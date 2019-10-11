Как исправить ошибку в сведениях из ЕГРН

Росреестр разъяснил, как исправить ошибку, которая попала в записи ЕГРН.

Ошибки в записях ЕГРН могут быть двух типов: технические и реестровые. В зависимости от типа ошибки способы их исправления будут кардинально отличаться.

Что такое технические ошибки и как их исправить?

— это арифметические или грамматические ошибки, опечатки, неправильное указание наименований, имен, адресов и других сведений.

Как исправить? Очень просто. Подать заявление об исправлении ошибки в Росреестр любым доступным способом, например, по телефону или через социальные сети.

Что такое реестровые ошибки и как их исправить?

— это ошибки, которые содержались в документах, представленных в орган регистрации, а затем перенесенные в ЕГРН. Реестровая ошибка означает недостоверные сведения в ЕГРН, а это может негативно отразиться на правах законного владельца недвижимости.

Реестровые ошибки могут возникать в результате:

некорректных измерений;

некорректных действий органов государственной власти или местного самоуправления (например, наличие ошибки в схеме расположения земельного участка, на основании которой были осуществлены кадастровые работы);

предоставления заведомо ложной информации.

связанные с наложением границ земельных участков;

связанные с пересечением границ земельных участков;

связанные с разрывом границ земельных участков;

связанные с изменением местонахождения одного земельного участка относительно другого;

связанные с разворотом земельного участка относительно другого;

связанные с возникновением неправильной формы (конфигурации) земельного участка.

Для исправления реестровой ошибки необходимо:

Подать заявление;

Приложить все подтверждающие документы.

, то подтверждающие ошибку документы готовятся кадастровым инженером.

Кадастровый инженер должен:

обосновать наличие реестровой ошибки;

указать, в чем она заключается со ссылкой на документы, подтверждающие его доводы;

отразить верные сведения об объекте недвижимости для внесения их в ЕГРН.

Если исправление реестровой ошибки может причинить вред или нарушить законные интересы правообладателей или третьих лиц, то такое исправление можно сделать только по решению суда.

Важно! Исправление реестровой ошибки не может подменять собой приобретение или прекращение прав на земельный участок или другой объект недвижимости в обход действующего законодательства.

Если реестровая ошибка обнаружилась при проведении комплексных кадастровых работ или при выявлении ее Росреестром самостоятельно, то Росреестр исправит ее без вашего участия.

Источник: Росреестр.