Американцы так считают.

В каком возрасте следует финансово отстраниться от своих детей? Звезда телепередачи «Shark Tank» и предприниматель Кевин О’Лири (Kevin O’Leary) советует принять это решение в день завершения их обучения в ВУЗе.

«Моя мама повлияла на мою карьеру, потому что поддерживала меня с рождения до последнего дня обучения в университете», — сказал О’Лири в своем интервью для CNBC. «А потом она сказала мне: „Теперь с меня хватит. Моя работа завершена. Тебе придется самому позаботиться о себе. Мертвая птица под гнездом никогда не училась летать“», — вспоминает О’Лири.

Это может прозвучать сурово, но есть определенное преимущество в том, чтобы сообщить своим детям, когда денежный поток прекратится, — и чем раньше вы обозначите эти границы, тем лучше.

На своем собственном опыте работы в качестве финансового консультанта я наблюдаю эту проблему постоянно. Очень многие взрослые люди сталкиваются с денежными затруднениями. В свои 40-60 лет они находятся на пике своих возможностей для получения высоких доходов, однако тратят они эти деньги еще быстрее. Проблема заключается не только в детях, но и в стареющих родителях. «Поколение сэндвича» современных взрослых людей зачастую оказываются спонсорами как для старших членов своей семьи, так и для молодых, проходящих обучение в университете. В результате многие не откладывают средства просто потому, что не могут себе этого позволить.

Делать больше, делая меньше

Реальная ситуация для миллионов американцев среднего возраста, планирующих уход на пенсию, — где-то посередине: это жалкое, но спасительное сочетание из государственной пенсии, работы на пенсии на условиях частичной занятости, сбережений и наследства. Однако они могли бы сделать для самих себя больше — делая меньше для других.

О’Лири добился большого успеха в качестве инвестора и в итоге оценил суровую финансовую политику своей матери по отношению к выросшим детям. Поначалу это было нелегко, О’Лири вспоминает: «Я сказал: „Мам, это прекрасная метафора, но мне сейчас нужны деньги“. Она ответила: „Нет, нет, нет. Я свою работу выполнила. Теперь ты выполняй свою“». «И это было очень важно для меня».

Теперь О’Лири повторяет денежную мантру своей мамы о птице, которая не умела летать, своим детям. «И они [мои дети] сказали мне то же самое: „Это ужасно“», — говорит О’Лири. «Но теперь они самостоятельны и начинают это понимать. И я так горжусь тем, чему меня научила мама».

Как вы подойдете к решению этого вопроса со своими собственными детьми — это очень личный момент. Возможно, ваши дети недавно только начали ходить, или у вас подростки, которые только-только начали подрабатывать, или уже взрослые дети, которые все еще рассчитывают на «банк мамы и папы» для «особых расходов».

Уже сейчас даже миллениалы становятся родителями, превращаясь в «перенниалов», и сталкиваются с неизбежными беседами на тему денег со своими подрастающими потомками.

Учиться на практике

Возможно, у вас есть ресурсы, чтобы облегчить жизнь вашим детям. Вот мой совет: не делайте этого. Им действительно нужно научиться летать самостоятельно.

Если у вас еще маленькие дети, вы можете поспособствовать их успеху в дальнейшем, если привяжете любую денежную помощь к определенному расписанию. Не открывайте свой кошелек просто так, а вынуждайте их ждать дня выдачи денег, как ждут его все остальные. Затем поговорите с ними о сбережении средств.

Если же ваши дети уже достаточно взрослые, чтобы работать, откройте в банке счет для своих детей и предложите им откладывать там средства, наподобие плана пенсионных накоплений. Со временем, рассмотрите вариант открытия безналогового индивидуального пенсионного счета Рота для них.

Если они старше, то, вероятно, давно пора «провести беседу». Нет ничего ненормального или неправильного в том, чтобы откровенно говорить о своих потребностях и отметить, что управление денежными средствами и инвестирование — это те умения, которые лучше приобретать на практике.

Помните о том, что обычно ребенку, только окончившему университет, никогда еще не приходилось платить за квартиру. Он никогда не сталкивался с тратами на автомобиль или не был в курсе реальной стоимости продуктов в магазине. Если будете и дальше ограничивать его своей щедростью, он никогда и не усвоит ничего из вышеперечисленного.

Если это поможет, напомните своим детям, что те деньги, от которых они сегодня отказались, будут преумножаться в ваших руках до тех пор, пока в итоге не перейдут под их контроль и в их распоряжение.

Придет время, и ваши дети сами будут испытывать родительские муки воспитания и еще глубже осознают важность рационального управления капиталовложениями — для самих себя и для последующих поколений. А до тех пор справедливая жесткость из лучших побуждений — это тоже проявление любви.

По материалам сайта www.marketwatch.com