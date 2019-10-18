Кассовые чеки: изменения и ответы на популярные вопросы

Кассовые чеки в наше время самая актуальная тема, которая вызывает больше всего вопросов. Нужно ли пробивать чек с авансов, с передачи в рассрочку; а если это вообще поступления на расчетный счет — зачем нужен чек? А какой признак способа расчета выбрать?

Новые реквизиты в чеках ККТ с 1 июля 2019 г.

С июля 2019 г. вступили в силу серьезные изменения в оформлении чеков ККТ (п. 2 ст. 4 192-ФЗ), которые повлекли за собой появление новых реквизитов для расчетов между организациями и ИП, что увеличило количество вопросов.

При оформлении чеков действуют новые правила, а именно помимо старых реквизитов в чеки добавились пять новых:

Наименование покупателя либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя. ИНН клиента. Сведения о происхождении товара (если товар импортный). Сумма акциза (если применимо). Регистрационный номер таможенной декларации (если происходит реализация импортного товара).

В программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0, данный механизм реализован с релиза 3.0.71.69. Для того чтобы пробить чек с реквизитами о наименовании и ИНН клиента, необходимо создать документ «Приходный кассовый ордер» с видом операции оплата от покупателя и выбрать нужного клиента (при этом не забываем заполнять в карточке контрагента ИНН). Если вы проверили релиз и выполняете описанные действия, а данные в чеке все равно не отображаются — необходимо обновить драйвер кассы.

При оплате по расчетному счету данные реквизиты необязательны, так как безналичные расчеты между юрлицами и ИП пока освобождены от применения онлайн-касс.

Минфин сделал отдельное разъяснение ситуации (Письма Минфина РФ от 28.11.2018 № 03-01-15/86080 и № 03-01-15/86077), когда происходит выплата выигрыша в лотерее или азартной игре, так же пробивается чек с реквизитами наименования и ИНН клиента. Если это обычное физлицо и выигрыш составляет боле 15 000 руб., то также необходимо указывать ИНН. При этом если у отсутствует идентификационный номер налогоплательщика, в чек подтянутся паспортные данные (серия и номер).

В программе так же реализовано автоматическое заполнение в чеке новых реквизитов в виде страны происхождения импортного товара и ГТД (номера таможенной декларации), но не во всех случаях. К примеру, если у нас предоплата от клиента за конкретный товар, мы оформляем банковскую выписку или приходный кассовый ордер и пробиваем чек именно с этих документов — страну происхождения и номер ГТД придется выбрать вручную в предварительном просмотре чека.

Во всех остальных случаях данные по стране происхождения и номеру ГТД будут подставляться автоматически, т.е. если пробивать чек из реализации, либо из документов оплаты (если оплата создана на основании реализации).

Для того чтобы заполнить данные по стране происхождения в чеке на предоплату необходимо в денежном документе (поступление наличных, поступление на расчетный счет) нажать на кнопку «Пробить чек» — «Откроется предварительный просмотр». Затем в табличной части для импортных товаров заполнить поле «Страна происхождения», номер ГТД и проверить в правой стороне отобразились ли эти реквизиты в чеке.

Какой признак способа расчета в чеке выбрать

Также часто задаваемым вопросом по кассам является выбор признака способа расчета. Раньше чеки пробивались только в момент расчетов, под которым понимается прием или выдача денег, а при передаче товара не было обязанности пробивать чек. Однако есть ситуации, когда товар отдают под раннее полученный аванс или, наоборот, с отсрочкой платежа, и при старых правилах нельзя было отследить движение расчетов. Именно для таких ситуаций используется специальный реквизит — «Признак способа расчета». Рассмотрим, какие варианты реквизита вообще выделяют и как их отразить в кассовом чеке:

Аванс. Оплата кредита. Передача без оплаты. Передача с полной оплатой. Передача с частичной оплатой. Предоплата полная. Предоплата частичная.

Начнем с авансов и предоплаты, в чем отличие и какой реквизит в каком случае проставляется.

Аванс — денежная сумма или другая имущественная ценность, выдаваемая в счет предстоящих платежей за материальные ценности, работы и услуги; засчитывается в счет окончательного платежа при надлежащем исполнении договорного обязательства. Всякий предварительный платеж считается авансом, если в письменном соглашении сторон договора прямо не указано, что этот платеж является предоплатой.

Предоплата — форма расчетов, заключающаяся в том, что продавец товара или услуг отпускает (отгружает, предоставляет) товары или оказывает услуги только после получения на свой счет причитающейся ему заранее оговоренной фиксированной суммы денег или процента от сделки.

Другими словами, если заранее было оговорено в каком размере и конкретно за какие товары или услуги было перечисление денежных средств — это предоплата.

Для того чтобы программа «1С» выдала такой признак расчета необходимо создать счет на оплату и подтянуть его в денежный документ (ПКО или банковская выписка).

Соответственно, если в программе поле «Счет на оплату» оставить пустым — эту оплату она будет распознавать как аванс.

Разберем полную ситуацию, когда произошла покупка с частичной предоплатой. К примеру, ООО «ИНКОМ ПЛЮС» сформировала счет на покупку журнального столика компанией ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ», по которому уже была предоплата 1500 руб. В данном случае это частичная предоплата, поэтому в чеке отражаются этап оплаты наличными и последующая в размере 500 руб.

Затем происходит отгрузка данного товара и у нас возникает обязанность пробить чек с реализации. В данном случае в чеке «Признак способа расчета» будет с видом «Передача с частичной оплатой». После реализации у нас еще числится задолженность от ООО «1С-ГЭНДАЛЬФ», соответственно, нужно создать поступление денежных средств на 500 руб., и это пойдет с признаком «Оплата кредита». Если бы изначально счет был оплачен на 2000 руб., то в чеке была бы «Передача с полной оплатой».

Осталось разобраться, в каком случае будет «Передача без оплаты». Если происходит продажа товара с отсрочкой платежа без первоначального взноса, то в чеке будет проставлено «Передача в кредит». В «1С» для таких целей предназначен документ «Реализация товара», при этом нужно отследить, чтобы не было путаницы в ранних взаиморасчетах и в этом документе не пошел зачет аванса.

В чеке всегда должны присутствовать так называемые обязательные реквизиты, перечисленные в п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ. Однако существуют особые случаи, когда они могут отсутствовать (п. 7 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ).

Набор реквизитов и их выбор зависит от предпринимательской деятельности и проводимых операций. Необходимо формировать чеки с учетом этого и в соответствии с требованиями ФНС. А также реквизиты должны быть напечатаны четко и без затруднений читаться в течение не менее 6 месяцев со дня распечатки документа в бумажном варианте.