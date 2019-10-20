Что нового в пенсиях: полный обзор

В конце сентября Пенсионный фонд России подвел итоги своей работы в первой половине 2019 года, а также определил основные задачи до конца года. На основе этой информации предлагаем вашему вниманию обзор изменений в пенсионном законодательстве в 2019 году.

Одна из приоритетных задач перед ПФР в 2019 году — повышение пенсий и социальных выплат пенсионеров, в том числе в соответствии с законодательными изменениями в пенсионной системе 2019, принятыми в конце 2018 года.

Далее в таблице представлен анализ реализованных Пенсионным фондом изменений в 2019 году.

Вид пенсии/выплаты Новое и изменения Страховые пенсии В январе 2019 г. ПФР провел повышенную индексацию этих пенсий на 7,05%. В результате выплаты 31 млн неработающих пенсионеров увеличены сверх уровня инфляции в среднем чуть больше чем на 1000 рублей в месяц. Индексация прошла с 01.01.2019 — на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока. Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров по итогам индексации вырос до 15,5 тыс. рублей. Выплаты пенсионерам, проработавшим 30 лет и более в сельском хозяйстве С 01.01.2019 ПФР повысил фиксированную выплату к страховой пенсии жителей села на 25%, или на 1,3 тыс. рублей в месяц. С начала 2019 г. прибавку к пенсии получили почти 1 млн неработающих сельских пенсионеров. Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг У 15,2 млн пенсионеров, у которых в соответствии с федеральными законами есть право на льготы и меры социальной поддержки, с 01.02.2019 были проиндексированы на 4,3% Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, вкл. социальные В апреле 2019 проиндексированы на 2%. Повышение коснулось 4 млн работающих и неработающих пенсионеров. В результате средний размер социальной пенсии в 2019 г. вырос до 9,3 тыс. рублей. Выплаты работавших в 2018 году пенсионеров В августе 2019 ПФР пересчитал их с учетом новых пенсионных коэффициентов, сформированных за время трудоустройства. Повышение страховой пенсии в результате перерасчета получили 12,2 млн пенсионеров. Выплаты из средств пенсионных накоплений С 01.08.2019 они увеличены: из накопительной пенсии — на 4,9%;

срочной пенсионной выплаты — на 5,1%. Перерасчет проведен по результатам инвестирования средств управляющими компаниями. Он коснулся 88 тыс. пенсионеров.

Что новое в Пенсионном фонде в 2019 году

Ниже в таблице представлен перечень основных направлений работы ПФР до конца 2019 года.

Задача Пояснение Установление повышенной пенсии жителям селам Одно из первоочередных направлений работы ПФР. Касается сельских жителей, которые обратятся в Фонд при наличии соответствующего права. Прибавка будет назначена с учетом постановления Правительства РФ № 805 от 25.06.2019. Оно расширило список профессий и должностей работников сельского хозяйства, у которых есть право на повышенную фиксированную выплату к пенсии. Досрочное назначение пенсий в соответствии с новыми основаниями Они введены Законом № 350-ФЗ от 03.10.2018. Это относится к: работникам, имеющим высокий страховой стаж (42 года для мужчин и 37 лет для женщин0;

многодетным мамам с 3 и 4 детьми. Региональная доплата и её передача органам соцзащиты С учетом новой методики определения прожиточного минимума пенсионера, вступившей в силу в июле 2019, с 2020 г. в ряде субъектов РФ вместо выплачиваемой ПФР федеральной доплаты к пенсии будет устанавливаться региональная доплата, которую назначают органы социальной защиты населения региона. Отделения ПФР в соответствующих регионах до конца года проведут необходимую работу по передаче функции назначения социальной доплаты органам соцзащиты и окажут им необходимую помощь. Увеличение услуг в электронной форме Отделениям ПФР поручено увеличить долю услуг, оказываемых гражданам в электронной форме, что в т. ч. за счет усиления информационного обмена между ПФР и МФЦ через систему электронного межведомственного взаимодействия. Выдача электронных сертификатов материнского капитала и предоставление средств господдержки семьям с 2 детьми Отделения ПФР усилят работу по выдаче электронных сертификатов маткапитала и более оперативному предоставлению средств господдержки семьям с двумя детьми Контроль за передачей данных об инвалидах в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) В настоящее время ПФР оказывает государственные услуги на основе сведений ФРИ, в т. ч. назначает пенсии по инвалидности и устанавливает инвалидам ежемесячную денежную выплату. Особое внимание в рамках этой работы будет уделено контролю со стороны ПФР (как оператора ФРИ) за своевременной передачей данных об инвалидах органами бюро медико-социальной экспертизы, которые не всегда соблюдают установленные сроки загрузки информации в этот реестр. Контроль за своевременным наполнением Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) До конца 2019 г. будут активизированы рабочие группы на базе отделений ПФР по контролю за своевременным наполнением ЕГИССО. Стоит задача по организации равномерной и постоянной поставки сведений в систему от всех органов, для того чтобы она позволяла выполнять различные функциональные проекты. Одним из таких проектов в ближайшее время станет формирование Единого списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья. Сегодня возможности ЕГИССО уже используются для реализации нацпроекта «Демография», в рамках которого ряд субъектов РФ проводит пилотный проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Перевод пенсионных накоплений между фондами Перевод пенсионных накоплений между фондами в 2019 г. осуществляется по новым правилам. Подать заявление на перевод средств с января 2019 можно только через управления и клиентские службы ПФР, а в электронной форме — через личный кабинет на сайте Госуслуг . Заявление в ПФР при этом подается лично самим застрахованным либо его представителем. По предварительным оценкам, это позволило в 7 раз сократить число переводов между фондами, в т. ч. досрочных, которые происходят с потерей инвестиционного дохода. ПФР продолжит реализацию нового порядка переходов и обеспечит соответствующую работу с обращениями граждан, а также разъяснительную работу о последствиях досрочной смены пенсионного фонда раньше чем раз в 5 лет.

Источник: пресс-центр ПФР.