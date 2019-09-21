9 фактов про политику и экономику, которые вам не понравятся

Перевод статьи Financial Times, которую нельзя пропустить.

Мы вступили в эпоху капитализма рантье, пишет Мартин Вольф в Financial Times.

Несправедливо: Рыночная и политическая власть позволяет привилегированным лицам и предприятиям получать большую часть общей ренты

1.«Капитализм рантье» означает экономику, в которой рыночная и политическая власть позволяет привилегированным лицам и предприятиям получать большую часть ренты в отличие от всех остальных сограждан.

2. Либерализованные финансы имеют тенденцию к метастазированию, как рак. Таким образом, способность финансового сектора создавать кредит и деньги финансирует его собственную деятельность, доходы и (часто иллюзорную) прибыль.

3. Чрезмерный рост кредита почти всегда приводит к кризисам. Вот почему ни одно современное правительство не осмеливается позволить рыночному финансовому сектору работать без посторонней помощи и без руководства. Но это, в свою очередь, создает огромные возможности получить выгоды от безответственности. Дальнейшие кризисы гарантированы.

4. Финансы создают растущее неравенство. С 1980-х годов заработок профессионалов в области финансов резко увеличился , но не привел к росту производительности труда. Личные финансовые соображения пронизывают принятие корпоративных решений.

5. Еще более фундаментальная проблема капитализма — снижение конкуренции и рост монопольной ренты. Крупные олигополии фактически поделили рынки между собой и извлекают отсюда свою ренту в ущерб другим бизнесам.

6. На рынке стало действовать правило — «победитель получает почти все». Крупнейшие компании и их менеджмент получают монопольную ренту, потому что теперь они могут обслуживать глобальные рынки дешево и внеконкурентно.

7. Мы также сталкиваемся с сетевыми эффектами агломерации. Успешные мегаполисы — Лондон, Нью-Йорк- создают мощные петли, привлекающие и поощряющие талантливых людей. Это ставит в невыгодное положение предприятия и людей, оказавшихся в ловушке в отсталых городах. Агломерации также создают ренту не только в ценах на недвижимость, но и в доходах.

8. Корпорации (а также и акционеры) получают выгоду от общественных благ — безопасности, правовых систем, инфраструктуры, образованной рабочей силы и социально-политической стабильности — предоставляемых самыми влиятельными в мире либеральными демократиями. Тем не менее, они используют любые налоговые лазейки, особенно те компании, чье местоположение производства или инноваций трудно определить. Тема коррупционных и налоговых преступлений становится весьма актуальной.

Самыми большими проблемами в корпоративной налоговой системе являются налоговая конкуренция и размывание базы и перераспределение прибыли.

Брэд Сетсер из Совета по международным отношениям посчитал, что американские корпорации аккумулируют в семь раз больше прибыли в небольших налоговых убежищах (Бермудские острова, Британские Карибские острова, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Сингапур и Швейцария), чем в шести крупных экономиках (Китай, Франция, Германия, Индия, Италия и Япония).

9. Корпоративное лоббирование перекрывает интересы простых граждан. Пожелания простых людей практически ничего не значат при разработке политики.

Не в последнюю очередь, поскольку некоторые западные экономики стали более латиноамериканскими в распределении доходов, их политика также стала более латиноамериканской. Часть продолжает продвигать капитализм (основанный на фобиях) для поддержки эгоистических интересов небольшой части элиты. Такая деятельность вполне может закончиться смертью самой либеральной демократии.

«Нам нужна динамичная капиталистическая экономика, которая дает всем веру в то, что они могут участвовать в выгодах. Вместо этого мы видим нестабильный капитализм рантье, ослабленную конкуренцию, слабый рост производительности, высокое неравенство и, что не случайно, все более ухудшающуюся демократию. Решение этой проблемы является проблемой для всех нас, но особенно для тех, кто управляет самыми важными бизнесами в мире. То, как работают наши экономические и политические системы, должно измениться, иначе они погибнут».

Перевод и краткий пересказ подготовил НЕЗЫГАРЬ