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Можно ли списать расходы на обратную доставку товарных излишков

Организация поставила товары покупателю с излишком. Покупатель их не принял. Транспортная компания вернула излишек и выставила отдельный счет на обратную перевозку.

Можно ли списать расходы на обратную доставку товарных излишков? Как правильно квалифицировать эти траты по налогу на прибыль и возникают ли налоговые риски у компании, если она спишет эти расходы?

По нашему мнению, организация-поставщик может списать расходы на обратную доставку товарных излишков в уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль по следующему основанию: компания все равно получила выручку, значит, расходы на обратную доставку товарных излишков можно считать обоснованными и направленными на получение дохода.

Рассмотрим, являются ли расходы на обратную доставку товарных излишков прямыми или косвенными. Обратимся к НК РФ. Для целей налогообложения прибыли расходы торговых организаций на доставку товара учитываются в соответствии с пунктом 1 статьи 268 НК РФ. Согласно указанной норме НК РФ при реализации покупных товаров налогоплательщик вправе уменьшить доходы от реализации на сумму расходов, непосредственно связанных с такой реализацией, в частности на расходы по транспортировке реализуемых товаров.

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При реализации покупных товаров расходы, связанные с их покупкой и реализацией, формируются с учетом положений статьи 320 НК РФ. В соответствии со статьей 320 НК РФ налогоплательщики, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю, разделяют расходы текущего месяца на прямые и косвенные.

К прямым расходам относятся стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада налогоплательщика — покупателя товаров, в случае если эти расходы не включены в цену приобретения этих товаров.

Все остальные расходы, за исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со статьей 265 НК РФ, осуществленные в текущем месяце, признаются косвенными и уменьшают доходы от реализации текущего месяца. При этом расходы на доставку товаров от склада налогоплательщика покупателям данных товаров к прямым расходам не относятся.

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По нашему мнению, расходы на обратную доставку товарных излишков прежде всего связаны с доставкой товаров покупателю данных товаров. Поэтому расходы на обратную доставку товарных излишков будут признаваться косвенными и уменьшать доходы от реализации текущего месяца.

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