ТОП-10 мифов о банкротстве

1 октября исполняется четыре года со дня вступления в законную силу главы Х ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», которая дает возможность физлицам избавиться от долговых оков. Сегодня у каждого есть знакомый (или знакомый знакомого), который уже обанкротился. И, кажется, все уже в курсе что такое банкротство и как оно работает. Но это не так.

«Банкротство — это страшно и нереально», — такое отношение сформировалось у общества благодаря бесконечному числу мифов на эту тему. Подробно расскажем, почему не стоит верить этим выдумкам.

Миф 1. Банкротство спишет один кредит, а остальные нужно дальше платить

всех

Ложь. Процедура банкротства избавляет должника отзадолженностей перед банками, микрофинансовыми организациями, физическими лицами. Должник избавляется от выполнения требований даже тех кредиторов, которые не были упомянуты в заявлении.

Просуженный долг, т.е. тот, по которому возбуждено исполнительное производство, тоже будет списан.

И даже неоплаченные коммунальные платежи списываются, но только те, которые образовались до момента признания гражданина банкротом. Текущие нужно будет оплачивать.

Не подлежат списанию алименты, штрафы ГИБДД и другие задолженности, тесно связанные с личностью должника (например, за вред, причиненный жизни и здоровью).

В сентябре 2019 года в Правительственную комиссию по законопроектной деятельности поступило на рассмотрение предложение предоставить возможность списывать штрафы ГИБДД через процедуру банкротства. Соответствующий законопроект был рассмотрен и возможно скоро он будет принят.

Миф 2. Долг списывается сразу после признания банкротом

только после завершения процедуры реализации

Ложь. На первом судебном заседании суд признает гражданина банкротом и вводит одну из процедур: реструктуризацию задолженности или реализацию имущества. Если будет введена реструктуризация, долги объединят в один и должнику предоставят новый график платежей по нему. Долг списывается(минимум 6 месяцев).

Статус банкрота не гарантирует избавление от кредитов. Если гражданина признали банкротом, а по итогу процедуры долг не списали, всегда есть возможность пойти в апелляцию, кассацию или даже в Верховный Суд.

Так, например, случилось в деле № А40-254905/2018. Кредиторы никак не хотели прощать долг и должник, отстаивая свою правоту, пошел в апелляцию и выиграл процесс. Естественно он сделал это не сам, а с помощью команды банкротных юристов.

Миф 3. Должнику обязательно присутствовать на судебном заседании

Ложь. Законом это не регламентировано. Личное присутствие должника в суде не является обязательным условием. Его интересы может представлять доверенное лицо (юрист).

Если в ходе дела будут выявлены признаки мошенничества, судья может требовать личную явку должника. Такие требования игнорировать нельзя.

Миф 4. Финансовый управляющий забирает всю зарплату должника в свой карман

Ложь. Закон четко регламентирует действия управляющего и весь ход процедуры. После признания гражданина банкротом, он обязан в течение одного дня после заседания передать свои дебетовые карты и сберегательные книжки арбитражному управляющему (АУ), который был назначен судом. На протяжении всей процедуры должник не распоряжается своим имущественным положением, это право передается АУ.

Если должник имеет доход, то в процедуре АУ будет получать его и ежемесячно выдавать банкроту денежные средства в размере прожиточного минимума на него и на каждого его иждивенца. Расчет суммы выдачи происходит индивидуально, в зависимости от жизненных обстоятельств банкрота.

Важно понимать, что без финансового управляющего банкротство невозможно. Обращаясь в крупную, проверенную юридическую компанию и выбирая полное сопровождение дела, гражданин избавляет себя от необходимости искать арбитражного управляющего отдельно. Как правило, у таких компаний существует договоренность с СРО, поэтому АУ будет назначен точно и все вопросы по сохранению имущества и размеру положенного в процедуре дохода решаются заранее.

Миф 5. Все имущество придется продать, чтобы долг списали

Ложь. Государство защищает права граждан и поэтому, в статье 446 ГПК РФ приведен перечень имущества, которое не подлежит реализации в процедуре. Так, например, единственное жилье не отберут при банкротстве. А вот транспортное средство может быть реализовано, но варианты его сохранения существуют.

Каждый случай индивидуален и если решено банкротиться, то обязательно следует сходить на консультацию к профессиональному юристу. Причем не к первому попавшемуся. Внимательно изучайте отзывы и сайт понравившейся компании, чтобы не нарваться на мошенников.

Миф 6. Самостоятельное банкротство дешевле, чем банкротство с юристом

Правда. Разница в суммах составит примерно 30-40 тыс рублей. При этом следует учесть, что:

Написать и подать заявление о несостоятельности не так просто, как кажется. При несоблюдении норм закона суд может не принять заявление и отказать в банкротстве. Не каждый гражданин готов самостоятельно представлять свои интересы на заседании и хладнокровно отвечать на каверзные вопросы судьи. К тому же, представителя не будут заваливать вопросами о жизни будущего банкрота и заседание пройдет быстрее, чего не скажешь о личной явке должника. Как мы уже писали выше, банкротство невозможно без участия АУ. Это значит, что даже если делать все самостоятельно, то искать управляющего, который согласиться участвовать в деле, все равно придется. Естественно не «за спасибо», плюс абсолютно все его расходы по делу должник должен возместить. Проходя процедуру таким образом, нет никакой уверенности в положительном ее исходе. Когда дело доверяют профессионалу, шанс списания долгов значительно возрастает.

Всем известно, что скупой платит дважды. Если Вы хотите быстро, без лишних переживаний и с гарантией результата пройти процедуру несостоятельности, то лучше все же обратиться за помощью к профессионалам.

Миф 7. Банкрота никогда больше не возьмут на работу

Ложь. В Законе сказано, что после процедуры гражданин не сможет занимать руководящие должности или управлять юридическим лицом в течение 3 лет. Если банкрот не претендует на должность генерального директора или главного бухгалтера, то причин отказа в принятии на работу нет.

Учителя, военнослужащие, врачи, инженеры — люди этих профессий успешно проходят процедуру банкротства и продолжают дальше трудиться на любимой работе. Никто не застрахован от неприятных сюрпризов судьбы.

Миф 8. Даже после списания долгов коллекторы и кредиторы не отстанут

Частично правда. Обычно коллекторы перестают звонить уже после первого судебного заседания — признания гражданина банкротом. Ведь согласно Закону они больше не имеют права требовать выплат от должника. Но ведь бывают и такие, для которых закон не писан. Что делать в этом случае?

Для начала сообщите им то, что Вы признаны банкротом. Если же по-хорошему они не понимают и звонки не прекратились, то существует Национальная ассоциация коллекторских агентств (НАПКА), которая принимает жалобы на коллекторов и выносит соответствующее наказание. Стоит один раз пригрозить коллекторам, что Вы обратитесь в НАПКА, как они перестанут беспокоить Вас. А если угроз недостаточно — действуйте, подавайте жалобу. Главное не забудьте уточнить название настырного коллекторского агентства.

Миф 9. После банкротства нельзя брать кредиты

Ложь. По статистике, 80% бывших банкротов больше не оформляют кредиты по собственному желанию. А вот если бы они захотели, банк вряд ли отказал бы им в этом, поскольку ближайшие 5 лет гражданин не сможет повторно пройти процедуру банкротства.

Миф 10. После банкротства нельзя открыть ИП или ООО

Частично правда. Если у должника было оформлено ИП, и он не закрыл его до начала процедуры, то он не сможет открыть новое после ее завершения. Если ИП было вовремя закрыто, то никаких препятствий для открытия после банкротства нет.

Открыть ООО действительно не получится ближайшие 3 года. Но при огромном желании его всегда можно документально оформить на родственника или другого близкого человека, а по истечении оговоренного срока переоформить на себя.

Откуда взялись эти Мифы? Скорее всего такими страшилками кредиторы и коллекторы пытаются отговорить должников идти в процедуру. А может быть кто-то неправильно истолковал Закон. Но несмотря на такое количество заблуждений относительно процедуры несостоятельности, за четыре года действия Закона своим правом на освобождение от долгов воспользовалось более 150 тыс граждан, а общая сумма списанных обязательств стремительно близится к отметке в триллион (!) рублей.

Пока государство предоставляет такую возможность, ее нужно использовать на полную.