Инструкция для тех, кто не хочет переплачивать.

Как известно, кадастровая и рыночная стоимость недвижимости — понятия абсолютно разные. Если говорить о кадастровой стоимости недвижимости, то она устанавливается только посредством проведения специальной оценки. На конечную стоимость влияет множество критериев: площадь, целевое назначение объекта, год постройки и т.д.

Для чего важна кадастровая стоимость и почему ее оспаривают?

Прежде всего, кадастровая стоимость недвижимости имеет значение для расчета налогов: ежегодный налог на объект недвижимости, налог при получении объекта недвижимости по договору дарения и т.д. Имеет значения кадастровая стоимость и при определении размера государственной пошлины при судебных разбирательствах.

Оспаривают кадастровую стоимость недвижимости, например, в том случае, если она сильно завышена. Ведь чем выше размер кадастровой стоимости, тем больше будет размер уплачиваемых налогов. Если же, например, кадастровая стоимость занижена, то могут возникнуть проблемы при продаже таких объектов недвижимости.

А как оспорить кадастровую стоимость недвижимости-читайте в сегодняшней статье.

Немного статистики

По данным Росреестра на первое полугодие 2019 года в судах уже инициировано 10 727 спора о величине кадастровой стоимости в отношении почти 18 389 объектов недвижимости. Чаще всего, согласно данным приведенной статистики, в суды обращаются именно физические лиц. И за первое полугодие наблюдается падение суммарной величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости.

Кто имеет право на оспаривание?

Право на оспаривание кадастровой стоимости имеет любой гражданин,если например, его права/обязанности были затронуты результатами оценки недвижимости.

Каким образом можно оспорить кадастровую стоимость? Есть 2 способа: Обратиться в Росреестр ( в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости); Оспорить кадастровую стоимость через суд (для этого не обязательно изначально обращаться в Росреестр).

Рассмотрим каждый подробнее.

1 способ: обращение в Росреестр

Для этого нужно будет предоставить следующий комплект документов:

Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости;

Заверенная копия правоустанавливающих документов;

Заявление (его можно будет заполнить при обращении);

Если вы считаете, что стоимость была определена по недостоверным данным, то от вас нужны будут документы, которые подтверждают данный факт.

Подача документов осуществляется по месту нахождения объекта недвижимости. Заявление рассматривается около месяца. Если же например, оспорить кадастровую стоимость через комиссию не получилось и комиссия отказала, то можно будет обратиться в суд и оспорить решение комиссии. В случае, если суд отказывает в оспаривании кадастровой стоимости, обращаться в комиссию за пересмотром уже будет нельзя.

2 способ: обращение в суд

Дела данной категории в отношении недвижимости, которая расположена в Москве, рассматривает Мосгорсуд. Если недвижимость расположена в иных субъектах РФ, то обращаться нужно, соответственно, в Верховный суд республики, края, в областной суд и т.д.

Для того, чтобы обратиться в суд с соответствующим требованием, потребуются все вышеуказанные документы, а также:

Исковое заявление;

Отчет об определении рыночной стоимости объекта недвижимости;

Доверенность (понадобится, если ваши интересы в суде будет отстаивать представитель);

Квитанция об уплате гос.пошлины.

Если вы решили сразу обращаться в суд, то в данном случае придется ждать около 2-3 месяцев.