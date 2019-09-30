С июля 2019 года полноценно заработал механизм независимой оценки квалификации. Работодателям теперь следует использовать его для подтверждения компетенций работников на соответствие требованиям профессиональных стандартов. Впрочем, государственные и муниципальные учреждения подпадают под эти нормы лишь частично. В каких случаях направлять сотрудников на оценку квалификации, а когда — нет?

Как известно, 1 июля текущего года закончился переходный период, позволяющий работодателям использовать иные порядки оценки квалификации работников и соискателей, нежели тот, что предусмотрен Законом № 238-ФЗ (Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации») (на это указано в его ст. 11). Основным способом подтверждения компетенций работника стало его направление в центр оценки квалификации (ЦОК) для прохождения там профессионального экзамена. То есть проводить оценочные процедуры теперь должны не сами работодатели, а специально созданные центры, имеющие в штате прошедших обучение экспертов, — за счет этого и достигается независимость подтверждения профессионального уровня работника.

Проводить оценочные процедуры теперь должны не сами работодатели, а ЦОК.

Но, несмотря на появление единого порядка проведения независимой оценки квалификации, обязанность работодателя проверять таким способом всех своих работников трудовым законодательством не предусмотрена. В силу ст. 196 ТК РФ работодатель самостоятельно принимает решение о необходимости оценки квалификации, исходя из специфики собственной деятельности. О добровольности процедуры для работодателей и работников неоднократно напоминал и Минтруд (См., например, Информацию Минтруда РФ от 21.04.2017 «Ответы на часто задаваемые вопросы по реализации Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» и официальный сайт «Онлайнинспекция.рф», раздел «Вопросы и ответы», вопрос от 20.05.2019.).

Процедура оценки квалификации напрямую связана с введением профессиональных стандартов — на соответствие их положениям проверяются компетенции работников. Правовые возможности для направления персонала в ЦОК у учреждений есть, ведь до 01.01.2020 им надо завершить реализацию планов по внедрению профстандартов (Постановление Правительства РФ от 27.06.2016 № 584). В числе прочего планы должны содержать перечень локальных нормативных актов и иных документов учреждений (в том числе по вопросам аттестации, сертификации и других форм оценки квалификации работников), которые корректируются с учетом положений профстандартов.

Некоторые учреждения воспользовались данной возможностью и прописали в своих планах, например, такое кадровое решение, как направление работников в ЦОК для подтверждения соответствия квалификации требованиям профстандартов. Хотя практика показывает, что многие все же не стали упоминать в своих планах по внедрению профстандартов новый способ оценки.

Некоторые группы работников, в отношении которых введены профстандарты, учреждение не должно направлять в ЦОК.

Подобные действия имеют свою причину: некоторые группы работников, в отношении которых введены профстандарты, учреждение не должно направлять в ЦОК. Согласно ч. 3 ст. 1 Закона № 238-ФЗ квалификация должна подтверждаться в ином порядке, если в ТК РФ определены особенности регулирования труда той или иной категории работников (в частности, связанные с вредными и (или) опасными условиями труда). В этих случаях порядок оценки квалификации устанавливается другими федеральными законами и нормативными правовыми актами РФ.

Так, Трудовой кодекс отдельно регулирует труд следующих категорий специалистов, которые входят в штат многих государственных и муниципальных учреждений:

педагогические работники (гл. 52);

научные работники, руководители научных организаций, их заместители (гл. 52.1);

спортсмены и тренеры (гл. 54.1);

медицинские работники (ст. 350);

творческие работники средств массовой информации, театров, концертных и других театрально-зрелищных организаций (ст. 351).

А значит, при оценке компетенций этих работников применяются иные законодательные и нормативные акты. В частности, в отношении педагогических и научных работников действуют Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказы Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276, от 30.03.2015 № 293 и от 27.05.2015 № 538. А медицинские работники оцениваются на основании Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказа Минздрава РФ от 23.04.2013 № 240н. Эти специалисты проходят аттестацию, как правило, раз в пять лет.

Таким образом, направлять всех без исключения работников на независимую оценку квалификации не надо. Более того, делать так в отношении ряда категорий персонала и вовсе нельзя. Но когда правовое основание для направления сотрудника в ЦОК все же есть (должность работника не подпадает под исключения, предусмотренные ч. 3 ст. 1 Закона № 238-ФЗ), учреждение вправе самостоятельно решить, нужно ли ему прибегать к оценочным процедурам. И если да, то единственным механизмом, который может использовать учреждение, станет независимая оценка квалификации на соответствие положениям профстандартов или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными актами РФ (п. 3 ст. 2 Закона № 238-ФЗ).

Даже если правовые возможности для направления работников в ЦОК имеются, на практике воспользоваться ими получится не всегда. Механизм независимой оценки может не работать в отношении конкретных категорий специалистов — квалификации могут быть еще не утверждены, а ЦОК, ориентированные на нужную учреждению отрасль, и действующие в сотрудничестве с ними экзаменационные центры не созданы.

Актуальная информация об утвержденных квалификациях, адресах ЦОК и других экзаменационных площадок размещена в Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации, который ведет Национальное агентство развития квалификаций (nok-nark.ru). По данным реестра на 01.08.2019, в сферах образования, здравоохранения и культуры не разработано ни одной квалификации, не открыт ни один ЦОК (ведь в этих сферах используются другие оценочные процедуры). Не утверждены квалификации и для юристов. В свою очередь, в сфере социальной защиты и занятости населения утверждено 10 квалификаций, создано от 32 до 44 экзаменационных площадок (в зависимости от конкретной квалификации).

На профессиональный экзамен можно направлять и офисный (административно-управленческий, вспомогательный) персонал — секретаря-администратора, секретаря руководителя, делопроизводителя, специалиста по кадровому делопроизводству, специалиста по охране труда... А вот, например, экскурсовод, руководитель физкультурно-спортивной организации пройти независимую оценку квалификации пока не смогут: соответствующие квалификации утверждены, но ЦОК не открыты.

Для наглядности обобщим эти примеры в табличном виде.

Руководитель физкультурно-спортивной организации, объединения (уровень 7 квалификации) ЦОК не работают Тренер по общей физической и специальной подготовке (уровень 5 квалификации) ЦОК не работают Экскурсовод (уровень 6 квалификации) ЦОК не работают Руководитель службы предприятия питания (уровень 5 квалификации) ЦОК не работают Специалист по оказанию услуг в сфере занятости населения (уровень 6 квалификации) Работает 44 экзаменационных площадки Главный бухгалтер организации государственного сектора (уровень 6 квалификации), бухгалтер организации государственного сектора (уровень 5 квалификации) Работает 25 экзаменационных площадок Секретарь-администратор (уровень 3 квалификации) Работает 31 экзаменационная площадка Специалист по охране труда (уровень 6 квалификации) Работает 32 экзаменационные площадки Повар (уровень 4 квалификации) Работает 7 экзаменационных площадок

Как видим, экзаменационные площадки действуют не во всех регионах и не по всем квалификациям (даже если последние утверждены). Больше всего площадок открыто в Москве, Санкт-Петербурге, регионах Сибири. Потому если учреждение намерено проверять компетенции своих работников посредством независимой оценки квалификации, сначала придется найти «профильные» экзаменационные центры и учесть их территориальную доступность.

Подготовка со стороны работодателя к направлению на профессиональный экзамен и его прохождение работником состоят из нескольких этапов. Перечислим их.

В силу ст. 196 ТК РФ при направлении на экзамен учреждение должно получить письменное согласие работника на прохождение оценочной процедуры. Для того целесообразно разработать форму уведомления о направлении на независимую оценку квалификации, где предусмотреть строку о согласии работника с решением работодателя. В той же статье сказано, что направить работника в экзаменационный центр нужно в порядке, определенном коллективным или трудовым договором, соглашениями. То есть саму процедуру направления следует прописать во внутренних документах учреждения (на это указывается и в планах по внедрению профстандартов, если они предусматривают данный механизм оценки). Учреждению потребуется заключить с ЦОК договор о возмездном оказании услуг и оплатить эти услуги (п. 5, 6 Правил № 1204 (Правила проведения центром оценки квалификаций независимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.11.2016 № 1204)). На то, что оценка проводится за счет средств работодателя (если тот выступает ее инициатором), указывается и в ч. 2 ст. 4 Закона № 238-ФЗ. Учреждение должно предоставить работнику гарантии, установленные трудовым законодательством, — сохранить средний заработок за период прохождения независимой оценки, а при направлении на экзамен в другую местность оплатить командировочные расходы. Работник подает в ЦОК письменное заявление (форма утверждена Приказом Минтруда РФ от 02.12.2016 № 706н), копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также другие документы, необходимые для прохождения профессионального экзамена. Представить комплект документов можно лично, через законного представителя или Интернет. ЦОК согласовывает дату, место и время профессионального экзамена с работником и работодателем (п. 9 Правил № 1204). В назначенную дату работник допускается до экзамена на основании документа, удостоверяющего личность (п. 10 Правил № 1204).

Согласно п. 2 и 11 Правил № 1204 на экзамене используются оценочные средства, утвержденные соответствующим советом по профессиональным квалификациям, — комплекс заданий и критериев оценки. Во многих случаях информацию об оценочных средствах тоже можно найти на сайте nok-nark.ru (им посвящен отдельный раздел).

Экзамен считается успешно пройденным, если работник достиг результата, соответствующего критериям оценки, определенным оценочными средствами (п. 14 Правил № 1204). В этом случае ЦОК направит в «профильный» совет по профессиональным квалификациям комплект документов работника и материалы экзамена, а совет проверит полученную информацию и осуществит признание результатов оценки (п. 15, 16 Правил № 1204). Затем ЦОК выдаст работнику свидетельство о квалификации (форма утверждена Приказом Минтруда РФ от 12.12.2016 № 725н) — на это отведено 30 дней после прохождения экзамена (п. 17 Правил № 1204).

Срок действия свидетельства устанавливается советом по профессиональным квалификациям в зависимости от темпов развития конкретной профессии (эта информация тоже есть на сайте nok-nark.ru). Так, по квалификации «Бухгалтер организации государственного сектора» сертификат будет действовать три года, а по квалификациям «Экскурсовод», «Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних» — пять лет.

Если же проверочные процедуры пройдены с неудовлетворительным результатом, ЦОК выдаст заключение о прохождении экзамена, включающее рекомендации для работника (форма утверждена названным выше приказом Минтруда). При этом работодатель не вправе расторгнуть трудовой договор с работником, не получившим свидетельство о квалификации — об этом тоже неоднократно заявлял Минтруд (см., например, Информацию от 21.04.2017).

О результатах экзамена работодатель будет проинформирован — при условии, что заключенный между ним и ЦОК договор это предусматривает. Как сказано в п. 18 Правил № 1204, ЦОК направляет работодателю электронную копию документа, выданного работнику (свидетельства о квалификации либо заключения о прохождении экзамена).

В силу п. 2 Требований № 759н (Требования к центрам оценки квалификаций, утв. Приказом Минтруда РФ от 19.12.2016 № 759н). образовательные учреждения нельзя наделить полномочиями ЦОК. Но они (прежде всего учреждения среднего профобразования) могут стать экзаменационными центрами, на базе которых проводится независимая оценка квалификации.

Еще одна форма участия — независимая оценка квалификации выпускников колледжей. Пилотные проекты уже реализованы в ряде регионов (об этом рассказывается на сайте nark.ru). Суть проектов заключается в том, что итоговая аттестация студентов, завершающих освоение программ среднего профессионального образования, совмещается с профессиональным экзаменом. Экзаменаторами во втором случае выступают эксперты ЦОК — представители работодателей, а для проверки используются оценочные средства, утвержденные советом по профессиональным квалификациям.

Выпускники, успешно сдавшие профессиональный экзамен, получают два документа: диплом о среднем профессиональном образовании и свидетельство о квалификации. Предполагается, что совмещение двух процедур позволит выпускникам стать более конкурентоспособными на рынке труда, а учреждения СПО получат новые стимулы для совершенствования образовательных программ.

Как видим, в данной процедуре учреждения СПО выступают не как работодатели, а как поставщики образовательных услуг. Посредством независимой оценки квалификации они могут получить обратную связь от потенциальных работодателей своих выпускников и в большей мере учесть потребности рынка труда при обучении студентов. Правда, условия для вхождения учреждений СПО в пилотные проекты определяются на вышестоящем уровне: сейчас такие соглашения заключаются между региональным отраслевым органом власти, Национальным агентством развития квалификаций и советом по профессиональным квалификациям в соответствующей сфере.

Но можно и стать экзаменационной площадкой ЦОК, куда тот будет направлять соискателей, намеревающихся пройти профессиональный экзамен. Для этого надо обратиться в сам ЦОК.