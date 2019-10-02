1 ноября 2019 года уже близко. Россию отключат от мирового Интернета?

Полгода назад, когда президент РФ подписал Федеральный закон № 90-ФЗ от 01.05.2019 года, именуемый в средствах массовой информации «законом о суверенном Интернете», Сеть буквально захлестнули споры о том, чем обернется для России вступление данного закона в силу, а на митинги «За свободу Интернета» весной вышли десятки тысяч граждан.

И вот, до вступления закона в силу (1 ноября 2019 года) остался всего месяц. Скорее всего, с приближением этой даты, в СМИ и различных Интернет-источниках вновь начнет все более активно распространяться информация о полнейшей изоляции России от мирового Интернета сразу после того, как закон начнет действовать.

Поэтому, считаю необходимым окончательно разобраться в этом вопросе и, проанализировав документ, прийти к заключению, насколько стоит опасаться полной информационной изоляции России.

Федеральный закон № 90-ФЗ

Изложенный на 29 страницах Закон устанавливает правила организации трафика и контроля за их соблюдением, таким образом, чтобы информация, которая передается пользователями внутри страны, как можно меньше проходила через иностранные сервера, якобы, для того, чтобы иностранные спецслужбы не могли получить к ней доступ.

Кроме того, Закон предполагает установку на сетях связи новых технических средств, которые смогут блокировать неугодную информацию запретом пропуска проходящего через них трафика. Таким образом, россиян планируют оградить от запрещенной информации.

Наконец, самая обсуждаемая часть Закона — создание инфраструктуры, позволяющей обеспечить жизнедеятельность российских Интернет-ресурсов в том случае, если не будет возможности подключиться к иностранным корневым серверам. Также, планируется создание системы по обеспечению безопасности российских сетей, а в экстренном случае — по их экстренному восстановлению.

Если коротко — это основные цели, указанные в «законе о суверенном интернете».

Чего можно не опасаться?

Да, конечной целью закона стоит создание Рунета, способного функционировать самостоятельно и независимо от зарубежных серверов. Однако, нет оснований предполагать, что это делается для того, чтобы намеренно изолировать Россию от мирового Интернета и замкнуть ее на внутренней Сети. Несмотря на то, что благодаря этому Закону такая техническая возможность может появиться, вряд ли ей кто-то решит воспользоваться без крайней необходимости.

А вообще, 1 ноября 2019 года граждане вообще не почувствуют никаких изменений. Создание способного самостоятельно работать Рунета — это очень долгий и затратный процесс. Планируется, что на него уйдет несколько лет.

Согласитесь, ограничить доступ информации можно было бы и более простыми способами. А вот в случае, если у государства нет возможности самостоятельно обеспечить работу Интернета внутри страны, то при отключении от зарубежных серверов, попросту не смогут функционировать все банки в стране, будет полностью парализована работа большинства организаций. И обезопаситься от такого случая более простыми способами уже нельзя.

Чего на самом деле стоило бы опасаться?

Тратить столько средств и сил на реализацию неоднозначно воспринятого гражданами Закона ради того, чтобы обеспечить все население только идеологически-правильной, отечественной информацией, никто не стал бы. Но использование этой большой и нужной системы еще и в других, дополнительных целях — было бы вполне логично для государства.

Как говорилось выше, одной из целей Закона является обеспечение технической возможности эффективной блокировки любой находящейся под запретом информации при помощи новых методов (так что, возможно, Роскомнадзор наконец-то справится с блокировкой Телеграмма).

Как я считаю, стоит ожидать постепенного усиления цензуры в Сети и более тщательной фильтрации распространяемой информации. Однако, это вовсе не означает полной изоляции от мирового Интернета.

Но, после вступления Закона в силу, может начаться постепенное формирование государственной монополии на Интернет. Вот после этого и появится вероятность запуска процесса изоляции внутреннего Интернета, аналогичной тому, что осуществляется в Китае. В обозримом же будущем таких перспектив не наблюдается.