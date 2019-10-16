Что делать, если вы столкнулись с коррупцией? Инструкция от Госдумы

Как должен действовать гражданин, если от него требуют взятку, какое наказание грозит ему в случае согласия нарушить закон, как накажут того, кто возьмет деньги, и что Государственная Дума делает для совершенствования антикоррупционного законодательства — читайте в нашем материале.

Основные положения антикоррупционного законодательства разъясняем вместе с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

Мне предлагают дать взятку — что мне делать? Куда я могу обратиться? Как закон защищает мои права?

Если вам предлагают дать взятку или тем более у вас ее вымогают, необходимо обратиться на горячую линию Министерства внутренних дел или горячую линию Федеральной службы безопасности. Именно МВД и ФСБ осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление преступлений коррупционной направленности. В свою очередь, уголовные дела о получении или даче взятки подследственны Следственному комитету России.

Важно помнить, что закон всегда на стороне того, кто отказывается от дачи взятки.

И если ее от гражданина вымогают, то коррупционер понесет еще более серьезное наказание. Вымогательство взятки является отдельным отягчающим обстоятельством — за это может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до шестидесятикратной суммы взятки.

Ответственность грозит только тому, кто взятку получил? Или того, кто ее дал, тоже накажут?

За дачу взятки должностному лицу ст. 291 Уголовного кодекса РФ в том числе предусматривает от двух до 15 лет лишения свободы (если взятка была в особо крупном размере — это более 1 млн рублей), а также значительные штрафы.

Да, дача взятки — точно такое же нарушение закона, как и ее получение.

Освобождение от уголовной ответственности за дачу взятки возможно только в том случае, если гражданин активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления, либо в отношении него имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо если он сам добровольно сообщил в правоохранительные органы о факте дачи взятки. Во всех остальных случаях тот, кто дает взятку — точно такой же коррупционер.

А какие вообще наказания российский закон предусматривает для коррупционеров?

В России для лиц, совершающих коррупционные преступления, предусмотрены жесткие наказания, вплоть до 15 лет лишения свободы.

При этом введена система дополнительных санкций, таких как штрафы, кратные сумме взятки или коммерческого подкупа, конфискации имущества, лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Штрафы могут достигать нескольких миллионов рублей или быть, например, кратными всей — также многомиллионной — сумме взятки.

Кроме ст. 290 УК РФ (получение взятки), отдельная ответственность предусмотрена за посредничество во взяточничестве — до 12 лет лишения свободы, а также за обещание или предложение такого посредничества. В последнем случае наказание может составить до семи лет лишения свободы.

И уголовной ответственности за получение взятки можно избежать только одним способом — никогда взяток не брать.

И даже за мелкое взяточничество — до 10 тыс. рублей — наказанием станет штраф в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы — до одного года.

Взятка — это только конверт с деньгами? А коробка конфет или бутылка шампанского может считаться взяткой? Какие ограничения по подаркам предусмотрены законом?

Нет, по российскому уголовному законодательству взятка — это не только деньги, но и любые ценности, ценные бумаги, имущество, например машина или квартира, или, как у классика — борзые щенки, а также имущественные права и незаконное оказание услуг имущественного характера. Например, если должностное лицо оказало какую?то протекцию главному врачу платной, коммерческой клиники, а тот «отблагодарил» его бесплатным лечением — это и есть оказание услуг имущественного характера, а следовательно, — нарушение антикоррупционного законодательства.

Государственным и муниципальным служащим в связи с выполнением своих служебных обязанностей законом запрещено получать подарки и вознаграждения — как деньги, так и, например, оплату поездок или развлечений, или того же лечения. Все подарки, полученные на протокольных, официальных мероприятиях или в служебных командировках должны передаваться в соответствующие государственные и муниципальные органы. Они признаются государственной или муниципальной собственностью.

И даже подарки, которые, на первый взгляд, кажутся кому?то незначительными, но которые должностное лицо получает за действия в интересах дающего, — это тоже коррупционное преступление. Об этом необходимо помнить. Были случаи, когда за бутылку коньяка, которую сотрудник ФСИН получал за право свидания родственника с заключенным, он привлекался к ответственности за получение взятки.

Как контролируются доходы государственных и муниципальных служащих? Что им грозит за сокрытие информации?

По закону контролируются доходы и расходы, имущество граждан, замещающих государственные и муниципальные должности, должности в правоохранительных органах и силовых структурах, а также, например, в Банке России, госкорпорациях и внебюджетных фондах. Подлежат контролю сведения о доходах и имуществе их супругов и несовершеннолетних детей.

За непредоставление такой информации или сообщение заведомо ложных сведений о доходах и имуществе по закону должностному лицу грозит увольнение. А доход и имущество (объекты недвижимости, транспортные средства, акции, ценные бумаги, доли и паи), законность происхождения которых должностное лицо не сможет доказать, могут быть обращены в доход государства.

Но в минувшем году мы усовершенствовали ответственность за совершение коррупционных правонарушений, в частности, в доход государства теперь может быть обращено не только имущество, законность приобретения которого должностное лицо не сможет доказать, но и денежная сумма, эквивалентная его стоимости, если обращение самого имущества по каким?то причинам невозможно.

Кроме того, состояние должностных лиц теперь контролируют и после их увольнения или ухода с государственной службы. Контроль за их доходами и расходами осуществляется прокуратурой.

Наконец, мы приняли закон Президента РФ, который наделяет Генеральную прокуратуру полномочиями по эффективному поиску зарубежных счетов должностных лиц — напомню, им запрещено их иметь.

Комитет по безопасности и противодействию коррупции продолжает последовательную работу над совершенствованием антикоррупционного законодательства. Она носит уже скорее точечный характер, потому что в нашей стране было сформировано современное, устойчивое, а главное, эффективное законодательство и его правоприменение — чему примером служат громкие антикоррупционные дела последних лет, когда к ответственности привлекались должностные лица самого высокого ранга.

Но одним из важнейших вопросов остается формирование антикоррупционного правосознания в обществе, четкого понимания у каждого гражданина, что ни давать, ни брать взятки нельзя никогда и ни при каких условиях. И формироваться оно должно еще со школы.