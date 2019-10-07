Покупка квартиры с материнским капиталом: подводные камни

Три простых правила.
Люди нарываются на мошенников, сталкивались с отказом гос.органов. Ситуации разные, неоднозначные. Но избежать их, конечно же, можно, достаточно лишь привлечь к процедуре покупки квалифицированного юриста, который предостережет от неправильных шагов и поможет решить возникающие вопросы на все этапах.
Теперь пришло время осветить все «подводные камни» после изучения ваших вопросов и жизненных историй.
1. Нельзя использовать материнский капитал при первоначальном взносе за ипотеку
Действительно, банки вправе отказать в том, чтобы денежные средства с материнского капитала были внесены как первоначальный взнос.
В последующем вы сможете внести данные денежные средства в счет погашения ипотеки.
2. Обязательная доля несовершеннолетнего
Можно расходовать материнский капитал с выделением доли в данной квартире несовершеннолетнему ребенку. Это обязательное условие! И если вы хотите, например, купить квартиру своим родителям с использованием капитала, то это сделать, увы, не получится. С
ледить за этим будут органы опеки и попечительства.
3. Признание сделки недействительной
А вот данный пункт напрямую вытекает из второго пункта. При невыполнении условий государственной программы «Материнский капитал», сделка купли-продажи может быть признана недействительной.
И вот тогда вам придется вернуть все деньги обратно.
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