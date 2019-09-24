Как правильно оценить совместно нажитое имущество, подлежащее разделу?

Супруги развелись и делили в суде имущество. Первая инстанция удовлетворила иск бывшей супруги о взыскании с экс-супруга стоимости автомобиля, а вот апелляция – решение отменила. Суд счел, что экспертиза завысила стоимость автомобиля. Верховный Суд напомнил, что при разделе имущества его оценка выполняется на момент рассмотрения дела.

Суть дела

В августе 2017 года супруги Ч. развелись. В браке они не раз приобретали имущество, в том числе грузовой автомобиль УАЗ.

В 2018 году бывшая супруга М. обратилась в районный суд о разделе имущества.

Что решили суды?

определил состав совместно нажитого имущества и разделил его поровну между бывшими супругами. В частности, за супругой признали право на автомобиль УАЗ стоимостью 208 500 руб. Ей выдали исполнительный лист в отношении должника – бывшего мужа.

Однако выяснилось, что на момент выдачи исполнительного листа от 19.06.18 за бывшим супругом не числилось зарегистрированных транспортных средств. Спорный автомобиль он продал в конце 2017 года. Исполнительный лист вернули за невозможностью исполнения.

Гражданка решила через суд изменить порядок и способ исполнения решения в отношении спорного автомобиля. Суд установил, что автомобиль действительно оформлен на нового собственника, и принял решение взыскать в пользу М. с экс-супруга стоимость УАЗа. Стоимость автомобиля установили в результате оценочной экспертизы, проведенной в рамках дела о разделе имущества супругов.

Апелляция решение отменила.

Почему?

В материалах дела отсутствуют доказательства, что автомобиль отсутствует у экс-супруга и находится в собственности другого лица;

Эксперты не осматривали автомобиль в процессе оценки. Стоимость определили, сравнив УАЗ с аналогами. Фактическая стоимость автомобиля составляет 80 тыс. руб. Собственно за эти деньги, по словам бывшего супруга, он его и продал.

Гражданка М. обратилась в Верховный Суд РФ (ВС РФ).

Что решил ВС?

ВС не согласился с доводами апелляционного суда:

Должник подтвердил в суде первой инстанции факт продажи автомобиля. Суд первой инстанции не установил доказательств возможности исполнения экс-супругом решения суда. Тем не менее, суд апелляционной инстанции «не привёл в судебном постановлении мотивов, по которым он отверг указанные выше доказательства, на основании которых суд первой инстанции пришёл к выводу о невозможности исполнения решения суда по причине отсутствия у должника автомобиля»;

Апелляция не согласилась с оценкой стоимости автомобиля в 208 500 руб. При этом суд не учел, что оценку провели на момент рассмотрения дела о разделе имущества. А «стоимость имущества, подлежащего разделу, определяется на время рассмотрения дела (пункт 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»)».

Таким образом, у апелляционного суда не было оснований отменять решения суда первой инстанции.

Источник: определение ВС от 16 июля 2019 года №19-КГ19-9.