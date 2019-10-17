Факторинг: что нужно знать коммерческому директору

В России факторинг используют около 6000 компаний. Такие данные по итогам первого полугодия 2019 года опубликовала Ассоциация факторинговых компаний (АФК). Так, факторы профинансировали 6,2 тысяч компаний на сумму свыше 1 315 млрд рублей, что на 252 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года ( 24%).

Однако в сравнении с показателями других стран, эти цифры незначительные. Для примера — в Турции факторингом пользуются более 150 000 компаний. В России этот финансовый инструмент пока слабо развит и мало известен предпринимателям.

Кто и зачем обращается к факторам

Факторинг — финансовая услуга, которую предоставляет факторинговая компания или банк предпринимателям, ведущим бизнес на условиях отсрочки платежа.

Как правило, факторинг пользуется популярностью среди поставщиков крупных торговых сетей, которые практикуют отсрочку платежа.

Например, компания-производитель поставила товар в торговую сеть, а оплату за работу сможет получить только через 15 — 90 дней. В таком случае поставщик может обратиться в банк или факторинговую компанию, которая выкупает дебиторскую задолженность и выступает «фактором».

Фактор сразу оплачивает поставку вместо торговой сети, а предпринимателю не нужно ждать отсрочки. За свои услуги фактор берет в среднем от 1 до 5 %. Юридически сделка оформляется как трехсторонний договор между компанией, ее дебитором и фактором.

Большой секрет для маленькой компании

Частая проблема малого бизнеса — отсутствие других ликвидных активов, кроме дебиторской задолженности. Это чаще всего означает, что банковские финансовые продукты таким компаниям недоступны.

Например, компания занимается подрядными работами — строит детские игровые площадки в парках и торговых центрах. По их работам в договоре подряда предусмотрена отсрочка платежа на 6 мес. Кроме того, дебитор каждый раз допускает просрочку оплаты контракта примерно на 30 — 60 дней.

В компании есть постоянные затраты: фонд оплаты труда сотрудников, налоги и прочие общехозяйственные расходы. Пока действует отсрочка платежа, компания систематически испытывает недостаток оборотных средств, кассовый разрыв. В этом случае право требования к дебитору можно предложить факторинговой компании и получить до 90 % от суммы задолженности через 5 — 7 рабочих дней с момента обращения в факторинговую компанию. Это дает возможность покрыть текущие платежи и финансировать новые аналогичные проекты по новым контрактам.

В дальнейшем дебитор оплатит долг факторинговой компании, которая удержит сумму ранее выданного финансирования, комиссии, а остаток средств перечислит клиенту.

Бизнес часто использует классические финансовые инструменты: кредит, овердрафт, микрофинансовые займы. Однако если компания небольшая или недавно создана, кредиты и займы ей могут давать неохотно. В таком случае факторинг становится выходом, ведь во время принятия решения о финансировании все риски оцениваются в большей степени по дебитору, а не по клиенту. Кроме того, использование факторинга не увеличит долговую нагрузку.

Инструмент позволяет закрывать кассовые разрывы, помогает планировать и управлять денежным потоком, смелее наращивать объемы и обороты компании. При этом решение о предоставлении финансирования принимается быстро: деньги можно получить уже через 1 — 2 дня.

Зачем факторы торговым сетям

Торговые сети охотно сотрудничают с факторами. При необходимости продажи товара с отсрочкой платежа партнерство с факторинговыми компаниями позволяет дебитору закупать товар, работы и услуги на более удобных для себя условиях. Торговая сеть сама может предлагать поставщикам и подрядчикам пользоваться факторинговыми услугами на период отсрочки платежа.

Торговая сеть выстраивают бизнес-процессы так, чтобы факторинговая компания могла подтвердить долг и договориться об оплате по поставке по уступленной задолженности. Еще один хороший драйвер — использование дебитором и его контрагентами электронного документооборота, что также облегчает обмен документами и верификацию.

Сотрудничать с сетями выгодно и самим факторинговым компаниям, особенно когда поставки регулярные, а в рамках одного договора их много. Так как отсрочки платежа в торговых сетях обычно не очень большие, это создает довольно комфортные условия для факторинговой компании. Кроме того, дебиторскую задолженность крупных торговых сетей можно застраховать от неоплаты, что позволяет факторинговой компании убрать для себя риск дефолта и несвоевременной оплаты.

Если вы впервые обращаетесь к услуге факторинга

Знайте, что факторинговая компания будет оценивать сам договор с дебитором, платежеспособность клиента и дебитора.

Выбирая факторинговую компанию, обязательно смотрите, какие штрафные санкции предусмотрены в тарифе за просрочку оплаты долга дебитором, часто они бывают огромными.

Учитывайте, что факторинговая компания заинтересована в передаче ей сразу нескольких ваших дебиторов, так как это дополнительно снижает риски. Большинство факторинговых компаний скептически относятся к финансированию разовых поставок, подрядных работ, услуг, просроченной дебиторской задолженности, судебной дебиторской задолженности.

Выбирая факторинговую компанию, проверьте:

Доступность информации о компании.

Опыт работы в вашей отрасли.

Опыт работы в вашем регионе.

Практика взыскания (арбитражные дела).

Работа с дебиторами.

Прозрачность условий договора.

Состав сервисов АУДЗ.

Процент первого платежа.