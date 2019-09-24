Как правильно оценить совместно нажитое имущество, подлежащее разделу?

Супруги развелись и делили в суде имущество. Первая инстанция удовлетворила иск бывшей супруги о взыскании с экс-супруга стоимости автомобиля, а вот апелляция – решение отменила. Суд счел, что экспертиза завысила стоимость автомобиля. Верховный Суд напомнил, что при разделе имущества его оценка выполняется на момент рассмотрения дела.
Суть делаВ августе 2017 года супруги Ч. развелись. В браке они не раз приобретали имущество, в том числе грузовой автомобиль УАЗ.
В 2018 году бывшая супруга М. обратилась в районный суд о разделе имущества.
Что решили суды?Районный суд определил состав совместно нажитого имущества и разделил его поровну между бывшими супругами. В частности, за супругой признали право на автомобиль УАЗ стоимостью 208 500 руб. Ей выдали исполнительный лист в отношении должника – бывшего мужа.
Однако выяснилось, что на момент выдачи исполнительного листа от 19.06.18 за бывшим супругом не числилось зарегистрированных транспортных средств. Спорный автомобиль он продал в конце 2017 года. Исполнительный лист вернули за невозможностью исполнения.
Гражданка решила через суд изменить порядок и способ исполнения решения в отношении спорного автомобиля. Суд установил, что автомобиль действительно оформлен на нового собственника, и принял решение взыскать в пользу М. с экс-супруга стоимость УАЗа. Стоимость автомобиля установили в результате оценочной экспертизы, проведенной в рамках дела о разделе имущества супругов.
Апелляция решение отменила.
Почему?
- В материалах дела отсутствуют доказательства, что автомобиль отсутствует у экс-супруга и находится в собственности другого лица;
- Эксперты не осматривали автомобиль в процессе оценки. Стоимость определили, сравнив УАЗ с аналогами. Фактическая стоимость автомобиля составляет 80 тыс. руб. Собственно за эти деньги, по словам бывшего супруга, он его и продал.
Что решил ВС?ВС не согласился с доводами апелляционного суда:
- Должник подтвердил в суде первой инстанции факт продажи автомобиля. Суд первой инстанции не установил доказательств возможности исполнения экс-супругом решения суда. Тем не менее, суд апелляционной инстанции «не привёл в судебном постановлении мотивов, по которым он отверг указанные выше доказательства, на основании которых суд первой инстанции пришёл к выводу о невозможности исполнения решения суда по причине отсутствия у должника автомобиля»;
- Апелляция не согласилась с оценкой стоимости автомобиля в 208 500 руб. При этом суд не учел, что оценку провели на момент рассмотрения дела о разделе имущества. А «стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»)».
Источник: определение ВС от 16 июля 2019 года №19-КГ19-9.