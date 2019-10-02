Как заставить инспекцию вернуть налоги

Глава 12 части 1 НК РФ носит название «Зачет и возврат излишне уплаченных или излишне взысканных сумм». Статья 78 указанной главы документа по большей части раскрывает процедуру зачета излишне уплаченных сумм налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, а также регламентирует положения в части их возврата.

А статья 79 закрепляет механизм возврата таких сумм, но уже излишне взысканных. Тем не менее не все знают, как правильно потребовать у налоговых органов возвратить излишне уплаченные и излишне взысканные налоги.

Излишне уплаченный налог

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по письменному заявлению налогоплательщика. А также по заявлению, представленному в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленное через личный кабинет налогоплательщика. Деньги налоговики должны вернуть в течение одного месяца со дня получения налоговым органом такого заявления (п. 6 ст. 78 НК РФ). Форма соответствующего заявления утверждена Приказом ФНС от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@ «Об утверждении форм документов, используемых налоговыми органами и налогоплательщиками при осуществлении зачета и возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов» (далее — Приказ N ММВ-7-8/182@) (Приложение N 8).

Если данный месячный срок истек, а сумма налога не зачислена на счет налогоплательщика, то согласно пункту 10 статьи 78 НК РФ налоговый орган начисляет на сумму излишне уплаченного налога, которая не возвращена в установленный срок, проценты, подлежащие уплате налогоплательщику, за каждый календарный день нарушения срока возврата из расчета ставки рефинансирования Банка России, действовавшей в дни нарушения срока возврата. В случае изменения ключевой ставки в отдельные периоды времени, исчисление процентов производится отдельно за каждый период действия соответствующей ставки (смотрите Приказ ФНС от 25.12.2008 N ММ-3-1/683@ «О создании информационного ресурса результатов работы по зачетам и возвратам» (далее — Приказ ФНС РФ N ММ-3-1/683@), а также Письмо Минфина от 01.08.2007 N 03-02-07/2-136).

Территориальный орган Федерального казначейства, осуществивший возврат суммы излишне уплаченного налога, уведомляет налоговый орган о дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств (п. 11 ст. 78 НК РФ). Если предусмотренные штрафные проценты уплачены налогоплательщику не в полном объеме, налоговый орган принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата налогоплательщику сумм излишне уплаченного налога, в течение трех дней со дня получения уведомления территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств. До истечения установленного срока поручение на возврат оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата (п. 12 ст. 78 НК РФ).

При решении вопроса о моменте исполнения обязанности по возврату налогоплательщику соответствующих сумм путем их перечисления в безналичном порядке на указанный получателем счет, налоговым органам необходимо руководствоваться общими правилами, согласно которым плательщик признается исполнившим свою обязанность с момента поступления соответствующей суммы в указанный получателем средств банк.

Излишне взысканный налог

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату налогоплательщику в порядке, предусмотренном статье 79 НК РФ. Заявление о возврате суммы излишне взысканного налога может быть подано налогоплательщиком в налоговый орган в течение трех лет со дня, когда налогоплательщику стало известно о факте излишнего взыскания с него налога. Об этом сказано в пункте 3 статьи 79 НК РФ.

Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения письменного заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога, а также заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет налогоплательщика (форма решения в Приложении N 3 к Приказу N ММВ-7-8/182@).

До истечения этого срока поручение на возврат суммы излишне взысканного налога подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата налогоплательщику в соответствии с бюджетным законодательством РФ (ст. 166.1 Бюджетного кодекса РФ). Согласно пункту 4 статьи 79 НК РФ налоговый орган, установив факт излишнего взыскания налога, обязан сообщить об этом налогоплательщику в течение 10 рабочих дней со дня установления этого факта (форма сообщения в Приложении N 2 к Приказу N ММВ-7-8/182@). Данное сообщение передается руководителю организации, физическому лицу, их представителям лично под расписку или иным способом, подтверждающим факт и дату его получения.

Сумма излишне взысканного налога подлежит возврату с начисленными на нее процентами в течение одного месяца со дня получения заявления налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога. Отсчет месячного срока возврата суммы излишне взысканного налога и начисленных на эту сумму процентов начинается со следующего (после дня отмены решения о взыскании налогов либо дня принятия судом решения о возврате суммы) дня.

Проценты на сумму излишне взысканного налога начисляются со дня, следующего за днем взыскания, по день фактического возврата. Процентная ставка принимается равной действовавшей в эти дни ставке рефинансирования ЦБ. В случае если указанные проценты уплачены налогоплательщику не в полном объеме, налоговый орган принимает решение о возврате оставшейся суммы процентов, рассчитанной исходя из даты фактического возврата налогоплательщику сумм излишне взысканного налога, в течение 3 дней со дня получения уведомления территориального органа Федерального казначейства о дате возврата и сумме возвращенных налогоплательщику денежных средств.

До истечения указанного срока поручение на возврат оставшейся суммы процентов, оформленное на основании решения налогового органа о возврате этой суммы, подлежит направлению налоговым органом в территориальный орган Федерального казначейства для осуществления возврата. Возврат суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога и уплата начисленных процентов производятся в валюте Российской Федерации.

Зачет при возврате налога

Возврат налогоплательщику суммы излишне уплаченного или излишне взысканного налога при наличии у него недоимки по иным налогам соответствующего вида или задолженности по соответствующим пеням, а также штрафам, подлежащим взысканию, производится только после зачета суммы излишне уплаченного налога в счет погашения недоимки (задолженности). Такой зачет происходит по правилам статьи 78 НК РФ.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 г. N 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» в целях единообразного разрешения судебных споров, связанных с применением положений НК РФ, разъяснены некоторые вопросы, касающиеся зачета или возврата сумм излишне уплаченных (взысканных) сумм. Так, Пленум ВАС РФ в пункте 32 Постановления N 57 указал, что зачет является особой формой принудительного взыскания налога, на него надлежит распространять общие положения НК РФ, определяющие сроки реализации налоговыми органами права на принудительное взыскание налогов, пеней, штрафов.

В связи с этим не может быть произведен зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм пеней по инициативе налогового органа в следующих ситуациях:

зачет излишне уплаченных (взысканных) сумм пеней не может быть произведен налоговым органом в счет погашения той задолженности, возможность принудительного взыскания которой утрачена;

не может быть произведен налоговым органом зачет пеней в счет погашения задолженности, которая в силу положений статьи 45 НК РФ подлежит взысканию в судебном порядке.

Пленум ВАС РФ пришел к выводу, что налогоплательщик может обратиться в суд с иском о возврате или зачете излишне уплаченного налога, только если налоговый орган отказал в удовлетворении упомянутого заявления либо если налогоплательщик не получил ответа в установленный срок. Аналогичные выводы содержатся в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26.07.2011 г. N 18180/10 по делу N А19-7006/09-18-32

Особенности зачета или возврата излишне уплаченных сумм пеней налоговым агентом разъяснены в пункте 34 Постановления N 57. Согласно пункту 14 статьи 78 НК РФ определенные данной статьей правила зачета или возврата излишне уплаченных сумм налога, сбора, пеней распространяются на налоговых агентов. В связи с этим, как пояснил Пленум ВАС РФ, если при рассмотрении спора суд установит, что излишне перечисленные налоговым агентом в бюджет суммы не превышают сумм, удержанных с налогоплательщика, решение о зачете или возврате этих сумм в пользу налогового агента может быть принято судом только в двух случаях:

если возврат налогоплательщику излишне удержанных с него налоговым агентом сумм возлагается законом на последнего;

если по требованию налогоплательщика или по собственной инициативе налоговый агент уплатил налогоплательщику необоснованно удержанную у него сумму налога.

Налоговый орган может узнать о сумме налога, излишне удержанной налоговым агентом, из представленного налоговым агентом в соответствии с пунктом 1 статьи 231 НК РФ заявления на возврат излишне удержанной и перечисленной в бюджетную систему РФ суммы налога, либо в результате выездной налоговой проверки данной организации (налогового агента). Информацию о том, что налоговый агент уплатил налогоплательщику необоснованно удержанную у него сумму НДФЛ, налоговый орган может получить в результате выездной налоговой проверки организации. Указанная информация может быть также получена непосредственно от налогоплательщика (включая налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ) или по инициативе налогового органа в порядке, предусмотренном статьей 93.1 НК РФ «Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках»).

В пункте 35 Постановления Пленум ВАС РФ N 57 указано, что установленные статьями 78 и 79 НК РФ правила об обязательном зачете излишне уплаченных (взысканных) сумм пеней в счет погашения задолженности распространяются исключительно на случаи возврата излишне уплаченного (взысканного) налога налоговым органом в административном порядке и не подлежат применению при исполнении судебных актов, предусматривающих возврат налогоплательщику из бюджета излишне уплаченных (взысканных) сумм налогов, пеней, штрафов.

Таким образом, решение арбитражного суда о возврате налогоплательщику излишне уплаченных (взысканных) сумм пени подлежит безусловному исполнению налоговым органом. Налоговый орган не вправе самостоятельно производить зачет этой суммы в счет погашения имеющейся задолженности. Разъяснения, касающиеся момента исполнения обязанности по возврату налогоплательщику соответствующих сумм путем их перечисления в безналичном порядке на указанный получателем счет, содержатся в пункте 36 Постановления N 57.

Пленум ВАС указал, что необходимо руководствоваться общими правилами, согласно которым плательщик признается исполнившим свою обязанность с момента поступления соответствующей суммы в указанный ее получателем банк. Следовательно, налоговый орган считается исполнившим обязанность по возврату этой суммы налогоплательщику только с момента поступления суммы пени, подлежащей возврату, в указанный налогоплательщику банк.

Учет и контроль возврата и зачета налогов

Информационный ресурс результатов работы по зачетам и возвратам ведется территориальными налоговыми органами и межрегиональными инспекциями ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам в электронном виде.

Факт излишней уплаты (излишнего взыскания) устанавливается специалистом отдела по работе с налогоплательщиками, в чьи функции входит сверка с налогоплательщиками. Сотрудником отдела в течение десяти рабочих дней после наступления срока уплаты налога (сбора) формируется список налогоплательщиков, имеющих суммы излишней уплаты (излишнего взыскания).

Излишне уплаченная (взысканная) сумма рассчитывается программными средствами по каждому КБК на основании баз данных деклараций, баз данных налоговых проверок, базы данных ввода расчетных документов и баз данных по зачетам и возвратам. При расчете излишне уплаченной суммы налога исключаются платежи по НДФЛ, уплаченные в текущем году. Данный список передается для согласования в отдел камеральных проверок, аналитический отдел и отдел ввода и обработки данных. После чего список налогоплательщиков, имеющих подтвержденную переплату, передается в отдел урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства для проведения мероприятий по зачету подтвержденной переплаты в счет недоимки, задолженности по пеням и штрафам в рамках статьи 78, 79 НК РФ.

После проведения указанных мероприятий отделом урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства список налогоплательщиков, имеющих подтвержденную переплату, передается в отдел работы с налогоплательщиками для формирования извещений об обнаружении факта излишней уплаты (излишнего взыскания) налога (сбора, пени, штрафа).

Для целей данных методических рекомендаций перед принятием решения о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных), подлежащих возмещению налоговых платежей, страховых взносов, налоговый орган обязан проконтролировать соблюдение обязательных условий, установленных законодательством РФ о налогах и сборах, в том числе:

налогоплательщик состоит на учете в налоговом органе, принимающем решение о зачете (возврате) излишне уплаченных (излишне взысканных), подлежащих возмещению налоговых платежей (за исключением государственной пошлины, возвращаемой по решению суда);

суммы излишне уплаченных (излишне взысканных) налоговых платежей фактически зачислены на счета по учету доходов бюджетов (внебюджетных фондов);

при принятии решения о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) налоговых платежей отсутствует задолженность по налогам, пеням, штрафам соответствующего вида налогов и сборов, страховых взносов. Информацию об отсутствии задолженности в целом по юрлицу собирает налоговый орган, в который поступило заявление о возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) налоговых платежей, в том числе путем просмотра федерального информационного ресурса «Расчеты с бюджетом», направления соответствующих запросов в налоговые органы по месту нахождения налогоплательщика (его обособленных подразделений). Информация о состоянии расчетов с бюджетом по налогоплательщику, указанному в запросе, направляется в 5-дневный срок со дня поступления запроса;

решение о зачете принимается в отношении излишне уплаченных (излишне взысканных) налоговых платежей, страховых взносов, направляемых на погашение задолженности налогоплательщика по налоговым платежам соответствующего вида налогов, сборов, страховых взносов. Сумма излишне уплаченных страховых взносов подлежит зачету по соответствующему бюджету государственного внебюджетного фонда РФ, в который эта сумма была зачислена;

обеспечено соответствие принятия налоговым органом решения о зачете переплаты по налоговым платежам юрлица как налогоплательщика в погашение задолженности этого же юрлица как налогоплательщика;

факт излишнего взыскания налога (сбора, страховых взносов) подтвержден документами о том, что суммы денежных средств, фактически взысканные налоговым органом, превышают сумму налога (сбора, страховых взносов), подлежащую уплате в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах;

факт наличия сумм налога, подлежащих возмещению путем зачета и (или) возврата, подтвержден в соответствии с нормами главы 21 и главы 22 НК РФ решением налогового органа, решением вышестоящего налогового органа либо решением суда, вступившим в законную силу.

Оригиналы принятых налоговыми органами решений о возвратах излишне уплаченных (излишне взысканных), подлежащих возмещению налоговых платежей, хранятся в архивном деле соответствующих налоговых органов в течение 5 лет.