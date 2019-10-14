Пять случаев, когда государство может принудительно выселить из квартиры

«Мой дом — моя крепость». Сейчас, когда у большинства граждан жилье находится в собственности, это звучит даже менее убедительно, чем 50 лет назад, когда практически все были просто квартиросъемщиками, а собственником — государство.

Расстаться со своей «крепостью» стало значительно проще — сейчас можно оказаться на улице, задолжав денег банку, став жертвой черных риэлторов, или предприимчивых родственников, желающих решить свой квартирный вопрос. Да и государство, в ряде случаев, все еще может выставить собственника за дверь. И происходит это не так редко, как может показаться.

Использование квартиры не по назначению

Как можно понять из названия, жилое помещение предназначено для проживания. Это подтверждает и статья 17 Жилищного кодекса РФ, которая запрещает использовать квартиры для предпринимательской или профессиональной деятельности, если она мешает другим собственникам.

Однако можно встретить множество случаев, когда простую квартиру, собственник буквально переделывает в производственный цех или склад, что является нарушением, за которое собственник может быть выселен через суд.

Систематическое нарушение прав других собственников

Еще один случай, который не зря расположен рядом с первым, поскольку они очень похожи. Мне приходилось видеть, как один жилец создавал невыносимые условия для всего подъезда.

Например, сердобольная женщина собрала в однокомнатной квартире всех кошек в округе. При этом она не слишком беспокоилась об условии содержания животных, и запах распространялся на несколько этажей. К тому же, собственница предпочитала дополнительно обогревать квартиру при помощи газовой плиты, что могло привести к пожару.

Но, даже в таком случае, добиться выселения достаточно сложно — хотя положительной практики предостаточно, это всегда очень длительный и сложный процесс.

Долги собственника

Собственник может быть выселен из квартиры в ходе процедуры банкротства или по требованию кредитора, если иные варианты оплаты невозможны.

Кроме того, в соответствии со статьями 334 и 348 Гражданского кодекса, лишиться права собственности на свою квартиру может лицо, получившее кредит на покупку этой квартиры, с условием, что она находится в залоге по данному кредиту, и образовалась большая задолженность.

Самовольная перепланировка

В соответствии со статьей 7.21 КоАП РФ, за это нарушение собственник может быть привлечен к административной ответственности. Ему будет грозить штраф и предписание по устранению нарушений. Если это предписание будет проигнорировано, то квартира будет продана на торгах, а выселенный собственник получит компенсацию.

Дом признан аварийным или подлежащим сносу

Если специальная комиссия, основываясь на Постановлении Правительства РФ № 47 от 28.01.2006 года признает дом аварийным и подлежащим сносу, производится выселение, а собственникам предоставляется новое жилье, или денежная компенсация.

Несмотря на то, что закон требует производить равноценное возмещение, как правило, собственникам зачастую предлагают худшие условия, или компенсацию, на которую попросту невозможно приобрести жилье.

Если собственники не согласны с условиями, выселение производится через суд.

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