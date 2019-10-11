Как и для чего деприватизировать жилье?

Все собственники должны, как известно, платить налог на имущество, страховые взносы и оплачивать кап.ремонт. И мало кто знает, что гражданам, у которых маленький доход, может быть выгодно являться именно нанимателями жилья и проживать на условиях соц.найма, а не быть собственниками жилого помещения. В этом может помочь процесс деприватизации жилья. О том, как деприватизировать жилье, читайте в сегодняшней статье.
Что такое деприватизация?Деприватизация — это возврат ранее полученного в порядке приватизации жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.
Какое жилье можно деприватизировать?Далеко не все жилье в можно вернуть в собственность городу. Есть ряд требований, которым передаваемое жилое помещение должно соответствовать:
- единственное жилье для заявителя;
- у квартиры не должно быть обременений;
- в квартиру не были вселены после приватизации другие граждане;
- не было перепланировки;
- иные собственники жилья согласны на деприватизацию;
- никто из собственников не выбыл из квартиры ( в т.ч. по причине смерти).
Какой пакет документов нужно собрать для деприватизации?
- заявление;
- документы, удостоверяющие личность граждан РФ (паспорт, свидетельство о рождении);
- правоустанавливающие документы (свидетельство о гос.регистрации права собственности, договор передачи);
- если один из собственников несовершеннолетний ребенок, понадобится разрешение на отчуждение жилого помещения из органов опеки и попечительства.
Куда нужно подать документы?Документы на деприватизацию можно подать в любое МФЦ. Важно отметить, что при подаче всех документов необходимо присутствие всех собственников! Итоговым документом будет являться договор передачи жилого помещения в гос. или мун. собственность. Если говорит о Москве, он подготавливается на безвозмездной основе в течение 60 дней.
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