Что нового в пенсиях: полный обзор

В конце сентября Пенсионный фонд России подвел итоги своей работы в первой половине 2019 года, а также определил основные задачи до конца года. На основе этой информации предлагаем вашему вниманию обзор изменений в пенсионном законодательстве в 2019 году.
Одна из приоритетных задач перед ПФР в 2019 году — повышение пенсий и социальных выплат пенсионеров, в том числе в соответствии с законодательными изменениями в пенсионной системе 2019, принятыми в конце 2018 года.
Далее в таблице представлен анализ реализованных Пенсионным фондом изменений в 2019 году.
Вид пенсии/выплаты
Новое и изменения
|Страховые пенсии
|
В январе 2019 г. ПФР провел повышенную индексацию этих пенсий на 7,05%. В результате выплаты 31 млн неработающих пенсионеров увеличены сверх уровня инфляции в среднем чуть больше чем на 1000 рублей в месяц.
Индексация прошла с 01.01.2019 — на месяц раньше определенного законом о страховых пенсиях срока.
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров по итогам индексации вырос до 15,5 тыс. рублей.
|Выплаты пенсионерам, проработавшим 30 лет и более в сельском хозяйстве
|
С 01.01.2019 ПФР повысил фиксированную выплату к страховой пенсии жителей села на 25%, или на 1,3 тыс. рублей в месяц.
С начала 2019 г. прибавку к пенсии получили почти 1 млн неработающих сельских пенсионеров.
|Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг
|У 15,2 млн пенсионеров, у которых в соответствии с федеральными законами есть право на льготы и меры социальной поддержки, с 01.02.2019 были проиндексированы на 4,3%
|Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, вкл. социальные
|
В апреле 2019 проиндексированы на 2%.
Повышение коснулось 4 млн работающих и неработающих пенсионеров. В результате средний размер социальной пенсии в 2019 г. вырос до 9,3 тыс. рублей.
|Выплаты работавших в 2018 году пенсионеров
|
В августе 2019 ПФР пересчитал их с учетом новых пенсионных коэффициентов, сформированных за время трудоустройства.
Повышение страховой пенсии в результате перерасчета получили 12,2 млн пенсионеров.
|Выплаты из средств пенсионных накоплений
|
С 01.08.2019 они увеличены:
Перерасчет проведен по результатам инвестирования средств управляющими компаниями. Он коснулся 88 тыс. пенсионеров.
Что новое в Пенсионном фонде в 2019 году
Ниже в таблице представлен перечень основных направлений работы ПФР до конца 2019 года.
Задача
Пояснение
|Установление повышенной пенсии жителям селам
|
Одно из первоочередных направлений работы ПФР. Касается сельских жителей, которые обратятся в Фонд при наличии соответствующего права.
Прибавка будет назначена с учетом постановления
|Досрочное назначение пенсий в соответствии с новыми основаниями
|
Они введены Законом № 350-ФЗ от 03.10.2018. Это относится к:
|Региональная доплата и её передача органам соцзащиты
|
С учетом новой методики определения прожиточного минимума пенсионера, вступившей в силу в июле 2019, с 2020 г. в ряде субъектов РФ вместо выплачиваемой ПФР федеральной доплаты к пенсии будет устанавливаться региональная доплата, которую назначают органы социальной защиты населения региона.
Отделения ПФР в соответствующих регионах до конца года проведут необходимую работу по передаче функции назначения социальной доплаты органам соцзащиты и окажут им необходимую помощь.
|Увеличение услуг в электронной форме
|
Отделениям ПФР поручено увеличить долю услуг, оказываемых гражданам в электронной форме, что в т. ч. за счет усиления информационного обмена между ПФР и
|Выдача электронных сертификатов материнского капитала и предоставление средств господдержки семьям с 2 детьми
|Отделения ПФР усилят работу по выдаче электронных сертификатов маткапитала и более оперативному предоставлению средств господдержки семьям с двумя детьми
|Контроль за передачей данных об инвалидах в Федеральный реестр инвалидов (ФРИ)
|
В настоящее время ПФР оказывает государственные услуги на основе сведений ФРИ, в т. ч. назначает пенсии по инвалидности и устанавливает инвалидам ежемесячную денежную выплату.
Особое внимание в рамках этой работы будет уделено контролю со стороны ПФР (как оператора ФРИ) за своевременной передачей данных об инвалидах органами бюро медико-социальной экспертизы, которые не всегда соблюдают установленные сроки загрузки информации в этот реестр.
|Контроль за своевременным наполнением Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО)
|
До конца 2019 г. будут активизированы рабочие группы на базе отделений ПФР по контролю за своевременным наполнением ЕГИССО.
Стоит задача по организации равномерной и постоянной поставки сведений в систему от всех органов, для того чтобы она позволяла выполнять различные функциональные проекты. Одним из таких проектов в ближайшее время станет формирование Единого списка детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилья.
Сегодня возможности ЕГИССО уже используются для реализации нацпроекта «Демография», в рамках которого ряд субъектов РФ проводит пилотный проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности.
|Перевод пенсионных накоплений между фондами
|
Перевод пенсионных накоплений между фондами в 2019 г. осуществляется по новым правилам.
Подать заявление на перевод средств с января 2019 можно только через управления и клиентские службы ПФР, а в электронной форме — через личный кабинет на сайте
По предварительным оценкам, это позволило в 7 раз сократить число переводов между фондами, в т. ч. досрочных, которые происходят с потерей инвестиционного дохода.
ПФР продолжит реализацию нового порядка переходов и обеспечит соответствующую работу с обращениями граждан, а также разъяснительную работу о последствиях досрочной смены пенсионного фонда раньше чем раз в 5 лет.
Источник: пресс-центр ПФР.
Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.
Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.