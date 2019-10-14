Предлагаю вашему вниманию вредные советы по ведению бизнеса. Методом от противного, так сказать.

1. Если ваш контрагент сильно торопит вашу компанию выполнить работы (например, строительные или монтажные), то можете смело приступать к их выполнению без подписания договора, но только побыстрее. А существенные условия (наименование, количество, срок, цена,) согласуете с заказчиком потом, может быть.

2. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не нужно согласовывать их с заказчиком в письменном виде (подписывать дополнительное соглашение, составлять дополнительную смету и т.п.). Зачем эта бюрократия? Просто обговорите эти вопросы с заказчиком по телефону. Или вообще не обговариваййте, сделайте заказчику сюрприз, приятно удивив его.

3. Когда ваша компания все-таки выполнила какие-то работы, то акт о сдаче-приемке выполненных работ можете передать вашему заказчику на руки, без всяких сопроводительных писем и без отметок о принятии, причем любому работнику заказчика, хоть вахтеру, хоть уборщице, без разницы. Или можете направить их по электронке на личный ящик того же вахтера. А можете вообще не отправлять, а оформить сдачу-приемку выполненных работ просто на словах, ведь вы с заказчиком не первый день уже знакомы и доверяете друг другу.

4. После того, как ваш заказчик не только отказывается оплатить вашей компании оставшиеся 50% за выполненные работы, но еще и говорит, что ваша компания на объекте не появлялась, работы не выполняла и поэтому должна возвратить неосвоенный аванс, можете высказать вашему заказчику всё, что вы о нем думаете, в устной форме. А направлять письменную претензию вашему заказчику по его юридическому адресу, а также мотивированно письменно отвечать на его претензию не нужно, это просто лишняя трата времени, а у вас итак забот выше крыши.

5. В дальнейшем, когда ваш заказчик подаст в суд иск о взыскании с вашей компании неосвоенного аванса, неустойки за просрочку выполнения работ, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, то, следуя рекомендациям ваших знакомых, смело игнорируйте получение судебной корреспонденции, в судебные заседания не являйтесь и ни в коем случае не направляйте в суд отзыв на иск. Суд конечно же будет постоянно неоднократно откладывать судебные заседания на том основании, что ваша компания не уведомлена. Или вообще откажет в иске, ведь правда на стороне вашей компании, а истец какой-то бред в иске написал. А о том, что ваша компания права, судья сам как-нибудь догадается.

6. После того, как вы узнаете, что судья приняла решение об удовлетворении иска и при этом вообще не откладывала заседания, то смело начинайте возмущаться, ругайте суд и всем рассказывайте о продажности и коррумпированности судебной системы, о том, как суд несправедливо с вами поступил.

7. Апелляционную жалобу составляйте самостоятельно, скопировав первый попавшийся шаблон из интернета, не нужно лишних трат на услуги юриста. В апелляционную жалобу выплесните всё, что у вас накопилось и накипело за это время. Апелляционную жалобу подавайте сразу в апелляционную инстанцию, так быстрее.

8. Когда вы узнаете, что приставы арестовали деньги на всех расчетных счетах вашей фирмы и проявляют интерес к другому движимому и недвижимому имуществу, а заказчик уже подал в суд заявление о банкротстве вашей фирмы, срочно переоформляйте её на кого-нибудь другого. Это безусловно убережет вас как директора и учредителя от субсидиарной ответственности. А если кто-то шибко умный будет переубеждать вас — не верьте, он просто хочет наживиться на вашей беде. Одновременно с этим открывайте новую фирму с точно таким же названием. И не нужно искать новый офис, оставайтесь работать в старом, ведь фирма же новая и по долгам старой не отвечает. На все претензии и намёки на мошенничество не отвечайте, просто игнорируйте их и не отвлекайтесь, ведь Вам нужно развивать новую фирму, строить бизнес.