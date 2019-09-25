Главбух как финдир. Коэффициент финансовой устойчивости: формула по балансу

Формула расчета коэффициента финансовой устойчивости по балансу позволяет определить его величину путем простых вычислений по трем показателям. Затем результат вычислений сравнивается с нормативом, что помогает сделать вывод о финансовой стабильности компании. В нашем материале вы найдете расчетную формулу, подсказки по анализу полученного результата и прочую сопутствующую информацию.

Что такое финансовая устойчивость

Финансовая устойчивость — это один из показателей:

отражающих степень финансовой независимости компании, платежеспособности, сбалансированности финансовых потоков;

характеризующих способность организации поддерживать деятельность в течение определенного времени;

применяющихся в комплексном анализе финансово-хозяйственной деятельности организации.

Финансовая устойчивость компании зависит от множества факторов: конкурентоспособности, зависимости от инвесторов и кредиторов, имущественного потенциала, профессионализма работников, спроса на продукцию и т. д.

Провести всесторонний анализ финансовой устойчивости компании можно с помощью набора специальных коэффициентов — относительных показателей финансовой устойчивости:

Каждый коэффициент вычисляется по отдельной формуле. Далее расскажем, как рассчитать коэффициент финансовой устойчивости.

Как рассчитать коэффициент финансовой устойчивости

Формула расчета коэффициента финансовой устойчивости (КФУ):

Для расчета коэффициента финансовой устойчивости понадобятся данные из пассива баланса (разделов III–V). Представим ту же формулу, используя коды строк бухгалтерского баланса:

Как использовать итоги расчета в анализе финансовой устойчивости, расскажем далее.

С чем сравнивать результат расчета и какие выводы сделать

В процессе анализа финансовой устойчивости сравнивается итог расчета коэффициента с нормативными значениями:

Значение коэффициента выше 0,95 может быть показателем того, что организация неэффективно использует в своей деятельности часть доступных финансовых возможностей в виде привлечения краткосрочных займов (в том числе для расширения бизнеса).

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Коэффициент финансовой устойчивости показывает степень зависимости организации от внешнего финансирования и помогает спрогнозировать ее платежеспособность в долгосрочной перспективе. Он рассчитывается по данным бухгалтерского баланса. Оптимальным значением для коэффициента считается диапазон от 0,8 до 0,9.