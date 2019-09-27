Плюсы и минусы 1С:Бухгалтерии

Короткое видео о том, какие, на мой взгляд, плюсы и минусы существуют в «1С:Бухгалтерии». Хоть 1С и давно занимает лидирующие позиции на этом рынке, но все же она не лишена недостатков, вот о них мы и поговорим.

А какие плюсы и минусы знаете вы?

Инструкции по настройке и использованию 1С — в нашей специальной рубрике.