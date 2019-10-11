Как исправить ошибку в сведениях из ЕГРН

Росреестр разъяснил, как исправить ошибку, которая попала в записи ЕГРН.
Ошибки в записях ЕГРН могут быть двух типов: технические и реестровые. В зависимости от типа ошибки способы их исправления будут кардинально отличаться.
Что такое технические ошибки и как их исправить?Технические ошибки — это арифметические или грамматические ошибки, опечатки, неправильное указание наименований, имен, адресов и других сведений.
Как исправить? Очень просто. Подать заявление об исправлении ошибки в Росреестр любым доступным способом, например, по телефону или через социальные сети.
Что такое реестровые ошибки и как их исправить?Реестровые ошибки — это ошибки, которые содержались в документах, представленных в орган регистрации, а затем перенесенные в ЕГРН. Реестровая ошибка означает недостоверные сведения в ЕГРН, а это может негативно отразиться на правах законного владельца недвижимости.
Реестровые ошибки могут возникать в результате:
- некорректных измерений;
- некорректных действий органов государственной власти или местного самоуправления (например, наличие ошибки в схеме расположения земельного участка, на основании которой были осуществлены кадастровые работы);
- предоставления заведомо ложной информации.
- связанные с наложением границ земельных участков;
- связанные с пересечением границ земельных участков;
- связанные с разрывом границ земельных участков;
- связанные с изменением местонахождения одного земельного участка относительно другого;
- связанные с разворотом земельного участка относительно другого;
- связанные с возникновением неправильной формы (конфигурации) земельного участка.
Для исправления реестровой ошибки необходимо:
- Подать заявление;
- Приложить все подтверждающие документы.
Кадастровый инженер должен:
- обосновать наличие реестровой ошибки;
- указать, в чем она заключается со ссылкой на документы, подтверждающие его доводы;
- отразить верные сведения об объекте недвижимости для внесения их в ЕГРН.
Важно! Исправление реестровой ошибки не может подменять собой приобретение или прекращение прав на земельный участок или другой объект недвижимости в обход действующего законодательства.Если реестровая ошибка обнаружилась при проведении комплексных кадастровых работ или при выявлении ее Росреестром самостоятельно, то Росреестр исправит ее без вашего участия.
Источник: Росреестр.
Трудовые проверки становятся новыми налоговыми. Ошиблись в кадровом документе? Оштрафуют, умножив на количество сотрудников.
Станьте гуру кадрового учета. Сейчас наш мега-популярный онлайн-курс по заполнению кадровых документов со скидкой 50 %.
Куча образцов документов и советов от практиков. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).