Как избежать ответственности при использовании номинального директора

Некоторые бизнесмены с целью избежания личной имущественной и налоговой ответственности используют в своей работе директоров-номиналов.

Этот способ далеко не нов и был описан еще советскими писателями-сатириками Ильфом и Петровым в книге «Золотой теленок»: «Остап уже собирался взять Фунта за крахмальный ошейник и указать ему путь-дорогу, когда старик снова раскрыл рот. В дальнейшем разговор принял такой занятный характер, что Остапу пришлось примириться с фунтовской манерой вести беседу. — Вам не нужен председатель? — спросил старик. — Какой председатель? — воскликнул Бендер. — Официальный. Одним словом, глава учреждения. — Я сам глава. — Значит, вы собираетесь отсиживать сами? Так бы сразу сказали! Зачем же вы морочите мне голову уже два часа?». Зиц-председатель Фунт, как известно, сидел при Александре втором — Освободителе, при Александре третьем — миротворце, при Николае втором — кровавом. Но это дела давнишние и при этом взятые из художественной литературы. А между тем подобные зиц-председатели существуют и сегодня.

Директор-номинал — человек, который за денежное вознаграждение, соглашается числиться в качестве руководителя коммерческой организации.

На такую должность обычно соглашаются люди, которые не имеют специального образования и не могут грамотно отвечать на вопросы налоговиков. Как правило, эти лица не осознают всей доли своей ответственности, соглашаясь возглавить незнакомую организацию. Человек является директором только на бумаге и внесен в ЕГРЮЛ, а настоящими руководителями выступают другие люди. Выявит ли этих людей налоговый орган неизвестно, если нет, то вполне вероятно, что всю полноту ответственности за деятельность организации будет нести номинальный директор. Номинальный директор соответствует следующей характеристике:

не получает официальную зарплату от организации, которой он руководит;

не может дать показания и не отвечает на запросы ФНС;

не может предоставить сведения о деятельности «своей» компании и ее контрагентах.

Если налоговики предполагают, что руководитель той или иной компании — директор-номинал, то они направляют компании требование об исправлении недостоверных данных. Если компания по каким-то причинам их не исправляет, то отметка о номинальности директора будет внесена в ЕГРЮЛ. Кроме того, такую организацию могут принудительно ликвидировать, имеются риски и у самих реальных руководителей бизнеса, в случае если налоговый орган их выявит. Этот риск достаточно серьезный, так как у налогового органа для этого достаточно полномочий.

И конечно же, есть риски у директора-номинала. Учредители и директора компаний, которые были закрыты налоговиками, в дальнейшем могут столкнуться с непреодолимыми сложностями при открытии новых компаний, не говоря уже о том, что такие директора и учредители могут быть привлечены к имущественной ответственности.

Единственным на сегодняшний день нормальным способом для избежания личной ответственности директора является способ перераспределения полномочий по выбору контрагентов предприятия. Для этого на предприятии должны быть разработаны регламент по выбору контрагентов и должностные инструкции на одного или несколько сотрудников, которые бы отвечали за выбор контрагентов.

Есть судебная практика, которая подтверждает данную позицию в арбитражных судах, когда организациям удавалось с помощью регламента доказать реальность спорных сделок, и судебная практика в судах общей юрисдикции, когда директорам организаций удавалось избежать личной уголовной и имущественной ответственности при выборе спорных контрагентов.

Это происходило из-за того, что в данных организациях имелся регламент по выбору контрагентов и должностные инструкции на людей, которые в силу должностных обязанностей отвечали за выбор контрагентов.