч. 7 ст. 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»:

«Отказ инвалида (или лица, представляющего его интересы) от индивидуальной программы реабилитации или абилитации в целом или от реализации отдельных ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности от ответственности за ее исполнение и не дает инвалиду права на получение компенсации в размере стоимости реабилитационных мероприятий, предоставляемых бесплатно».

Есть большое количество судебных решений, подтверждающих эту норму, например, решение Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 15.03.2016 по делу № 2-1347/2016.

Шаг 2. Изучите документы работника-инвалида

Важнейшим этапом для принятия решения об увольнении, переводе или осуществлении иных действий в отношении работника, в соответствии с медицинским заключением, является изучение документов.

Начните с ИПРА. В п. 18 указывается группа инвалидности, в п. 21 — степень ограничения к трудовой деятельности. Всего существуют три степени ограничения к трудовой деятельности. Например, 1 степень означает способность к выполнению элементарной трудовой деятельности со значительной помощью других лиц или невозможность ее осуществления. Описание каждой степени содержится в Приказе Минтруда России от 17.12.2015 № 1024н.

Далее кадровый работник обращает внимание на разделы: «Рекомендации о показанных и противопоказанных видах трудовой деятельности...» (виды труда, не отмеченные в этой графе, допустимы для инвалида); «Рекомендуемые условия труда», «Рекомендации по оснащению специального рабочего места...». Сравните рекомендации в медицинских документах с обязанностями, которые выполняет работник по своей должности.

Просмотрите карту специальной оценки условий труда по должности работника. Например, в строке 050 бывает прямое указание о невозможности применения труда инвалидов.

Шаг 3. Выполните требования законодательства в соответствии с изученными документами

В справке или ИПРА может быть прямо указано, что работник нетрудоспособен, тогда его увольняют по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ. Если работник нуждается в переводе на другую работу, то с письменного согласия работодатель обязан перевести его на другую имеющуюся должность, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Алгоритм действий прописан в ст. 73 ТК РФ.

Во избежание рисков уведомление о вакансиях или их отсутствии должно подаваться в письменной форме и подписываться работником. В уведомлении о предложении вакансий можете установить разумный срок, когда работник должен принять решение о переводе. Этот срок законодательством не установлен, но мы рекомендуем дать минимум 1 рабочий день для предоставления ответа, чтобы исключить спорные ситуации, при которых работник-инвалид, не обдумав, отказался от предложенных вакансий, а потом необдуманный отказ решил оспорить.

Важно! С момента получения документов о противопоказаниях к работе сотрудника нельзя допускать к трудовой деятельности на основании ст. 76 ТК РФ.

Если работник отказывается от перевода или нет соответствующих вакансий, его увольняют по п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Работника-инвалида не запрещено увольнять и по соглашению сторон.

В случае увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 83 ТК РФ или п. 8 ч. 1 ст. 77 ТК РФ работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

Если противопоказаний к работе по своей должности нет, сотрудник работает и дальше. Но не забудьте заключить с ним дополнительное соглашение о продолжительности ежегодного отпуска в 30 дней и включить иные условия в зависимости от группы инвалидности и содержания медицинского заключения.