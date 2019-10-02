Как будет создаваться единый реестр граждан

В последнее время в самых разных ведомствах создаются разнообразные реестры — и в ЗАГС, и в налоговой службе, и в нотариате. Проблемой таких реестров является разрозненный характер содержащихся в них данных и несогласованность между ними. Поэтому к 2025 году планируется создать единый реестр граждан, который объединит информацию из уже существующих реестров различных ведомств.

Такой реестр будет содержать обобщенную информацию о всех гражданах России. Основу нового банка данных составит информация из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния (ЗАГС) и сведения, содержащиеся в информационных системах министерства внутренних дел. Остальные сведения поступят в реестр из других информсистем, в частности, из Федеральной налоговой службы (ФНС).

Проблемы создания единого реестра

Можно выделить несколько основных проблем, которые возникают в части создания единого реестра и организации его работы. Первая из них состоит в недостаточном распространении среди граждан электронной подписи — как простой, так и квалифицированной, что обусловлено сложным способом ее получения. Помочь в разрешении этого вопроса может построение сети пунктов выдачи электронной подписи гражданам на базе филиальной сети «Почты России» и развитие проекта облачной цифровой подписи.

Вторая проблема состоит в том, что сегодня ни одна из представленных на ЕПГУ госуслуг не оказывается «в электронном виде» в прямом смысле этого слова — то есть полностью дистанционно, без личного присутствия заявителя, а те, что оказываются, не являются госуслугами в полном смысле этого слова, являясь информационными сервисами.

Отсутствие единой методологии перевода госуслуг в электронный вид — одно из основных препятствий, которое не позволяет обеспечить уровень формализации госуслуг, необходимый и достаточный для их однозначной интерпретации в процессе подготовки и оказания услуг в автоматизированном виде. В результате процесс перевода госуслуг в электронный вид свелся в большинстве регионов к разрозненным действиям по заполнению реестров услуг, а также по разработке упрощенных сервисов, поверхностной формализации административных процедур, заказу электронных форм для порталов госуслуг.

Информационный профиль гражданина

В июле 2019 года Правительство России одобрило проект закона «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Говоря простыми словами, появится электронный список всех граждан страны. Причем в реестре будут не просто ФИО и даты рождения, но важная юридическая информация, например, номера СНИЛС, данные о семейном положении, прописка и многое другое. Старые добрые переписи населения станут историей, все данные о людях будут в режиме онлайн стекаться в большой государственный компьютер.

Предлагается создать единый информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении страны, оператором которого станет налоговая служба. Законопроект детально прописывает, какие органы будут обязаны предоставлять информацию в реестр, но при этом в СМИ можно встретить информацию об утечках данных из электронных ресурсах. В интернете появлялись базы данных с номерами телефонов, персональными данными граждан, пропиской, а также банковские базы данных. Такие базы данных могут использоваться мошенниками в преступных целях. Например, с переходом на электронную форму сделок, удостоверяющих право собственности на недвижимость, государство столкнулось с фактами мошенничества, когда без участия физического лица оформлялась электронная цифровая подпись и совершались сделки по реализации недвижимости. В результате в законодательном порядке были внесены поправки, ограничивающие электронную форму сделки.

Кроме того, жизнь человека становится максимально прозрачной. В настоящее время многие люди страдают от того, что потенциальный работодатель получает дополнительную информацию из социальных сетей, сайтов судов и приставов и отказывается брать на работу потенциального кандидата из-за проблем, которые фактически не касаются добросовестности труда работника.

Существует и еще одна проблема, а именно — налоговая. Поскольку ведение реестра поручено налоговому органу, то соответственно, налоговая служба будет следить за доходами граждан, за покупками в магазинах, ведь в налоговую службу стекаются и данные в отношении кассовых чеков, а современные технологии банковских платежей позволяют четко установить, кто осуществлял какие покупки. Так, налоговый орган получит возможность контролировать покупки физических лиц, а также связывать эти покупки с уплатой налогов работодателем. Но такие возможности появятся только после объединения различных реестров. Однако потенциально такие возможности появятся у проверяющих.

Уже сейчас и без создания единой базы данных многие сталкиваются с навязчивыми звонками, письмами на мейлы и надоедливыми продавцами, которые берут данные номеров телефонов из баз данных, при этом данные попадают к таким продавцам часто без согласия их владельцев. Конечно, сегодня законодательство в части защиты персональных данных усиливается, появляются новые штрафные санкции, но на практике часто защита персональных данных имеет условный характер и не позволяет обезопасить себя от несанкционированного вторжения в личную жизнь.