Поищите и поставьте на баланс интеллектуальную собственность. И зря думаете, что у вас ее нет

До 31 декабря этого года еще можно не платить за это налог.
Напомню, в чем суть.
Вы можете провести у себя инвентаризацию и по ее результатам:
- выявить объекты интеллектуальной собственности;
- провести оценку рыночной стоимости;
- поставить объект на баланс.
По общему правилу со стоимости объекта нужно заплатить налог на прибыль. Но пока еще действует амнистия и можно провернуть все это без налога. Главное, чтобы объект был выявлен в ходе инвентаризации в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.
Еще есть время до конца года, но уже не так много. Так что нужно поторопиться.
Если думаетешь, что все это не про вас и объектов ИС у вас нет и быть не может, то посмотрите список, что может быть интеллектуальной собственностью:
- клиентская база;
- инструкции по применению технических средств и технологий;
- производственные решения;
- технологическая документация;
- проектно-сметная документация;
- рецепты;
- способы лечения;
- данные о качестве материалов;
- учебные планы для подготовки персонала, методические материалы;
- чертежи оборудования;
- программное обеспечение и базы данных;
- инструкции по настройке оборудования и т.д.