Виды займов: их достоинства и недостатки

Микрофинансовые организации предлагают своим клиентам большой выбор займов. У каждого из них есть плюсы, минусы и характерные особенности. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо их знать.
ЗаёмЗаём — это выдача денег в оговоренном размере перечислением на счёт, карту или наличными. Условия выдачи займов: платность, срочность и возвратность. Это значит, что за оказанную услугу придётся платить проценты или комиссию (или то и другое), а также вернуть взятые деньги в определенный срок. Упрощенная процедура получения и короткий срок действия договора — это отличия займов от кредитов.
Виды займовОбщие виды займов в МФО:
- PDL (Pay Day Loans) — краткосрочные;
- POS (Point of Sale) — займы в точках продаж, от нескольких месяцев до года-двух;
- Installments — как правило, длительные, с погашением равными частями в течение всего срока.
- наличными — выдача суммы кредита через кассу кредитора или перечисление переводом;
- на карту — деньги переводят по указанным реквизитам карточного счета;
- через платежные системы — самые популярные WebMoney, Яндекс.Деньги, Qiwi;
- на текущий счет в банке — для удобства заемщиков.
- необеспеченные — на покупку товаров или оплату услуг. Например, для приобретения мебели или техники, для оплаты учебы или торжественных мероприятий, на лечение;
- под поручительство — подписывается отдельный договор с поручителем (могут выступать родственники или третьи лица);
- под залог — кредитование с предоставлением залога (кроме жилой недвижимости, использование которой в качестве залога запрещено законом). Залог или поручительство будут являться гарантом возврата займа. Как правило, оформляются при согласовании повышенной суммы займа на длительный период.
- аннуитетные — погашение равными частями каждый месяц;
- дифференцированные — проценты начисляются на остаток задолженности.
- онлайн-займы — вся процедура оформления от подачи заявки до перечисления суммы займа происходит через интернет в любое время суток;
- классические — оформляются в офисе МФО при личном присутствии заемщика.
Преимущества и недостаткиКак любой кредитный продукт, займы имеют свои положительные и отрицательные свойства:
Плюсы:
- оперативность — от подачи заявки до перечисления суммы займа на карту может пройти всего 10-15 минут;
- минимум документов — возможно оформление по предъявлению только общегражданского паспорта;
- заполнение анкеты онлайн — для получения займа не нужно даже выходить из дома или офиса;
- часто первый заём можно получить без уплаты процентов за пользование (сумма будет небольшая, а срок — минимальный);
- займы доступны студентам и пенсионерам;
- можно найти компании, которые выдадут заем клиентам даже с плохой кредитной историей, — риск невозврата уже заложен в повышенном проценте за пользование;
- различные варианты получения денег и возврата долга.
- более высокие проценты и штрафные санкции при несоблюдении условий договора (по сравнению с кредитами);
- нет пересчета процентов при досрочном погашении;
- для многих случаев более короткий срок кредитования будет минусом;
- при первом обращении сумма займа будет минимальной;
- опасность мошенничества — необходимо тщательно изучать доступную информацию о МФО и отзывы реальных заемщиков.
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