Бухучет для начинающих: что такое финансовые активы

Активы предприятия могут быть не только материальными или нематериальными, но и финансовыми. В этой статье рассмотрено, что это —
Как таковое понятие финансового актива действующим российским законодательством и подзаконными актами не дано. Оно больше раскрывается через виды финансовых активов.
Основные формы финансовых активовПро возможные типы финансовых активов речь идет, в частности, в международном стандарте финансовой отчётности — МСФО (IAS) 32 под названием «Финансовые инструменты: представление». Он введен в действие в России приказом
Согласно его п. 11, основные виды финансовых активов такие:
- денежные средства;
- долевые инструменты других организаций;
- предусмотренное договором право на получение денежных средств или иного финансового актива от другой организации или на обмен финансовыми активами (обязательствами) с другой организацией на условиях, потенциально выгодных для организации;
- договор, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены собственными долевыми инструментами, при соблюдении определенных условий.
- непроизводным инструментом — по нему организация обязана или может стать обязанной получить переменное количество своих собственных долевых инструментов;
- производным инструментом — расчеты по нему будут или могут быть проведены иным способом, чем путем обмена фиксированной суммы денег или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов организации.
- денежные средства;
- ценные бумаги;
производные финансовые инструменты;
- доли участия в уставном (складочном) капитале юрлица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица;
- права требования из договора страхования;
- любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов.
Организация бухгалтерского учета финансовых активовЧто касается оценки денежных средств, то их при
В отношении дебиторки организация учета финансовых активов основана на использовании следующих основных синтетических счетов (приказ
- 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;
- 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;
- 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
- 71 «Расчеты с подотчетными лицами»;
- 75 «Расчеты с учредителями»;
- 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.
Дебиторку с прошедшим сроком исковой давности, а также другие невозможные к взысканию долги списывают с бухучета на основании (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н):
- Результатов инвентаризации.
- Письменного обоснования.
- Приказа руководителя
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