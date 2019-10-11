Бухучет для начинающих: что такое финансовые активы

Активы предприятия могут быть не только материальными или нематериальными, но и финансовыми. В этой статье рассмотрено, что это — финансовые активы , а также основы учета финансовых активов.

Как таковое понятие финансового актива действующим российским законодательством и подзаконными актами не дано. Оно больше раскрывается через виды финансовых активов.

Основные формы финансовых активов

Про возможные типы финансовых активов речь идет, в частности, в международном стандарте финансовой отчётности — МСФО (IAS) 32 под названием «Финансовые инструменты: представление». Он введен в действие в России приказом

Согласно его п. 11, основные виды финансовых активов такие:

денежные средства;

долевые инструменты других организаций;

предусмотренное договором право на получение денежных средств или иного финансового актива от другой организации или на обмен финансовыми активами (обязательствами) с другой организацией на условиях, потенциально выгодных для организации;

договор, расчеты по которому будут или могут быть осуществлены собственными долевыми инструментами, при соблюдении определенных условий.

В последнем случае договор может быть:

непроизводным инструментом — по нему организация обязана или может стать обязанной получить переменное количество своих собственных долевых инструментов;

производным инструментом — расчеты по нему будут или могут быть проведены иным способом, чем путем обмена фиксированной суммы денег или другого финансового актива на фиксированное количество собственных долевых инструментов организации.

Налогового кодекса РФ

Кроме того, виды финансовых активов приводит п. 8 ст. 142.1, которая регулирует автоматический обмен финансовой информацией с иностранными государствами и территориями. Согласно ей, финансовые активы это:

денежные средства;

ценные бумаги;

производные финансовые инструменты ;

; доли участия в уставном (складочном) капитале юрлица или доли участия в иностранной структуре без образования юридического лица;

права требования из договора страхования;

любой иной финансовый инструмент, связанный с указанными видами финансовых активов.

Отметим, что в России для большинства компаний финансовые активы — это денежные средства и дебиторская задолженность.

Организация бухгалтерского учета финансовых активов

бухгалтерском учете

Что касается оценки денежных средств, то их прифинансовых активов отражают по номиналу.

В отношении дебиторки организация учета финансовых активов основана на использовании следующих основных синтетических счетов (приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н):

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»;

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»;

68 «Расчеты по налогам и сборам»;

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;

71 «Расчеты с подотчетными лицами»;

75 «Расчеты с учредителями»;

76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и др.

Данные о дебиторской задолженности отражают на счетах учета этих финансовых активов, связанных с расчетами, согласно условиям договоров и подтверждают результатами инвентаризации.

Дебиторку с прошедшим сроком исковой давности, а также другие невозможные к взысканию долги списывают с бухучета на основании (п. 77 приказа Минфина от 29.07.1998 № 34н):

Результатов инвентаризации. Письменного обоснования. Приказа руководителя