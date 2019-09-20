Бухгалтер отказал налоговой по встречке. И что было?

Налоговая инспекция очень часто запрашивает документы по встречке. Это значит, что проверяют не вас, а вашего контрагента, представление документов вашей организации ничем не угрожает (кроме штрафа за непредставление документов или просрочку). Очень часто бухгалтер даже не задумывается, отправлять или нет документы: конечно же, отправлять, а то мало ли. В Нижегородской области бухгалтер ответила отказом, суд признал ее действия правомерными.

Недавно в судебной практике РФ произошел случай, ставший причиной многих обсуждений: принципиальный бухгалтер ООО «Леони Рус» ответила инспекции отказом, потому что налоговая инспекция запрашивала сведения о работнике организации. В частности, были запрошены следующие документы: заявление о приеме на работу и об увольнении, трудовой договор, личная карточка Т-2, приказ о приеме на работу и сведения о фактическом адресе проживания и телефоне работника. Документы нужны были инспекции для проведения почерковедческой экспертизы, так как на допрос в налоговую этот сотрудник не являлся, а кроме работы в ООО «Леони Рус» занимал должность директора контрагента второго звена проверяемой организации.

В ответ на требование ООО «Леони Рус» письмом сообщило налоговому органу, что не имело никаких взаимоотношений с проверяемым налогоплательщиком, и истребуемая инспекцией информация никак не относится к проверке, к исчислению налогов, поскольку касается конкретного лица и не может быть раскрыта без согласия этого лица в соответствии со ст.7 Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Инспекция решила наказать строптивого налогоплательщика и привлекла организацию к ответственности по п.1. ст. 126 НК РФ в виде штрафа 600 руб. Кроме того, инспекция решила привлечь к административной ответственности главного бухгалтера, в обязанности которой входила подготовка ответов на требования и запросы налоговых органов и составила протокол об административном правонарушении в соответствии с ч.1 ст. 15.6 КоАП РФ. Судья вынес постановление, в котором признал главного бухгалтера виновным и назначил штраф в сумме 300 руб. Расчет налогового органа на то, что суммы штрафов маленькие, и неправомерные действия останутся безнаказанными, был неверным.

Организация обратилась в Арбитражный суд, который признал недействительным решение налогового органа, апелляционная инстанция также поддержала налогоплательщика и признала штраф по ст. 126 неправомерным (Дело № А43-1801/2018). Мотивируя свое решение тем, что истребованные инспекцией документы касались взаимоотношений ООО «Леони Рус» и его работника в рамках трудовых взаимоотношений, непосредственно к деятельности проверяемого налогоплательщика указанные документы не относились, как и к деятельности поставщика второго звена, поэтому в этих документах не могла содержаться какая-либо информация, способная охарактеризовать деятельность проверяемого налогоплательщика, либо касающаяся и влияющая на размер и существо его налоговых обязательств.

Ведение документов, которые истребовала инспекция, не предусмотрено НК РФ, в связи с чем Общество не может быть привлечено к ответственности по ст. 126 НК РФ. Кроме того, запрошенная инспекцией информация содержала персональные данные, которые налоговый орган не вправе истребовать у общества в порядке ст. 93.1. НК РФ, а налогоплательщики не обязаны и даже не в праве предоставлять подобную информацию инспекции (пункты 1,6 ст. 3 , п. 1 ст. 4 Закона 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 86,88 ТК РФ, пп. 1,2,4,п.3 ст. 24 НК РФ, пп 2.п.1. ст. 64 закона № 299-ФЗ «Об исполнительном производстве», п.2.1 ст. 4 Закона № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», п. 2 ст. 12 Закона № 118 —ФЗ «О судебных приставах», п.4 ст. 13 Закона № 3-ФЗ «О полиции» и др.)

Главбух ООО «Леони Рус» тоже не согласилась со штрафом в 300 руб. и пошла в суд его обжаловать. Две вышестоящие судебные инстанции признали главного бухгалтера виновным. А вот Верховный суд встал на защиту бухгалтера. 26 апреля 2019 г. судья ВС РФ вынес Постановление № 9-АД19-10, которое может быть примером для бухгалтеров компаний. Суд указал, что пп. 11 п. 1 ст. 21 НК РФ установлено, что налогоплательщики имеют полное право не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, не соответствующие Кодексу или иным федеральным законам. И сделал выводы, что в рассматриваемом случае главный бухгалтер имела право не представлять документы, которые истребовал налоговый орган, потому что требование было незаконным.

Соответственно, главбух ООО «Леони Рус» необоснованно была привлечена к ответственности, так как в ее действиях отсутствовал состав правонарушения. Соответственно, ВС РФ отменил судебные акты нижестоящих судов и прекратил производство по делу.

Конечно, это один случай из тысяч других, где бухгалтеры не пошли в суд и не стали обжаловать штраф в 300 руб. Но это решение, во-первых, получило большой общественный резонанс, ФНС РФ тоже с ним ознакомилось, и позиции ВС РФ будут учтены в работе налоговых органов. Во-вторых, решение содержит мотивировку, которой может воспользоваться бухгалтер для подготовки ответа на аналогичные требования налоговых органов. А таких требований в нашей практике все больше и больше.