Как составить доверенность на получение товара и ТМЦ

Доверенность на получение товара выдается работникам организаций, уполномоченным осуществлять приемку товарно-материальных ценностей (ТМЦ) от имени предприятий (организаций). Образец доверенности на получение товара и общие правила ее составления мы приведем ниже, также расскажем об аналогичном документе, который выдается физическим лицам, получающим товар от чужого имени.

Оформление доверенности на получение ТМЦ

Доверенности на получение товара, вне зависимости от того, от чьего имени составляются, имеют обычную письменную форму, не требующую нотариального удостоверения.

Например, доверенность для получения товара или ТМЦ, выданная от имени физического лица, составляется в свободной форме и заверяется только личной подписью доверителя. Этот документ, в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, может быть выдан как непосредственно третьему лицу, которое будет осуществлять отгрузку (поставку и т. п.) товара, так и представителю для предъявления по месту требования.

Доверенности от юридических лиц обычно составляются, в соответствии с постановлением Госкомстата России № 71а от 30.10.1997, по унифицированным формам М-2 и М-2а. Подробнее об этих формах мы поговорим позже. Помимо унифицированных форм, юридические лица могут использовать и привычную для себя форму доверенностей — при условии, что будут указаны все необходимые реквизиты, — это не противоречит закону.

Следует сказать, что доверенность на получение ТМЦ обязательно должна содержать указание на конкретные товары или иные ценности с указанием их количества, которые полагается получить доверенному лицу. Если получение товара производится по счету-фактуре, спецификации к договору или иному документу, содержащему полный перечень тех товаров, которые следует получить, допустимо не перечислять все ценности, подлежащие получению, в самой доверенности. Но в этом случае в ней обязательно должно быть указание на такой документ.

Важно отметить также, что, вне зависимости от того, в какой форме составляется доверенность на получение товара (свободной или унифицированной), обязательным условием действительности доверенности является указание даты ее составления. При неисполнении этого требования доверенность считается ничтожной — а значит, не влечет за собой наступления прав или обязанностей сторон.

Скачать бланк доверенности на получение ТМЦ бесплатно

Бланк доверенности на получение товара представляет собой форму для заполнения, содержащую сведения об организации, от имени которой доверенное лицо получает товар. В доверенности на получение ТМЦ сообщается, кому выдана доверенность, указывается должность (если представитель является работником организации), информация о товарах, которые следует получить, и присутствует личная подпись представителя. Заверяется документ печатью предприятия и подписью руководителя и главбуха.

Бланк доверенности на получение товара от юридического лица в Word

На предприятии может быть разработана своя форма доверенности на получение товара. Как правило, документ разрабатывается с использованием программы Microsoft Word. При оформлении доверенности на фирменном бланке юридического лица указываются сведения об организации (ОГРН, ИНН, юридический адрес), имя руководителя или иного лица, наделенного правом на выдачу доверенностей, и наименование документа, на основании которого действует последний. Далее обязательно указываются личные данные представителя: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства.

Затем следует подробно описать поручение с указанием списка товаров, которые подлежат получению, и права представителя с указанием права подписи товарных накладных или иных документов, которые сопровождают приемку товара.

Оформление доверенности на получение ТМЦ от физического лица

По сути доверенности на получение ТМЦ от юридических и физических лиц практически идентичны. Отличие состоит только в лице, которое заверяет доверенность, и сведениях о доверителе, которые нужно указывать в документе. Данные, которые отражаются в форме доверенности на получение товара от юридического лица, мы перечисляли выше. При выдаче же доверенности физическим лицом содержание ее остается прежним, а сведения о доверителе должны содержать его фамилию, имя и отчество, дату рождения, а также данные о документе, удостоверяющем личность (номер и серия, дата выдачи, наименование выдавшего органа и код подразделения) и месте жительства.

В случае если гражданин зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, следует указать его ИНН; кроме того, в этой ситуации доверенность заверяется печатью индивидуального предпринимателя (при ее наличии).

Доверенность на получение товара в свободной форме

Доверенность от физического лица на получение товара может быть составлена и в свободной форме (простой письменной форме). Однако даже в случае отказа от унифицированной доверенности необходимо указать в ней следующие данные:

Название документа. Дату составления доверенности — иначе документ будет считаться ничтожным. Ф.И.О. лица, выписывающего доверенность, и Ф.И.О. лица, получающего это уполномочие; данные о документе, удостоверяющем личность, и место жительства. Сведения о получаемом товаре — наименование, данные о договоре. Подписи лиц, указанных в доверенности.

Доверенность в свободном виде может быть напечатана или написана от руки. Специально заверять ее у нотариуса не требуется.

Доверенность на получение товара по форме М2

Доверенность на получение товара М2 — это унифицированный вид документа, выдаваемый от имени юридического лица на сотрудника организации для получения ТМЦ. Обычно такая доверенность выписывается на сотрудника бухгалтерии.

Реквизиты такого документа строго регламентируются законодательством (постановление Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а). Доверенность на получение товара М2 содержит таблицу, где указывается следующая информация:

Номер доверенности. Дата составления и срок действия (не больше месяца). Ф.И.О. и должность поверенного и расписка в получении доверенности. Сведения о поставщике. Номер и дата наряда, а также документ, подтверждающий исполнение поручения.

В следующей части доверенности указываются те же обязательные данные, что и в обычной: дата, место составления, срок действия, сведения о доверителе и поверенном.

На оборотной стороне заполняется таблица с перечнем ТМЦ, подлежащих получению: указываются их номера, наименования, единицы измерения и количество.

Доверенность подписывается лицом, выдавшим ее, поверенным и главным бухгалтером.

Юридические лица могут использовать такую форму доверенности по своему усмотрению, так как законом не запрещается использование иной привычной для конкретного лица формы документа.

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Как видите, составить доверенность на получение товара можно и в свободной форме, и использовав законодательно закрепленную форму. Скачать образцы доверенностей на получение товара и ТМЦ можно на нашем сайте.