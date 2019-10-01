Клерк.Ру

Поищите и поставьте на баланс интеллектуальную собственность. И зря думаете, что у вас ее нет

До 31 декабря этого года еще можно не платить за это налог.

Напомню, в чем суть.

Вы можете провести у себя инвентаризацию и по ее результатам:

  • выявить объекты интеллектуальной собственности;
  • провести оценку рыночной стоимости;
  • поставить объект на баланс.
Так вы улучшите показатели баланса. Размер чистых активов станет больше, будет легче брать кредиты и привлекать инвесторов. А еще объекты интеллектуальной собственности можно вкладывать в уставный капитал и можно амортизировать.

По общему правилу со стоимости объекта нужно заплатить налог на прибыль. Но пока еще действует амнистия и можно провернуть все это без налога. Главное, чтобы объект был выявлен в ходе инвентаризации в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2019 г.

Еще есть время до конца года, но уже не так много. Так что нужно поторопиться.

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Если думаетешь, что все это не про вас и объектов ИС у вас нет и быть не может, то посмотрите список, что может быть интеллектуальной собственностью:

  • клиентская база;
  • инструкции по применению технических средств и технологий;
  • производственные решения;
  • технологическая документация;
  • проектно-сметная документация;
  • рецепты;
  • способы лечения;
  • данные о качестве материалов;
  • учебные планы для подготовки персонала, методические материалы;
  • чертежи оборудования;
  • программное обеспечение и базы данных;
  • инструкции по настройке оборудования и т.д.
В общем, поспешите, еще есть время воспользоваться льготой.

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