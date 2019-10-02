Как будет создаваться единый реестр граждан

В последнее время в самых разных ведомствах создаются разнообразные реестры — и в ЗАГС, и в налоговой службе, и в нотариате. Проблемой таких реестров является разрозненный характер содержащихся в них данных и несогласованность между ними. Поэтому к 2025 году планируется создать единый реестр граждан, который объединит информацию из уже существующих реестров различных ведомств.
Такой реестр будет содержать обобщенную информацию о всех гражданах России. Основу нового банка данных составит информация из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и сведения, содержащиеся в информационных системах министерства внутренних дел. Остальные сведения поступят в реестр из других информсистем, в частности, из Федеральной налоговой службы (ФНС).
Проблемы создания единого реестраМожно выделить несколько основных проблем, которые возникают в части создания единого реестра и организации его работы. Первая из них состоит в недостаточном распространении среди граждан электронной подписи — как простой, так и квалифицированной, что обусловлено сложным способом ее получения. Помочь в разрешении этого вопроса может построение сети пунктов выдачи электронной подписи гражданам на базе филиальной сети «Почты России» и развитие проекта облачной цифровой подписи.
Вторая проблема состоит в том, что сегодня ни одна из представленных на ЕПГУ госуслуг не оказывается «в электронном виде» в прямом смысле этого слова — то есть полностью дистанционно, без личного присутствия заявителя, а те, что оказываются, не являются госуслугами в полном смысле этого слова, являясь информационными сервисами.
Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид — одно из основных препятствий, которое не позволяет обеспечить уровень формализации госуслуг, необходимый и достаточный для их однозначной интерпретации в процессе подготовки и оказания услуг в автоматизированном виде. В результате процесс перевода госуслуг в электронный вид свелся в большинстве регионов к разрозненным действиям по заполнению реестров услуг, а также по разработке упрощенных сервисов, поверхностной формализации административных процедур, заказу электронных форм для порталов госуслуг.
Информационный профиль гражданинаВ июле 2019 года Правительство России одобрило проект закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Говоря простыми словами, появится электронный список всех граждан страны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но важная юридическая информация, например, номера СНИЛС, данные о семейном положении, прописка и многое другое. Старые добрые переписи населения станут историей, все данные о людях будут в режиме онлайн стекаться в большой государственный компьютер.
Предлагается создать единый информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении страны, оператором которого станет налоговая служба. Законопроект детально прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять информацию в реестр, но при этом в СМИ можно встретить информацию об утечках данных из электронных ресурсах. В интернете появлялись базы данных с номерами телефонов, персональными данными граждан, пропиской, а также банковские базы данных. Такие базы данных могут использоваться мошенниками в преступных целях. Например, с переходом на электронную форму сделок, удостоверяющих право собственности на недвижимость, государство столкнулось с фактами мошенничества, когда без участия физического лица оформлялась электронная цифровая подпись и совершались сделки по реализации недвижимости. В результате в законодательном порядке были внесены поправки, ограничивающие электронную форму сделки.
Кроме того, жизнь человека становится максимально прозрачной. В настоящее время многие люди страдают от того, что потенциальный работодатель получает дополнительную информацию из социальных сетей, сайтов судов и приставов и отказывается брать на работу потенциального кандидата из-за проблем, которые фактически не касаются добросовестности труда работника.Существует и еще одна проблема, а именно — налоговая. Поскольку ведение реестра поручено налоговому органу, то соответственно, налоговая служба будет следить за доходами граждан, за покупками в магазинах, ведь в налоговую службу стекаются и данные в отношении кассовых чеков, а современные технологии банковских платежей позволяют четко установить, кто осуществлял какие покупки. Так, налоговый орган получит возможность контролировать покупки физических лиц, а также связывать эти покупки с уплатой налогов работодателем. Но такие возможности появятся только после объединения различных реестров. Однако потенциально такие возможности появятся у проверяющих.
Уже сейчас и без создания единой базы данных многие сталкиваются с навязчивыми звонками, письмами на мейлы и надоедливыми продавцами, которые берут данные номеров телефонов из баз данных, при этом данные попадают к таким продавцам часто без согласия их владельцев. Конечно, сегодня законодательство в части защиты персональных данных усиливается, появляются новые штрафные санкции, но на практике часто защита персональных данных имеет условный характер и не позволяет обезопасить себя от несанкционированного вторжения в личную жизнь.
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