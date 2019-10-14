4-ФСС за 9 месяцев: проверьте, ничего не упустили

Все страхователи должны представить в соцстрах форму 4-ФСС за 9 месяцев 2019 года. Мы расскажем о том, как без проблем отчитаться перед фондом.
Сроки сдачи формы 4-ФССКомпании подают форму 4-ФСС в отделение ФСС РФ по месту своей регистрации в следующие сроки:
- не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если отчетность направляется в электронном виде;
- не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, если она сдается в бумажном виде.
- 21 октября 2019 года (с учетом выходных), если страхователь отчитывается на бумажном носителе;
- 25 октября 2019 года, если страхователь сдает отчетность в электронном виде.
ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Порядок заполнения формы 4-ФССФорма 4-ФСС и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 № 381.
Все страхователи в обязательном порядке должны представить в фонд титульный лист, таблицы 1, 2, 5. Остальные таблицы при отсутствии показателей заполнять и представлять не нужно.
При заполнении титульного листа прежде всего следует обратить внимание на показатель «Код подчиненности». Здесь нужно указать присвоенный страхователю 5-значный код, который обозначает тот территориальный орган фонда, в котором страхователь зарегистрирован в настоящее время.
В поле «Среднесписочная численность работников» следует указать среднесписочную численность работников за I полугодие 2019 года. Данный показатель рассчитывается в соответствии с Приказом Росстата от 22.11.2017 № 772.
В поле «Численность работающих инвалидов» нужно отразить количество таких работников на 30.09.2019
ТАБЛИЦА: «Структура формы 4-ФСС»
|Таблица
|Как заполнить
|
1
|
Здесь нужно рассчитать базу для начисления взносов на страхование от несчастных случаев нарастающим итогом с начала расчетного периода и за каждый из трех последних месяцев отчетного периода. Определить размер страхового тарифа с учетом скидки или надбавки
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1.1
|Таблица заполняется страхователями, направляющими временно своих работников по договору о предоставлении труда работников (персонала) в случаях и на условиях, которые установлены ТК РФ
|
2
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В таблице нужно отразить следующие сведения по данным бухгалтерского учета:
— в строке 1 — задолженность по взносам на страхование от несчастных случаев на начало расчетного периода. Эта информация должна соответствовать сведениям о задолженности страхователя на конец предыдущего расчетного периода, указанным в форме за такой период;
— в строках 2 и 16 — начисленные с начала расчетного периода и уплаченные суммы взносов на страхование от несчастных случаев;
— в строке 12 — задолженность территориального органа ФСС РФ перед страхователем на начало расчетного периода. Эти данные должны соответствовать сведениям о задолженности территориального органа фонда на конец предыдущего расчетного периода, приведенным в форме за такой период;
— в строке 15 — произведенные с начала года расходы на страхование от несчастных случаев;
— в строке 19 — задолженность по взносам на страхование от несчастных случаев на конец отчетного (расчетного) периода, в том числе недоимку — по строке 20;
— в строке 1.1 отражается сумма задолженности реорганизованного страхователя и (или) снятого с учета обособленного подразделения перед ФСС РФ;
— в строке 14.1 указываются сведения о задолженности ФСС РФ перед реорганизованным страхователем и (или) перед снятым с учета обособленным подразделением.
Эти строки заполняют страхователи-правопреемники и организации, в состав которых входили такие обособленные подразделения.
В других строках — остальные имеющиеся данные
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3
|Отражаются расходы страхователя на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Кроме того, в данную таблицу вносятся данные о расходах, произведенных страхователем на финансирование предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
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4
|Отражаются данные на основании актов о несчастных случаях на производстве и о случаях профессиональных заболеваний на предприятии
|5
|
В этой таблице необходимо отразить сведения:
— об общем количестве рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, и о результатах проведенной специальной оценки. А если срок действия результатов аттестации рабочих мест не истек, то — сведения на основании этой аттестации;
— о проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах работников.
Все данные указывайте по состоянию на 01.01.2019, спецоценку и медосмотры, проведенные в течение 2019 года, отражать не нужно. В 4-ФСС за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год таблица 5 будет одинаковой
«Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения»
Образец заполнения расчета по форме 4-ФСС за 9 месяцев 2019 годСитуация
ООО «Рассвет» зарегистрировано в Москве. В компании работает 5 человек. Все работники — граждане РФ. В течение 9 месяцев 2019 года их численность не менялась.
За 9 месяцев 2019 года работникам начислена заработная плата, которая облагается взносами по травматизму в сумме 900 000 рублей, в том числе:
- За июль 2019 года – 100 000 рублей
- За август 2019 года — 100 000 рублей
- За сентябрь 2019 года — 100 000 рублей
Скидки и надбавки к страховому тарифу не установлены.
Суммы начисленных за 9 месяцев 2019 года взносов на страхование от несчастных случаев составили 1800 рублей. В том числе:
- За июль 2019 года – 200 рублей
- За август 2019 года — 200 рублей
- За сентябрь 2019 года — 200 рублей
За 9 месяцев 2019 года в организации не было несчастных случаев на производстве.
Штраф за нарушение сроков сдачи формы 4-ФССШтраф за нарушение сроков сдачи 4-ФСС предусмотрен Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ. Итак, если страхователь вовремя не отчитается перед фондом, то ему грозит штраф в размере 5 процентов от суммы взносов на травматизм, начисленной к уплате за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф – 30 процентов начисленной по расчету суммы взносов, минимальный — 1 тыс. рублей.
За несоблюдение способа представления формы в электронном виде также установлена санкция — 200 рублей.
Кроме того, за нарушение сроков сдачи формы существует административная ответственность: должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 300 до 500 рублей (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ).
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