Как и для чего деприватизировать жилье?

Все собственники должны, как известно, платить налог на имущество, страховые взносы и оплачивать кап.ремонт. И мало кто знает, что гражданам, у которых маленький доход, может быть выгодно являться именно нанимателями жилья и проживать на условиях соц.найма, а не быть собственниками жилого помещения. В этом может помочь процесс деприватизации жилья. О том, как деприватизировать жилье, читайте в сегодняшней статье.

Что такое деприватизация?

Деприватизация — это возврат ранее полученного в порядке приватизации жилого помещения в государственную или муниципальную собственность.

Какое жилье можно деприватизировать?

Далеко не все жилье в можно вернуть в собственность городу. Есть ряд требований, которым передаваемое жилое помещение должно соответствовать:

единственное жилье для заявителя;

у квартиры не должно быть обременений;

в квартиру не были вселены после приватизации другие граждане;

не было перепланировки;

иные собственники жилья согласны на деприватизацию;

никто из собственников не выбыл из квартиры ( в т.ч. по причине смерти).

Какой пакет документов нужно собрать для деприватизации?

заявление;

документы, удостоверяющие личность граждан РФ (паспорт, свидетельство о рождении);

правоустанавливающие документы (свидетельство о гос.регистрации права собственности, договор передачи);

если один из собственников несовершеннолетний ребенок, понадобится разрешение на отчуждение жилого помещения из органов опеки и попечительства.

Куда нужно подать документы?

Документы на деприватизацию можно подать в любое МФЦ. Важно отметить, что при подаче всех документов необходимо присутствие всех собственников! Итоговым документом будет являться договор передачи жилого помещения в гос. или мун. собственность. Если говорит о Москве, он подготавливается на безвозмездной основе в течение 60 дней.