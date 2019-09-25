Потребительский экстремизм: как люди получают миллионы в судах

В научных кругах потребительским экстремизмом признается, с одной стороны, деформация правосознания, а с другой стороны — это один из способов злоупотребления правом на основе теоретических правовых подходов к защите слабой стороны.

Американская пенсионерка обставила «Макдоналдс»

Наверное, самым известным примером судебной тяжбы потребителя-экстремиста против крупной компании является так называемое кофейное дело, случившееся в 1992 году в США. Госпожа Стелла Либек, пенсионерка из штата Нью-Мексико, пролила на себя кофе, приобретённый в одном из ресторанов «Макдоналдс». Полученные ожоги и моральные страдания стали основанием для предъявления иска. Стаканчик кофе стоимостью 49 центов обернулся вердиктом присяжных заседателей, присудивших потерпевшей почти три миллиона долларов (размер компенсации в дальнейшем был снижен — ред.).

После данного случая в профессиональных юридических кругах США стали широко обсуждать необходимость законодательных реформ, в том числе с целью выравнивания перекосившегося в пользу «слабой стороны» баланса защиты прав. Впоследствии в честь Стеллы Либек была учреждена специальная награда за победу в любых «диких, возмутительных или смешных судебных процессах, включая некоторые позорные поддельные дела».

Банкротство со списанием долга: правда и мифы

Российские судебные процессы в сфере защиты прав потребителей также могут изобиловать курьёзными судебными разбирательствами. Важно подчеркнуть, что на уровне практики судебная система почти всегда находит нужный баланс прав и законных интересов между потребителями и компаниями.

Массовость некоторых потребительских дел часто обеспечивается специально учреждёнными для этих целей юридическими фирмами. В финансовой сфере за подобными фирмами прочно закрепился ярлык «антиколлектор», «раздолжнитель» и т. п. Уже сегодня мы можем наблюдать целые федеральные сети оказания антиколлекторских услуг, с соответствующей агрессивной рекламой на вокзалах и остановках транспорта.

Очень часто можно наблюдать, когда в такого рода рекламе предоставляются гарантии, противоречащие законодательству. Как правило, на сайте компании «раздолжнителя» крупным шрифтом указывается на «Банкротство с гарантией списания долга», и всем желающим предлагается «Списать долг с гарантией».

Плохая новость состоит в том, что не всякий долг может быть списан. В частности, арбитражный суд может принять решение о неприменении в отношении гражданина правила об освобождении от исполнения обязательств и отказать в списании долгов в случае, если должник действовал недобросовестно, например, умышленно скрыл доходы или имущество.

Рекламируя юридические услуги по списанию долгов через банкротство, «раздолжнители», как правило, забывают либо умышленно умалчивают о том, что всё ликвидное имущество, в том числе машины, квартиры, земельные участки, шубы и золотые украшения, за некоторым исключением будут распроданы на торгах. Забывают они упомянуть и о ситуациях, когда долг в принципе невозможно списать через процедуру банкротства. В качестве примера несписываемых долгов можно привести алиментные обязательства, требования о возмещении вреда, причинённого жизни и здоровью, о возмещении морального вреда, обязательства, возникшие в ситуации привлечении лица к субсидиарной ответственности, и так далее.

Важно подчеркнуть, что при наличии признаков фиктивного или преднамеренного банкротства в отношении такого должника может быть возбуждено уголовное дело. Об этом в рекламе услуг по списанию долгов чаще всего не упоминается. К сожалению, основная цель подобных структур — это получение прибыли, чаще всего без оглядки на результаты и последствия оказываемой юридической помощи.

В качестве примера дел, в которых клиент злоупотребляет своими правами, можно привести практику предъявления исков об истребовании документов у кредитора. В таких делах антиколлектор убеждает клиента в необходимости направления претензии в адрес кредитора, клиент оплачивает юридические услуги за составление и предъявление таковой.

В претензии излагаются требования о предоставлении копий документов, при том что фактически возможность получить копии документов по условиям договора у клиента и так имеется, например, посредством личного кабинета на сайте компании-кредитора. После предъявления претензии клиент оплачивает услуги за составление искового заявления и обращается в суд.

Суд в такой ситуации отказывает потребителю в иске, со ссылкой на злоупотребление правом, и часто возлагает на него бремя несения судебных расходов. В решении указывается на имеющуюся возможность получения требуемых документов по условиям договора на сайте компании-кредитора.

Ключевой момент всей истории состоит в том, что ещё на этапе составления претензии и получения денег за оказание юридической «помощи» сотрудники антиколлекторской организации заведомо знают, что дело, скорее всего, будет проиграно в суде.

В качестве примера изменения судебной практики в делах о защите прав потребителей финансовых организаций можно привести дела о признании сделки недействительной по мотивам кабальности условий договора займа.

На чью сторону встанет закон?

Закон защищает сторону в договоре, и суд может признать сделку недействительной, если она совершена вынужденно, под влиянием тяжёлых жизненных обстоятельств. Был период, когда некоторые суды Южного федерального округа и Республики Татарстан действительно шли навстречу таким потребителям и удовлетворяли их требования, признавая совершённую сделку кабальной.

Практика изменилась в период с 2017 по 2018 год. Дело в том, что закон прямо предусматривает, что кабальной можно признать сделку только в ситуации, когда другая сторона договора знала и воспользовалась тяжёлым положением слабой стороны.

В качестве примера собственной практики можно привести следующее дело. Господин Жарков (фамилия изменена) предъявил иск к компании-кредитору о признании условий договора займа кабальными и применении последствий недействительности сделки. В ходе рассмотрения дела суд установил, что до того, как заключить оспариваемый договор, истец успешно получил и погасил четыре займа в пользу компании-ответчика с уплатой всех процентов. Оспариваемый договор, с которым истец был не согласен, стал пятым по счёту.

Судом были вышеуказанные факты исследованы и установлено, что предъявление иска об оспаривании пятого по счёту договора — это только способ уйти от гражданско-правовой ответственности по неисполненным долговым обязательствам. В иске Жаркову было отказано.

Другой пример юридического идеализма также можно привести из собственного опыта. Госпожа Дуткова (фамилия изменена) предъявила иск к компании, обосновав его тем, что дата погашения займа выпадает на 1 января. А поскольку 1 января — это нерабочий (праздничный) день, погасить полученный заём она вправе в первый рабочий день, то есть 11 января. При этом начисленные проценты за период с 1 по 11 она гасить не намерена, со ссылкой на нормы законодательства.

В ходе судебного разбирательства внимание суда было обращено на представленную выписку по счёту банковской карты, из которой следовало, что в период с 1 по 11 января истица совершала расходные операции, оплачивала услуги общепита. Следовательно, исполнить свои обязательства Дуткова могла, но не стала этого делать. В иске Дутковой было отказано. Поскольку дело рассматривалось в другом городе, в пользу компании взысканы судебные расходы.

В целом можно утверждать, что рынок и правовая система совместными усилиями, с опорой на действующее законодательство, вырабатывают подход к делам о защите прав потребителей. И ведущие игроки рынка и специалисты-практики сходятся во мнении о недопустимости использования законодательства и доктрины защиты слабой стороны в целях получения дополнительного дохода отдельными экономическими субъектами.

Потребительский экстремизм — это одна из форм деформации правосознания, которая негативно влияет как на правоприменение, так и на экономику в целом. Под влиянием потребительских исков американские компании уже сегодня вынуждены закладывать риски предъявления исков потребителями в цену производимых товаров и услуг.

Права потребителей защищать необходимо, без этого никакой рынок не будет цивилизованным. При этом соблюдение необходимого баланса прав и интересов всех заинтересованных сторон — необходимое условие развития рынка и экономики в целом.