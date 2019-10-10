Как делятся долги при разводе супругов

Долги при разводе — как делятся и в каких пропорциях, полезно знать разводящимся супругам. Также важно понимать, что процедура раздела зависит от режима владения имуществом в браке, принадлежности долга и основания его возникновения. Все эти нюансы рассмотрим в статье.

Общая информация о разделе долгов между супругами

Развод предполагает окончание совместного союза мужчины и женщины с последующим разделом совместно нажитого имущества и долгов.

При этом законодатель в статье 38 СК РФ уточняет, что возможен раздел долгов как при разводе и после него.

Однако разделу подлежат не все долги, а только те, которые являются совместными. Несмотря на то что законодатель не определяет, что именно относится к таковым, правоприменительная практика исходит из того, что к ним относятся долговые обязательства:

в которых оба супруга выступают заемщиками (т. е. супруги совместно заключили кредитный договор с банком или договор займа с кредитором и являются созаемщиками) или о которых знали оба (т. е. второй супруг давал согласие на заключение сделки);

которые оформлял один из супругов, если денежные средства далее пошли на приобретение общего имущества (например, квартиры).

По умолчанию долг супруга, который он оформил на себя, является его личным, пока не будет доказано обратное. Такая презумпция установлена в связи с тем, что при разводе довольно частыми стали случаи объявления в суде одним из супругов займа, который якобы был потрачен на приобретение общего имущества.

Однако при этом важно подтвердить документально, что такая покупка действительно имела место, и доказать, что долг получен на совместные нужды.

Как разделить долги при разводе

В зависимости от того, пришли супруги к консенсусу или нет, выделяют два способа раздела долгов:

В добровольном порядке — посредством составления соглашения и утверждения его нотариусом. В судебном порядке — когда супруги не могут распределить нажитое имущество и долги добровольно.

По общему правилу долги супругов делятся пополам, за исключением случаев, когда:

иное установлено заключенным между ними соглашением;

один из них расходовал имущество в ущерб интересам семьи или не имел дохода без уважительных причин;

есть необходимость учесть интересы несовершеннолетних детей.

Порядок раздела долгов следующий:

Составляется опись всех имеющихся задолженностей с остатком на период расторжения брака. Супруги принимают решение, в каком именно порядке они будут делить долги: договорятся и составят соглашение или отправятся в суд. Если речь идет о соглашении, оно удостоверяется нотариусом и вступает с этого момента в силу. Если речь идет о суде, то заинтересованная сторона подает иск (могут иметь место встречные иски), после чего суд выносит решение, которое подлежит обязательному исполнению обоими супругами.

Супруги могут не только разделить долги при разводе, но и договориться о порядке их погашения. Вот, к примеру, варианты раздела долга при ипотеке:

Один из супругов выкупает долю в недвижимости второго супруга и продолжает платить ипотеку. Супруги продают квартиру и делят оставшуюся после оплаты долга сумму пополам. Супруги подписывают соглашение с банком о разделении солидарного долга на два индивидуальных.

Как делить кредит или заём

Особенности раздела обязательств супругов по кредиту или займу зависит от условий договора, позиции кредитного учреждения, наличия взаимного согласия и целях расходования займа.

По умолчанию к долговым обязательствам применимо общее правило п. 3 ст. 39 СК РФ. Согласно этой норме оставшийся долг по кредиту должен быть распределен между супругами пропорционально присужденным каждому из них долям в праве общей собственности.

Разделить заем без участия кредитора можно только в ходе судебного разбирательства. Чтобы избежать суда, супруги могут прибегнуть к одному из следующих вариантов:

Обратиться к кредитору с предложением выделить обязательства каждого из супругов по договору (при этом заключается дополнительное соглашение к кредитному договору). Включить в соглашение о разделе совместно нажитого имущества пункт о том, что один из бывших супругов выплачивает другому (который гасит кредит) компенсацию (определенную долю от общего платежа).

Возможность требовать компенсации части средств, направленных бывшим супругом на погашение кредита, подтверждается в том числе определением Верховного суда РФ от 20.11.2018 № 18-КГ18-201.

Если заемщиком по договору выступал один супруг, для присуждения компенсации в суде необходимо доказать, что полученные средства направлены на общие нужды семьи.

Данное условие обозначил Верховный суд РФ в Обзоре судебной практики № 1 за 2016 год.

Деление долгов по соглашению

Семейное или гражданское законодательство не предусматривает отдельного соглашения о разделе долговых обязательств. Но этот факт не препятствует включению положений о разделе долгов в соглашение о разделе имущества супругов. Документ составляется в письменной форме и подлежит нотариальному удостоверению.

Соглашение по долгам разводящихся или бывших супругов также может быть заключено в рамках судебного процесса. В этом случае до вынесения решения при наличии письменных договоренностей спорящих сторон суд утверждает мировое соглашение.

Все долги рассчитываются на момент составления соглашения и подтверждаются документально (кредитные договоры, расписки, договоры предоставления займа).

Важно! Как указал Верховный суд РФ в уже упомянутом определении № 18-КГ18-201, менять условия первоначального кредитного договора без согласия кредитора нельзя. Данное правило вытекает в первую очередь из п. 1 ст. 450 ГК, согласно которому изменение договора возможно по взаимному соглашению сторон.

Из этого следует, что стороны не вправе своим соглашением изменять условия предоставления займов. В частности, стороны не могут прописать, что обязуются вносить ежемесячные платежи в равных долях, если по договору плательщиком является одна из них. Но есть возможность прописать обязательство одной из сторон компенсировать определенную долю периодического платежа стороны — плательщика по кредиту.

Раздел долгов после развода — судебная практика

В обзоре судебной практики ВС РФ № 1 за 2016 год описывается следующее дело: один из супругов оформил 2 займа и просил разделить их как совместно нажитые в браке в равных долях. Суды первой и второй инстанции пришли к выводу, что так оно и есть, но ВС РФ привел убедительные доводы о несоответствии такого вывода законодательству.

Из обстоятельств дела выяснилось, что по первому кредиту, в 2011 году, заемщиком выступал муж, поручителем — третье лицо. Через год ситуация выглядела аналогично, при этом с 2012 года супруги не вели совместного хозяйства. Более того, супруга утверждала, что деньги из первого кредита не были направлены на совместные нужды и она не давала согласия ни на один из упомянутых займов (о последнем даже не знала).

Юридически значимым обстоятельством по данному делу было доказательство того, что деньги пошли на общие нужды, и доказывать это должен тот, кто настаивает на разделе долгов. Муж не смог обосновать свою точку зрения, и суд признал, что долги разделу не подлежат.

В качестве еще одного примера из судебной практики можно привести решение Усть-Абаканского районного суда Республики Хакасия от 25 января 2016 года по делу № 2-55/2016. Супруги развелись, после чего жена предъявила иск в суд о выплате мужем части займа, взятого ей до оформления брачно-семейных отношений на строительство дома, в котором они жили. Факт займа супруг не отрицал, но делить его не хотел.

Жена пригласила в суд свидетелей:

отца, который заявил, что до брака банк не выдавал будущему мужу его дочери кредит и поэтому, чтобы стройка не встала, пришлось оформлять заем на нее;

прораба, который слышал разговор о кредите и о том, что он пошел на строительство общего дома супругов.

В итоге суд пришел к выводу, что делить нечего, так как:

во-первых, будущий супруг не давал согласия на заем;

во-вторых, когда женщина брала кредит, между ними не было договоренности относительно перевода дома в будущем в совместное имущество.

Таким образом, получается, что заем в данном случае был инициативой только жены, поэтому разделу не подлежит.

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Итак, как делятся долги при разводе супругов, зависит от того, как эти долги были оформлены, на какие цели пошли полученные денежные средства или имущество и можно ли отнести задолженность к совместно нажитой. Стороны вправе распределить долги как в добровольном порядке (посредством заключения соглашения, заверенного у нотариуса), так и путем обращения в суд.