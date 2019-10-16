Минфин раскрыл, как изменит налоги

Что случилось?

Минфин России утвердил Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

В чем суть документа?

В документе рассказывается об условиях реализации, целях и задачах политики в 2020-2022 годах, а также основных параметрах бюджетной системы РФ. Бюджетная и налоговая политики в среднесрочной перспективе будут направлены на устранение имеющихся узких мест, ограничивающих полноценное экономическое развитие.

Так, планируют расширить перечень объектов, облагаемых налогом на имущество по кадастровой стоимости, изменить критерии для признания физлиц резидентами РФ, предусмотреть переходный режим для слетевших с «упрощёнки», ввести другие новшества.

Будут ли систематизированы налоги?

Да, в рамках работы по систематизации действующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс в первую очередь будут поэтапно включены (трансформированы в налоги и сборы) следующие платежи, имеющие квазиналоговый характер: утилизационный сбор, налог на доходы операторов сети связи общего пользования, туристический сбор.

Кроме того, в НК РФ в качестве госпошлины будут закреплены некоторые неналоговые платежи за предоставление сведений (внесение изменений, просмотр сведений и т.п.) из государственных реестров (регистров).

Какие изменения ожидаются по НДФЛ?

Планируют изменить критерии для признания граждан резидентами РФ, сократив срок фактического нахождения физлиц в России со 183 дней до 90 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. И даже если физлицо будет находиться в России менее 90 дней, оно будет считаться налоговым резидентом, при условии что в России находится центр его жизненных интересов (это определяется исходя из наличия недвижимости, экономических и личных связей, из места проживания, гражданства).

Кроме того, хотят уравнять налоговую ставку для резидентов и нерезидентов. Она составит 13%.

Как изменят налог на прибыль?

Планируют установить порядок формирования остаточной стоимости НМА по аналогии с порядком формирования остаточной стоимости ОС.

Резидентов ТОСЭР и свободного порта Владивосток обяжут уплатить налоги, от которых они были освобождены, в случае расторжения договоров по их вине.

Субъекты РФ смогут устанавливать инвестиционный налоговый вычет в отношении расходов на научно-исследовательские работы с целью предоставления регионам дополнительных возможностей по стимулированию инновационной деятельности.

В показатель Д2 для определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях, не будут включаться не только дивиденды, облагаемые по ставке 0%, но и дивиденды, не учитываемые при определении налоговой базы.

Исключат положения, позволяющие обходить запрет на применение ставки 0% к прибыли от реализации акций компаний, активы которых более чем на 50% представлены недвижимостью в России. Установят отдельный порядок формирования резерва на выплату вознаграждения по итогам года.

Уточнят правила формирования налоговой базы некоммерческих организаций.

Планируют пересмотреть принципы налогообложения компаний сектора цифровой экономики. С 2017 года уже действует «налог на Google» в РФ.

Иностранные продавцы цифровых услуг платят НДС в России. Такой же подход хотят предусмотреть и для уплаты налога на прибыль.

Какие поправки планируют по налогу на имущество?

Расширят перечень объектов недвижимости, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости. В него войдут не только ОС, но и иные активы:

принадлежащие организациям на праве собственности или хозяйственного ведения;

полученные по концессионному соглашению;

учтённые на балансе в качестве недвижимости, временно не используемой в основной деятельности;

полученные по договорам отступного, залога, инвестиционного имущества;

долгосрочные активы, предназначенные для продажи.

Что изменят по УСН?

Планируется снижение административной нагрузки за счёт отмены представления налоговых деклараций ИП, применяющими УСН с объектом «доходы», в связи с обязательным применением ими ККТ, обеспечивающей передачу фискальных данных в налоговые органы.

Будет введён переходный налоговый режим для тех, кто превысит ограничения на применение УСН в виде максимального уровня доходов и (или) средней численности работников. Предполагается, что те упрощенцы, которые незначительно превысят указанные лимиты, смогут сохранить право на применение УСН, но им придётся платить «упрощённый» налог по повышенным ставкам. Если в дальнейшем показатели вернутся к норме, это будет означать возврат к общеустановленной ставке налога. В случае существенного превышения лимитов, компанию ожидает резкий переход на общий режим.

Чего ждать самозанятым?

Самозанятые смогут вступить в добровольные правоотношения по обязательному пенсионному страхованию. Они будут перечислять взносы в ПФР через мобильное приложение «Мой налог».

Налоговый режим смогут применять не только иностранцы из государств — членов ЕАЭС, но и граждане всех стран СНГ.

Также будут рассмотрены предложения отдельных субъектов РФ поучаствовать в эксперименте по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (НПД).

К чему готовиться применяющим ПСН?

Предпринимателям на патенте планируют разрешить уменьшать сумму начисленного налога на уплаченные страховые взносы (аналогично другим специальным налоговым режимам).

Что хотят поменять в отношении страховых взносов?

Будут синхронизированы перечень не облагаемых взносами выплат в пользу работников с перечнем аналогичных выплат, не подлежащих обложению НДФЛ.

Планируют ли изменить правила уплаты налогов?

Да, предлагается предоставить плательщикам-юрлицам возможность уплачивать авансовые платежи на единый КБК в счёт предстоящих платежей по налогам и сборам. Это позволит упростить уплату налогов и сборов, исключить образование невыясненных платежей, уменьшить недоимку и пени, которые начисляются в результате ошибок при указании реквизитов в платежных документах.

Будут ли установлены правила вступления в силу поправок?

Да, с целью формирования стабильных фискальных условий планируется, в частности, законодательно закрепить отлагательные нормы вступления в силу изменений элементов налогообложения, ухудшающие положение налогоплательщиков или существенно изменяющие налоговые условия, — изменения, опубликованные после 1 сентября, не должны вступать в силу ранее чем через год.