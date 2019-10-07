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Покупка квартиры с материнским капиталом: подводные камни

Три простых правила. 

Люди нарываются на мошенников, сталкивались с отказом гос.органов. Ситуации разные, неоднозначные. Но избежать их, конечно же, можно, достаточно лишь привлечь к процедуре покупки квалифицированного юриста, который предостережет от неправильных шагов и поможет решить возникающие вопросы на все этапах.

Теперь пришло время осветить все «подводные камни» после изучения ваших вопросов и жизненных историй.

1. Нельзя использовать материнский капитал при первоначальном взносе за ипотеку

Действительно, банки вправе отказать в том, чтобы денежные средства с материнского капитала были внесены как первоначальный взнос.

В последующем вы сможете внести данные денежные средства в счет погашения ипотеки.

2. Обязательная доля несовершеннолетнего

Можно расходовать материнский капитал с выделением доли в данной квартире несовершеннолетнему ребенку. Это обязательное условие! И если вы хотите, например, купить квартиру своим родителям с использованием капитала, то это сделать, увы, не получится. С

ледить за этим будут органы опеки и попечительства.

3. Признание сделки недействительной

А вот данный пункт напрямую вытекает из второго пункта. При невыполнении условий государственной программы «Материнский капитал», сделка купли-продажи может быть признана недействительной.

И вот тогда вам придется вернуть все деньги обратно.

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