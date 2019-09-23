Новые правила оформления путевого листа

С 1 марта 2019 года действуют изменения, внесенные Приказом Минтранса России от 21.12.2018 № 467 в Приказ Минтранса России от 18.09.2008 № 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов» (зарегистрировано в Минюсте России 08.10.2008 № 12414) (далее — Приказ № 152). Сегодня разберемся, как оформлять путевые листы «по-новому», а также коснемся правил оформления путевых листов, оставшихся без изменений.

Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее — закон № 196-ФЗ) прямо не предусмотрена обязанность оформления путевых листов. Однако, в силу пункта 2 статьи 20 Закона № 196-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие коммерческие перевозки, а также перемещение лиц (кроме водителя) и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), обязаны соблюдать Правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденные Приказом Минтранса РФ от 15.01.2014 № 7 (далее — Правила), и проводить (согласно установленному перечню) мероприятия по подготовке транспортных средств к безопасной эксплуатации.

Пунктом 29 Правил установлено, что сведения о проведенном контроле технического состояния транспортного средства и месте его проведения фиксируются в путевых листах. Контроль технического состояния транспортных средств при выпуске на линию (возврате с линии) обеспечивается работником субъекта транспортной деятельности, осуществляющим допуск транспортных средств к эксплуатации.

Документом, который нужен для учета и контроля работы транспортного средства и водителя, является путевой лист (пункт 14 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее — Закон № 259-ФЗ)).

Статьей 6 Закона № 259-ФЗ запрещается осуществление перевозок пассажиров и багажа, грузов автобусами, трамваями, троллейбусами, легковыми автомобилями, грузовыми автомобилями без оформления путевого листа на соответствующее транспортное средство.

При этом, напомним, что Верховный Суд Российской Федерации в Определении от 09.03.2017 № 309-КГ17-1326 еще раз указал: если лицо осуществляет деятельность, связанную с эксплуатацией транспортных средств и осуществляет перевозку работников и грузов для собственных нужд, оно обязано соблюдать требования, установленные статьей 20 Закона № 196-ФЗ.

Рекомендуем воспользоваться унифицированной формой, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте» либо самостоятельно разработать соответствующую форму, которая должна содержать обязательные реквизиты.

Требования к обязательным реквизитам путевого листа выглядят следующим образом:

наименование и номер путевого листа — указывается тип транспортного средства (путевой лист легкового автомобиля, например), номер указывает в заголовочной части в хронологическом порядке;

— указывается тип транспортного средства (путевой лист легкового автомобиля, например), номер указывает в заголовочной части в хронологическом порядке; сведения о сроке действия путевого листа — дата (число, месяц, год), на которую путевой лист может быть использован, в случае оформления более чем на 1 день — даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован;

— дата (число, месяц, год), на которую путевой лист может быть использован, в случае оформления более чем на 1 день — даты (число, месяц, год) начала и окончания срока, в течение которого путевой лист может быть использован; сведения о собственнике/владельце транспортного средства — организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, номер телефона, ОГРН;

— организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, номер телефона, ОГРН; сведения о транспортном средстве:

тип транспортного средства (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) и модель транспортного средства и прицепа,

государственный регистрационный знак транспортного средства и прицепа,

показания одометра (полные километры пробега) при выезде транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки данного ТС по возвращении из рейса и окончании смены (рабочего дня) водителя ТС,

дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) выезда транспортного средства с парковки и его заезда на парковку. С 1 марта 2019 года можно не заверять штампами показания одометра, достаточно подписи ответственных лиц ,

, дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства. Проводить техконтроль должен контролер, соответствующий Профессиональным и квалификационным требованиям к работникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом. Однако, не обязательно иметь в штате такого контролера. Указанную функцию можно возложить либо на стороннюю организацию, либо на водителя в порядке совмещения;

сведения и водителе:

фамилия, имя, отчество водителя,

дата (число, месяц, год) и время (часы, минуты) проведения предрейсового и послерейсового медицинских осмотров водителя.

Собственники (владельцы) транспортных средств обязаны регистрировать оформленные путевые листы в журнале регистрации путевых листов. Организация может разработать форму данного журнала самостоятельно либо воспользоваться типовой межотраслевой формой 8 «Журнал учета движения путевых листов», утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 № 78.

Оформленные путевые листы организация должна хранить как минимум пять лет.

Следует уделить внимание новым положениям о периодичности оформления путевого листа.

Предварительно отметим, что в законодательстве не дано определение рейса. Но обычно под рейсом понимают промежуток времени, начиная с выезда транспортного средства с места постоянной парковки, и до его возвращения обратно.

В предыдущей редакции Приказа № 152 оформление путевого листа было возможно на один день или срок, не превышающий одного месяца. По новым правилам путевой лист нужно оформлять:

до начала выполнения рейса , если длительность рейса водителя транспортного средства превышает продолжительность смены (рабочего дня);

, если длительность рейса водителя транспортного средства превышает продолжительность смены (рабочего дня); до начала первого рейса, если в течение смены (рабочего дня) водитель транспортного средства совершает один или несколько рейсов.

Следовательно:

если водитель поехал в один рейс, но на 2 дня, то его рейс составляет 2 дня и выдается 1 путевой лист;

если водитель развозит продукцию по нескольким точкам и на место постоянной парковки не возвращается, то у него получается в течение одного дня один рейс и требуется только один путевой лист;

если водитель развозит продукцию по нескольким точкам и на место постоянной парковки возвращается, то у него получается в течение одного дня несколько рейсов, но в течение одной рабочей смены и будет возможным оформление одного путевого листа;

если в течение срока действия путевого листа одно транспортное средство используется посменно несколькими водителями, то на него может оформляться несколько путевых листов, отдельно на каждого водителя.

Предрейсовый (предсменный) осмотр

Также, с 21 декабря 2018 года вступили в силу изменения в статью 20 Закона № 196-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 20.12.2017 № 398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О безопасности дорожного движения“ в части установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Начиная с указанной даты, учреждения, использующие для собственных нужд автобусы и грузовики, обязаны проводить предрейсовый и предсменный контроль состояния данных транспортных средств, порядок проведения которых регламентируется Приказом Минтранса РФ от 08.08.2018 № 296 «Об утверждении Порядка организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств».

Предрейсовый контроль технического состояния транспортных средств проводится до начала рейса, если в течение одной смены (рабочего дня) выполняется только один рейс или длительность рейса превышает продолжительность смены (рабочего дня) водителя транспортного средства.

Предсменный контроль технического состояния транспортных средств проводится до начала смены, если в течение смены (рабочего дня) водитель транспортного средства совершает более одного рейса.

Предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств должен проводиться до выезда транспортного средства с парковки (парковочного места), предназначенной для стоянки транспортного средства по возвращении из рейса и окончании смены водителя транспортного средства.

Дата и время проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортного средства проставляются контролером технического состояния автотранспортных средств или контролером технического состояния транспортных средств городского наземного электрического транспорта, проводившим соответствующий контроль, и заверяются его подписью с указанием фамилии и инициалов (пункт 16.1 Приказа № 152).

Указанные данные о прохождении предрейсового осмотра заверяются подписью лица, проводившего соответствующий осмотр. В предыдущей редакции правил оформления путевых листов отметка о проведении медосмотра заверялась еще и штампом. Однако, в отсутствие такого указания имеются определенные противоречия в нормативных актах, так как пунктами 16 и 17 Приказа Минздрава РФ от 15.12.2014 № 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров» до сих предусмотрено, что по результатам предрейсового, послерейсового медосмотра на путевых листах ставится штамп, например: «Прошел предрейсовый медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен». Поэтому, до внесения соответствующих изменений в приведенный нормативный акт для предотвращения спорных ситуация советуем проставлять такой штамп.

Таким образом, заполнение путевых листов с учетом внесенных изменений не является затруднительным, однако, необходимо учитывать обязательные реквизиты и периодичность оформления путевых листов.