Как стать миллионером за пять лет: советы американца

Мало кто понимает, как непрерывно улучшать свой доход, качество жизни и удовольствие от нее. Автор Inc.com Бенджамин Харди (он из США, у него пять детей и он читает курсы по эффективности — примеч. «Клерка). на основе собственного опыта и советов экспертов составил список рекомендаций, которые должны помочь стать миллионером в кратчайшие сроки. Эти советы будут полезны всем, кто хочет быть увереннее в себе, расширять горизонты, узнавать что-то новое и стратегически планировать свою жизнь.

Выработайте свое представление о достатке

Самый первый шаг на пути к финансовому успеху — понять, какого финансового положения вы хотели бы достичь.

Задайте себе такие вопросы:

Насколько далеко идут ваши фантазии о возможном будущем?

Ощущаете ли вы в себе огромный потенциал для новых возможностей?

Устраивает ли вас средняя жизнь?

Формирование представления о достатке — циклический процесс. Вы не создаете его образ раз и навсегда. Вы постоянно дорисовываете и меняете его.

Приглядитесь к любой сфере своей жизни, где вы как-то преуспели. Скорее всего, вы поймете, что в ней вы всегда стремитесь выйти за пределы того, что у вас есть сейчас.

Большинство людей живут в прошлом и повторяют его снова и снова. А работа над желаемой картиной своей жизни позволяет концентрироваться на будущем. Когда вы начинаете представлять себе иное будущее и стремиться к нему, ваша жизнь и поведение сразу же меняются.

Не старайтесь быть последовательным. Обычно люди хотят, чтобы окружающие видели логику в их действиях. Но на самом деле это делает их рабами выбранной манеры поведения, привычных обстоятельств и отношений. Это деструктивно.

Гораздо полезнее для вас принять тот факт, что вы неидеальны. Принять свои промахи. И стоять на своих принципах и идти к своим целям независимо от того, что о вас подумают окружающие.

Чем более детально ваше представление о желаемом уровне благополучия и чем более оно измеримо, тем лучше. Человеческой мозг любит цифры и факты. Поэтому нужно сосредоточиться на точных формулировках:

«Я буду зарабатывать $1 млн к 1 января 2022 года».

«Я получу чек минимум на $100 тыс. к октябрю 2020 года».

«В течение следующего полугода я обязательно возьму отпуск на полтора месяца и проведу его в Таиланде».

Совершенно нормально, если прямо сейчас вы не знаете, чего именно вам хочется, — заработать больше денег, получить новый мощный опыт или вырасти как личность. Любая из этих целей будет подталкивать в правильном направлении.

По мере каждого небольшого достижения ваша уверенность будет расти, картина будущего будет расширяться.

Разработайте «систему 90 дней» для измерения своего прогресса на пути к будущему

Вот на какие вопросы основатель Strategic Coach Дэн Салливан просит своих клиентов отвечать каждые 90 дней:

Какими из ваших достижений за последние 3 месяца вы гордитесь больше всего?

Когда вы смотрите на последние события в вашей жизни, какие сферы приложения ваших усилий и достигнутый в них прогресс придают вам наибольшую уверенность в себе?

Какие 5 новых «скачков» вы можете сейчас совершить, чтобы следующий квартал стал для вас особенным?

Через каждые 3 месяца необходимо анализировать прошедший период и затем устанавливать посильные, но мотивирующие цели на следующий период.

В книге «Искусство учиться» Джошуа Вайцкин пишет: «Краткосрочные цели могут быть полезными инструментами развития, если они уравновешены разумной долгосрочной философией. Чересчур отодвигая достижение желаемых результатов, можно остановиться в своем развитии».

Краткосрочные цели показывают, как идет прогресс. Соблюдение сроков критично для эффективности. Фокусируясь только на нескольких ключевых этапах каждые 3 месяца, вы придаете себе импульс.

Каждые 3 месяца полезно взять мини-отпуск, чтобы спокойно взвесить и оценить ситуацию, выработать стратегию и выдохнуть.

Заведите дневник и каждые 3 месяца отмечайте в нем:

Что прошло хорошо?

Каковы были ваши ключевые успехи?

Чему вы научились?

Что больше всего вас воодушевило?

Где вам нужно подкорректировать направление своего движения?

Учитывая все, что вы предприняли и узнали, что вы хотели бы сделать в течение следующих 90 дней? Найдите 2 — 5 действий, которые помогут вам приблизиться к идеалу.

Какие 2 — 5 достижений помогут вам существенно приблизиться к идеальной картине вашей жизни?

Разработайте такой режим дня, который позволит жить в потоке и на пике переживаний

Итак, вы создали объемную картину будущего и поставили краткосрочные цели на 90 дней. Следующий шаг — ежедневный ритуал, который поможет вам поддерживать темп и оставаться в потоке.

В позитивной психологии состояние потока — это состояние сознания, которое дает ощущение полной энергетической концентрации, вовлеченности и удовольствия.

По сути, поток характеризуется абсолютным погружением в свою деятельность и потерей ощущения времени и пространства.

Как же эффективно войти в поток? Все начинается с первого решения, которое вы принимаете утром. Вместо того чтобы проактивно войти в состояние потока, большинство людей входят в неосознанное реактивное состояние.

Люди — вовсе не продукт привычек; они являются продолжением своего окружения. По мнению психолога из Стэндфорда и эксперта по поведению Би Джей Фогга, картина мира человека оказывается сильнее их силы воли. Именно она определяет, как вы организовали свою жизнь. Условия для существования потока необходимо сформировать.

Основная задача вашего утреннего ритуала — войти в состояние потока.

Для этого нужно преобразовать окружающее пространство, чтобы изменить свой взгляд на вещи. Начните с визуализации и представьте свое будущее. Утвердитесь в том, что вы достигнете этого будущего. Начните действовать так, как действовали бы «вы будущий». Если вы хотите стать миллионером, вам нужно начать жить в этой роли уже сейчас.

Современные исследования изучили работу мозга с помощью оборудования МРТ. Оказалось, что мозг актеров показывал существенные изменения, когда они входили в роль.

Другими словами, новая роль изменяет ваш мозг. Вместо того чтобы поддерживать в себе свой прошлый образ и привычки, направьте свое сознание на формирование желаемого характера.

Каким вы хотите быть? Представьте себя таким. Почувствуйте себя таким. Представьте, что ваши желания исполнились. Утвердитесь в своем новом качестве. Помните, что вы можете получить желаемое. Будьте верны себе. Прикладывайте усилия ради своей новой реальности. Насладитесь скоростью потока.

Сделайте обстановку вокруг себя располагающей к ясности, восстановлению и креативности

Чтобы кардинально улучшить свою жизнь, недостаточно просто ставить цели, продумывать утренние ритуалы и начать действовать иначе.

Вам необходимо изменить атмосферу вокруг себя так, чтобы она соответствовала будущему, которое вы хотите создать. Окружайте себя людьми, которые вас вдохновляют.

Разные цели требуют разной обстановки — не засоряйте пространство, предназначенное для восстановления, предметами вроде смартфонов. Если вы собираетесь пойти на пляж и расслабиться, оставьте телефон дома.

Продолжение статьм читайте в источнике: Журнал Inc.