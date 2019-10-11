Виды займов: их достоинства и недостатки

Микрофинансовые организации предлагают своим клиентам большой выбор займов. У каждого из них есть плюсы, минусы и характерные особенности. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо их знать.

Заём

Заём — это выдача денег в оговоренном размере перечислением на счёт, карту или наличными. Условия выдачи займов: платность, срочность и возвратность. Это значит, что за оказанную услугу придётся платить проценты или комиссию (или то и другое), а также вернуть взятые деньги в определенный срок. Упрощенная процедура получения и короткий срок действия договора — это отличия займов от кредитов.

Виды займов

Общие виды займов в МФО:

PDL (Pay Day Loans) — краткосрочные;

POS (Point of Sale) — займы в точках продаж, от нескольких месяцев до года-двух;

Installments — как правило, длительные, с погашением равными частями в течение всего срока.

По способу выдачи различают займы:

наличными — выдача суммы кредита через кассу кредитора или перечисление переводом;

на карту — деньги переводят по указанным реквизитам карточного счета;

через платежные системы — самые популярные WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi;

на текущий счет в банке — для удобства заемщиков.

По способу обеспечения:

необеспеченные — на покупку товаров или оплату услуг. Например, для приобретения мебели или техники, для оплаты учебы или торжественных мероприятий, на лечение;

под поручительство — подписывается отдельный договор с поручителем (могут выступать родственники или третьи лица);

под залог — кредитование с предоставлением залога (кроме жилой недвижимости, использование которой в качестве залога запрещено законом). Залог или поручительство будут являться гарантом возврата займа. Как правило, оформляются при согласовании повышенной суммы займа на длительный период.

По способу выплаты:

аннуитетные — погашение равными частями каждый месяц;

дифференцированные — проценты начисляются на остаток задолженности.

По способу оформления:

онлайн-займы — вся процедура оформления от подачи заявки до перечисления суммы займа происходит через интернет в любое время суток;

классические — оформляются в офисе МФО при личном присутствии заемщика.

Первенство занимают онлайн-займы без обеспечения и поручительства.

Преимущества и недостатки

Как любой кредитный продукт, займы имеют свои положительные и отрицательные свойства:

Плюсы:

оперативность — от подачи заявки до перечисления суммы займа на карту может пройти всего 10-15 минут;

минимум документов — возможно оформление по предъявлению только общегражданского паспорта;

заполнение анкеты онлайн — для получения займа не нужно даже выходить из дома или офиса;

часто первый заём можно получить без уплаты процентов за пользование (сумма будет небольшая, а срок — минимальный);

займы доступны студентам и пенсионерам;

можно найти компании, которые выдадут заем клиентам даже с плохой кредитной историей, — риск невозврата уже заложен в повышенном проценте за пользование;

различные варианты получения денег и возврата долга.

Минусы:

более высокие проценты и штрафные санкции при несоблюдении условий договора (по сравнению с кредитами);

нет пересчета процентов при досрочном погашении;

для многих случаев более короткий срок кредитования будет минусом;

при первом обращении сумма займа будет минимальной;

опасность мошенничества — необходимо тщательно изучать доступную информацию о МФО и отзывы реальных заемщиков.

Займы могут быть: с обеспечением и без, с поручителями и без них. Как правило, микрофинансовые организации выдают необеспеченными и без поручителей только займы относительно небольшого размера.