Плюсы и минусы 1С:Бухгалтерии

По-моему, это здесь ни при чём. Электронная отчётность в ФСС появилась только в 2010 году, когда ...
Не знаю, у нас охранники во дворе носятся, всех гоняют, кто курит...
один дурак посмеялся над другим дураком и показался себе умным...
"Я сегодня перепроверил весь интернет..."-эта фраза полностью дискредитирует не только эту статью...
Я так понимаю, задним числом примут...
не может быть вилки в штатном расписании у работников одной должности. кто это вам такое рассказа...
Давно уже все нормальные люди ввели надбавки в штатном расписании " за сдачу первичной аттестации...
А если будут курить в квартире, но с открытой дверью балкона. Как быть? ...
скоро уже и думать запретят) 1984
Уволить можно как не прошедшего испытательный срок. там иные основания и иные документы...
возлагают все на работодателя...пускай бы работник сам и уведомлял... я понимаю, конечно, что нез...
Конечно они не в курсях. ну о чем вы..... у нас начальники в органах социальных трудовой кодекс ...
я бы запретила курить на балконах в жилых домах. Весь этот дым идет в форточки соседям. Пусть дом...
Анна, теоретически ПВТР - правила внутреннего трудового распорядка - мы в них объясняем работника...
Да ладно бы только ЕНВД, так ведь и ПСН нельзя будет применять. ...
На детских площадках тоже запретили курить - а толку ноль ...
смотря что прописано в самом договоре и как у вас человек трудится. для опытного инспектора там м...
Первым четырем способам уже больше 10 лет и действительно странно, что на них еще кто-то попадает...
Никогда не понимала людей берущих кредит на шубы и Айфоны. Я знаю, что они есть и считают себя пр...
согласна, что такое есть вообще коммерческая тайна, в принципе...
ну теперь все эти куряги будут дома дымить, а мы, не курящие, будем наслаждаться этим.......
Теперь буду соседа снизу поливать из огнетушителя.
И зачем вы написали эту статью?
Эта поправка была исключена из проекта в его итоговой версии...
В связи с пожаром на судне в плавдоке в порту Мурманска в 2017 году, полностью уничтожившим его, ...
Ну это уже слишком радикально))
Тырнет - порождение дьявола. , как и тыкалки.Все поголовно не отрываясь тыкают в пластиковые экра...
ЗАПРЕТИТЬ курение в принципе.
Кто создает 1С - никогда не работал бухгалтером! Сляпают сырой проект, а дальше дорабатывайте как...
заметьте, сбоев в ФСС не было, а отчёты всегда принимаются за секунды...
теперь только в туалетах, чтоб ведь дом кайфовал
Зачем же с ней мучиться? У меня муж получает на Мир сберовский, и тут же, в тот же день переводит...
Пустой вой про Снеговика.
Гостайна - это гриф секретности. Если на экземпляре трудового договора и на расчетных листках, в...
Теперь только в форточку!Очередной гибрид. Теперь гибрид аншлага и первоклассника....