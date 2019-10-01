Поищите и поставьте на баланс интеллектуальную собственность. И зря думаете, что у вас ее нет

До 31 декабря этого года еще можно не платить за это налог.

Напомню, в чем суть.

Вы можете провести у себя инвентаризацию и по ее результатам:

выявить объекты интеллектуальной собственности;

провести оценку рыночной стоимости;

поставить объект на баланс.

Так вы улучшите показатели баланса. Размер чистых активов станет больше, будет легче брать кредиты и привлекать инвесторов. А еще объекты интеллектуальной собственности можно вкладывать в уставный капитал и можно амортизировать.

По общему правилу со стоимости объекта нужно заплатить налог на прибыль. Но пока еще действует амнистия и можно провернуть все это без налога. Главное, чтобы объект был выявлен в ходе инвентаризации в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.

Еще есть время до конца года, но уже не так много. Так что нужно поторопиться.

Если думаетешь, что все это не про вас и объектов ИС у вас нет и быть не может, то посмотрите список, что может быть интеллектуальной собственностью:

клиентская база;

инструкции по применению технических средств и технологий;

производственные решения;

технологическая документация;

проектно-сметная документация;

рецепты;

способы лечения;

данные о качестве материалов;

учебные планы для подготовки персонала, методические материалы;

чертежи оборудования;

программное обеспечение и базы данных;

инструкции по настройке оборудования и т.д.

В общем, поспешите, еще есть время воспользоваться льготой.