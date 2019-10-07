РСВ за 9 месяцев 2019 года: образец и сложные моменты

Образец заполнения расчета по страховым взносам за 3 квартал 2019 года

Образец заполнения расчета по страховым взносам за 3 квартал 2019 года 302 Кб , 3 загрузки

Коды категории застрахованного лица в соответствии с Приложением № 8 приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551

Коды категории застрахованного лица в соответствии с Приложением № 8 приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551 34 Кб , 2 загрузки

Приближаются сроки сдачи отчетов за 9 месяцев (3 квартал) 2019 года. Один из самых важных — РСВ (расчет по страховым взносам). Предлагаем пошаговую инструкцию по подготовке и сдаче единого расчета по страховым взносам за 3 квартал 2019 года. Здесь же вы найдете образец заполнения данного отчета.

Шаг 1. Выясняем, нужно ли сдавать РСВ за 3 квартал 2019 года

Подавать его в ИФНС должны:

все, у кого есть наемные работники;

все, у кого оформлено прочее сотрудничество с физическими лицами (например, договоры ГПХ).

В данном случае наличие договорных отношений, подразумевающих выплату денег, первично. А вот факт выплаты «физикам» денег в отчетном периоде — вторичен. Если есть хотя бы один договор с гражданином — трудовой, ГПХ и т. п., сдавать РСВ надо. Если выплат в периоде не было, сдайте нулевой ЕРСВ.

Шаг 2. Оформляем титульный лист

Заполнение бланка РСВ начинайте с титульного листа. Он является обязательным в комплекте этой отчетности.

Обращаем внимание, что ФНС готовит проект изменений в бланк РСВ, однако вносящий изменения приказ до сих пор не подписан. Поэтому сдавать ЕРСВ за 9 месяцев 2019 г. нужно на старом бланке (утв. приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551).

Бесплатно скачать бланк РСВ , актуальный в 3 квартале 2019 года.

Период для РСВ за 9 месяцев: 33. Если в этом периоде имела место ликвидация или реорганизация работодателя, проставьте код периода не 33, а 53.

Год: 2019.

ОКВЭД — укажите основной (или первый) ОКВЭД, который обозначен в выписке ЕГРЮЛЕ (ЕГРИП).

Код места представления смотрите в таблице:

Как представляется расчет Код По месту жительства физлица, не являющегося ИП 112 По месту жительства ИП 120 По месту жительства адвоката, имеющего свой кабинет 121 По месту жительства частнопрактикующего нотариуса 122 По месту жительства главы КФХ (имейте ввиду, что нулевой ежеквартальный РСВ главы КФХ не сдают; только годовой) 124 По месту нахождения российского юрлица 214 По месту учета правопреемника российского юрлица 217 По месту нахождения обособленного подразделения российского юрлица 222 По месту нахождения обособленного подразделения иностранного юрлица 335 По месту учета международной организации 350

Шаг 3. Решаем, заполнять ли сведения о физлице

Лист сведений о физлице предназначен для граждан, которые не являются ИП, но при этом занимаются частной практикой (деятельностью) и имеют застрахованных сотрудников.

Данный лист заполняют, когда работающий подобным образом человек не указывает по каким-то причинам свой ИНН. Тогда для более полной и корректной идентификации в налоговой, физлицу следует указать дополнительные данные:

дату и место рождения;

гражданство;

сведения удостоверяющих личность документов и др.

Если вы не являетесь таким гражданином, проходите к следующему шагу.

Шаг 4. Вносим данные персучета

Данные персучета аккумулируются в Разделе 3 расчета. Для удобства проверки и корректности заполнения переходим к нему после внесения титульных и идентификационных сведений.

Раздел заполняйте по каждому сотруднику: должно получиться столько Разделов 3, сколько физлиц сотрудничало с вами в течение 9 месяцев 2019 года.

В каждом разделе отразите:

номер корректировки — 0;

период;

дату заполнения.

Укажите персональные данные в части 3.1:

ИНН работника;

СНИЛС ;

; дату рождения;

пол;

гражданство (для граждан России установите код «643» — строка 120).

Код вида документа (стр. 140) выбирайте в соответствии с Приложением № 2 к приказу ФНС от 24.12.2014 № ММВ-7-11/671. Код паспорта гражданина РФ — «21», укажите его серию и номер (либо сведения из иного документа).

Укажите признак застрахованного лица:

1 — застрахован;

2 — нет.

Заполните часть 3.2.1 Раздела 3 числовыми данными: поле «месяц» обозначьте «07» — июль, «08» — август, «09» — сентябрь. Уточните код категории застрахованного лица в соответствии с Приложением № 8 приказу ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551. Таблицу с кодами скачайте здесь.

Часть 3.2.2 заполняйте, если у кого-то из работников было превышение предельной базы по страхвзносам (для 2019 года это доход выше 1 150 000 руб.).

Налоговая может не принять расчет, если в персональных данных будут ошибки. Такие же проблемы возникнут, если итоговые данные по начислениям и суммам взносов не будут стыковаться с данными, показанными в Разделе 1 расчета.

Шаг 5. Оформляем Подраздел 1.1 Приложения 1

Это обязательный подраздел, который нужно оформить, даже если отчет нулевой.

Первым делом разбираемся с кодами тарифов (строка 001). Полную таблицу кодов скачайте здесь.

Если вы применяете несколько тарифов по ОПС, заполните столько Приложений 1 к Разделу 1, сколько кодов применяется.

Далее расписываем в графах Приложения 1 суммарные значения по базе и взносам. Если расчет заполняете вручную, удобнее сложить данные из Раздела 3 и перенести их в Приложение 1 к Разделу 1.

Для начала перенесите численность, далее — числовые значения.

По строке 040 приведите информацию о необлагаемых взносами выплатах в периоде.

Заполните строку 050. Значения в ней представляют разницу соответствующих граф строк 030 и 040. Из всей суммы взносов нужно вычитать необлагаемую.

Аналогично вычисляются данные для строк 061 и 062.

Шаг 6. Заполняем Подраздел 1.2 Приложения 1

Данный подраздел тоже является обязательным элементом РСВ. Действуем здесь точно так же, как в Приложении 1.1, только в отношении взносов на ОМС.

Предельная величина, после которой меняются условия начисления взносов, в 2019 году по ОМС не предусмотрена.

Шаг 7. Заполняем Приложение 2 Раздела 1

Это обязательное приложение оформляйте по аналогии с Приложением 1. Обратите внимание на строку 001 «Признак выплат», в которой кодируется то, как производятся выплаты по больничным в вашем регионе:

1 — напрямую из ФСС (в рамках пилотного проекта);

(в рамках пилотного проекта); 2 — от работодателя с зачетом (возвратом) средств от ФСС.

Есть и отличительная графа — «Признак». Внесите в нее «1», если заполняете платежи в бюджет, и «2», если показываете долг бюджета при превышении расходов на ВНиМ над взносами к уплате.

Шаг 8. Оформляем остальные приложения к Разделу 1

Определите, нужно ли вам заполнять какие-то другие приложения, кроме обязательных. Этот шаг можно пропустить если вы оформляете «нулевку» по РСВ.

Приложение 3

Включает информацию о расходах ВНиМ по выплаченным пособиям:

больничным с учетом ограничений и исключений (с учетом внешних совместителей);

по беременности и родам (также с учетом внешних совместителей);

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (и опять с учетом внешних совместителей);

единовременное пособие при рождении ребенка;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

число дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами и взносы, начисленные на них;

пособие на погребение или возмещение стоимости похоронных услуг;

начисленные и невыплаченные пособия (справочно).

Приложение 4

Заполните информацией о расходах, произведенных за счет федеральных бюджетных средств.

Приложение 5

Посвящено применению пониженного тарифа плательщиков, указанных в подп. 3 п. 1 ст. 427 НК РФ (ИТ-технологии).

Приложение 6

О применении пониженного тарифа плательщиков, указанных в подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ (упрощенцы).

Приложение 7

О применении пониженного тарифа плательщиков, указанных в подп. 7 п. 1 ст. 427 НК РФ (НКО, кроме бюджетников на УСН).

Приложение 8

О применения пониженного тарифа по подп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ (ИП на патенте).

Приложение 9

О применении тарифа, указанного в подп. 2 п. 2 ст. 425 НК РФ (общие ставки, пониженные тарифы).

Приложение 10

О сведениях для применения подп. 1 п. 3 ст. 422 НК РФ (выплаты и вознаграждения участникам студотрядов, включенным в реестр).

Заполните те из этих приложений, которые имеют к вам отношение.

Шаг 9. Заполняем Раздел 1 РСВ

В Разделе 1 объедините данные из заполненных приложений. Здесь отображают свод по каждому виду взносов, администрируемых ФНС. Взносы указывают каждый в своем подразделе (ориентируйтесь по их заголовкам).

Раздел 1 является обязательной составляющей РСВ. К нему предусмотрены 10 приложений. Обязательными к сдаче являются: Подразделы 1.1 и 1.2 Приложения 1;

Приложение 2.

Если заполнены иные приложения к этому разделу, данные по ним тоже перенесите в Раздел 1.

В каждом подразделе укажите КБК, соответствующий данному виду взносов (приказ Минфина № 132н от 08.06.2018).

Кроме того, в Разделе 1 расчета по взносам помесячно распишите начисления взносов в течение 3 квартала 2019 года.

Бесплатно скачать образец заполнения расчета по страховым взносам за 3 квартал 2019 года можно по прямой ссылке здесь.

Шаг 10. Проверяем сформированный РСВ

Если вы оформляете бумажный расчет, проверить его тестовыми программами не получится. Чтобы сделать это, нужно воспользоваться сервисами ФНС:

Налогоплательщик ЮЛ;

Tester.

Но проверка в этих сервисах доступна только для электронных файлов — либо сформированных в программе налоговой, либо подгруженных из бухгалтерских программ.

Что касается контрольных соотношений по ЕРСВ, их существует порядка 300. При подаче отчета на бумаге имеет смысл смотреть только основные из них:

отсутствие ошибок в строках 210, 220 и 240 Подраздела 3.2.1 — по сумме выплат в пользу застрахованных лиц, «пенсионной» базе в пределах лимита и взносам, начисленным с нее;

отсутствие ошибок в строках 280 и 290 Подраздела 3.2.2 — по сумме выплат, на которые начисляют взносы по доптарифу и по начисленным по нему взносам;

отсутствие расхождений между суммированными показателями по физлицам (Раздел 3) и аналогичными показателями по предприятию (Подразделы 1.1, 1.3);

отсутствие недостоверных (ошибочных) персданных физлиц.

Соблюдение данных параметров позволит налоговикам принять ваш отчет. Если впоследствии они обнаружат какие-то нестыковки — вам будет направлено уведомление либо требование представить пояснения. Ваш РСВ за 3 квартал 2019 при этом будет считаться сданным — останется либо дать разъяснения, либо сдать корректировку.

Как подать пояснения по РСВ

Как и любой сданный в ФНС отчет, РСВ будет проверен налоговиками камерально. Если вы получили требование о пояснениях к ЕРСВ, следует пересмотреть весь процесс подготовки спорного расчета с шага 2.

Может оказаться, что вы все сделали верно, но специфика вашей деятельности или какие-то особые события в периоде привели к тому, что расчет оказался заполнен нетипично. Тогда налоговикам нужно подробно объяснить, что это были за особые события и почему РСВ заполнен именно так.

Представить пояснения в ИФНС нужно в течение 5 рабочих дней после получения требования. Отвечать на него нужно обязательно. За игнорирование налогоплательщику придется заплатить штраф в размере 5000 руб., а при повторном подобном нарушении в течение того же года — уже 20 000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ).

Установленной формы для пояснений не существует. Как и любой документ для налоговой, они должны содержать:

реквизиты вашей ИФНС;

ваши реквизиты;

ссылку на требование, по которому пояснения представляются.

Информативная часть пояснений должна содержать подробное разъяснение того, что стремятся уточнить налоговики. Например, если в РСВ указаны пониженные тарифы страховых взносов, информативная часть может выглядеть следующим образом:

«В ответ на ваше требование № NN/NNNN от 15.11.2019 о предоставлении пояснений по применению пониженных тарифов страховых взносов сообщаем:

ООО „ХХХ“ занимается деятельностью в сфере информационных технологий. В соответствии с подп. 3 п. 1, подп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ к данной деятельности применимо право на пониженные тарифы страховых взносов 14%.

Все условия, необходимые для получения права на пониженные тарифы, предусмотренные подп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ, нами соблюдены.

В качестве подтверждения данной информации предоставляем:

копии бухгалтерских и налоговых регистров за 9 месяцев 2019 (35 листов);

копию штатного расписания (1 лист);

копию документа о государственной аккредитации;

копию выписки Росстата с кодами ОКВЭД (1 лист);

с кодами ОКВЭД (1 лист); копию выписки ЕГРЮЛ (5 листов)».

Подписывает пояснения уполномоченное лицо.

Для сдающих нулевые отчеты напомним, что отсутствие данных по взносам в РСВ — это тоже повод для запроса пояснений. Во избежание лишней переписки с налоговиками советуем приложить пояснения сразу к сдаваемой «нулевке».