Льготные ставки по налогу на прибыль для учреждений: новшества-2020

Кому повезло?

В летнюю сессию законодатели приняли целый перечень законов, в том числе Федеральный закон от 26.07.2019 № 210-ФЗ, которым внесены изменения в гл. 25 НК РФ.

Некоторые изменения касаются автономных учреждений:

сохраняется ставка по налогу на прибыль в размере 0 % для организаций, осуществляющих образовательную и (или) медицинскую деятельность, а также для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан;

предусматривается ставка 0 % по налогу на прибыль для музеев, театров и библиотек.

Указанные изменения вступают в силу 01.01.2020.

Учреждения, осуществляющие образовательную и (или) медицинскую деятельность, вправе применять ставку 0 % и после 01.01.2020

В силу п. 1.1 ст. 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой учреждениями, осуществляющими образовательную и (или) медицинскую деятельность, применяется ставка 0 % с учетом особенностей, предусмотренных ст. 284.1 НК РФ.

Согласно п. 6 ст. 5 Федерального закона от 28.12.2010 № 395 ФЗ указанные нормы должны были действовать с 01.01.2011 по 01.01.2020. Статьей 2 Федерального закона № 210 ФЗ из этого правила исключены слова «по 01.01.2020».

Таким образом, образовательным и медицинским учреждениям предоставлено право применять нулевую ставку по налогу на прибыль бессрочно (при выполнении условий, перечисленных в ст. 284.1 НК РФ).

Если учреждение в этом году исчисляет налог на прибыль по ставке 0 %, то при желании и наличии оснований оно может продолжить это делать и в 2020 году. При этом представлять заявление в налоговый орган не нужно.

Если учреждение ранее не применяло нулевую ставку и (при наличии оснований) планирует это сделать с 01.01.2020, то не позднее чем за один месяц до начала 2020 года ему следует подать в налоговый орган по месту своего нахождения заявление вместе с копиями лицензий на осуществление образовательной и (или) медицинской деятельности согласно п. 5 ст. 284.1 НК РФ.

Учреждения, которые ранее применяли нулевую ставку, а затем перешли на общую (20 %), вправе снова вернуться к нулевой ставке не ранее чем через пять лет начиная с налогового периода, в котором был переход на общую ставку. Например, с 2020 года могут использовать ставку 0 % только те учреждения, которые перешли на применение ставки 20 % с 2015 года и ранее.

Бессрочное применение нулевой ставки для организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан

В соответствии с п. 1.9 ст. 284 НК РФ к налоговой базе, определяемой организациями, осуществляющими социальное обслуживание граждан, применяется ставка 0 % с учетом особенностей, преду­смотренных ст. 284.5 НК РФ.

Согласно п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2014 № 464 ФЗ указанные нормы должны действовать с 01.01.2015 по 01.01.2020. Теперь это правило исключается благодаря ст. 3 Федерального закона № 210 ФЗ, и учреждения, осуществляющие социальное обслуживание граждан, могут применять ставку 0 % бессрочно.

Если учреждение не применяло ставку 0 % и хочет сделать это с 01.01.2020, не позднее чем за один месяц до начала 2020 года ему, согласно п. 5 ст. 284.5 НК РФ, следует подать в налоговый орган по месту своего нахождения заявление, а также сведения, подтверждающие выполнение условий для применения льготы, прописанных в п. 3 этой статьи. (Учреждениям, которые облагали прибыль по ставке 0 % в 2019 году, для продолжения применения этой ставки в 2020 году представлять заявление в налоговый орган не нужно.)

Обращаем ваше внимание, что если учреждение ранее применяло ставку 0 %, а затем перешло на общую ставку, то оно, согласно п. 9 ст. 284.5 НК РФ, не вправе повторно перейти на использование нулевой ставки.

Музеям, театрам и библиотекам — нулевая ставка по налогу на прибыль с 01.01.2020

С 01.01.2020 ст. 284 дополняется п. 1.13, где говорится, что к налоговой базе, определяемой музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты РФ или муниципальные образования, применяется налоговая ставка 0 % с учетом особенностей, установленных ст. 284.8 НК РФ (также вводимой с указанной даты).

При этом ставка 0 % применяется ко всей налоговой базе при выполнении следующего условия:

Доходы от деятельности музеев, театров, библиотек, включенной в Перечень видов культурной деятельности, установленный Правительством РФ ≥ 90 % Все доходы, учитываемые при определении налоговой базы в соответствии с гл. 25 НК РФ

Например, за 2020 год расходы музея составили 350 000 руб., внереализационные доходы — 40 000 руб. При этом доходы от деятельности, включенной в перечень, равнялись 500 000 руб., что составляло 92,6 % в общем объеме доходов (500 000 / (500 000 40 000)). Ставка 0 % будет применяться ко всей облагаемой базе (с учетом внереализационных доходов), равной 190 000 руб. (500 000 40 000 350 000 руб.).

Указанная льгота носит заявительный характер, получать разрешение на ее применение не нужно. Необходимо лишь подтвердить право на нее.

Так, согласно п. 3 ст. 284.8 НК РФ для использования ставки 0 % вышеназванные налогоплательщики в сроки, установленные для представления налоговой декларации за налоговый период, подают в налоговый орган по месту своего нахождения сведения о доле доходов, определяемых в соответствии с положениями п. 2 данной статьи. Форма для представления сведений будет утверждена ФНС.

Имейте в виду: указанные учреждения, применяющие ставку 0 %, не освобождаются от обязанности ведения налогового учета и представления налоговой декларации.

Согласно ст. 289 НК РФ театры, музеи, библиотеки, являющиеся бюджетными учреждениями, представляют декларацию по налогу на прибыль только по истечении налогового периода (календарного года) (п. 2) не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 4).