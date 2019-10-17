Как вывеска на фасаде приведет к проблемам компании

Чем вывеска отличается от рекламы?

ТСЖ потребовало демонтировать рекламу магазина, размещенную на фасаде дома без согласования с собственниками жилья. Магазин отстаивал позицию: это не реклама, а вывеска.

Спор рассматривали суды трёх инстанций. Первая инстанция встала на сторону магазина, апелляция поддержала ТСЖ. Что решил Верховный Суд РФ?

Суть дела

Собственники жилого дома выбрали способ управления — товарищество собственников жилья (далее — ТСЖ). На общем собрании решили взимать плату за использование общего имущества дома для размещения рекламных конструкций. Размер ежемесячной платы определили в 500 рублей за квадратный метр.

В этом же доме располагался пристрой с нежилыми помещениями, одно из которых арендовало общество с ограниченной ответственностью (далее — Общество). В помещении был магазин кухонной мебели.

Общество не заключало с ТСЖ договор об использовании общего имущества, однако разместило на южном фасаде дома конструкцию «Кухни Giulia Novars» размером 5,4 кв. м. (высота 0,9 м. и длина 6,0 м.).

ТСЖ сочло конструкцию рекламной, поэтому предложило Обществу заключить договор аренды. Магазину выслали несколько писем, а также досудебную претензию.

Поскольку претензия осталась без ответа, ТСЖ направило иск в арбитражный суд о демонтаже рекламной конструкции и выплате неосновательного обогащения в размере 18 тыс. руб.

Что решили суды?

«Согласие собственников помещений в многоквартирном доме и заключение договора требуется только на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на фасаде (стенах) дома».

Требование о согласовании с собственниками жилья не распространяется на «информацию, раскрытие или распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответствии с федеральным законом; на вывески и указатели, не содержащие сведений рекламного характера» (п. п. 2 и 5 части второй статьи 2 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе» (далее — Закон № 38-ФЗ).

Под рекламой понимается информация, распространяемая любым способом и адресованная к неопределенному кругу лиц, для привлечения внимания к объекту рекламирования, его продвижению на рынке. Вывеска — это информация о названии компании, ее местонахождении и режиме работы, которую продавец товара обязан донести до потребителя (ст. 9 Закона о защите прав потребителей). Вывеска фактически информирует о местонахождении юрлица и обозначает место входа. Вывеска, в отличие от рекламы, преследует другие цели, отличные от рекламных.

В данном случае конструкция с надписью «Кухни Giulia Novars», размещенная на фасаде дома, содержит информацию о виде деятельности организации. В ней не содержится «ни конкретных указаний на товар (работы, услуги), ни на условия их приобретения или использования, иных данных, что позволило бы квалифицировать такую информацию в качестве рекламной применительно к статье третьей Закона № 38-ФЗ».

Суд пришел к выводу, что

Кроме того, суд отметил:

Спорная конструкция расположена таким образом, что при ее размещении не задействованы инженерные элементы дома, находящиеся в общей долевой собственности, не нанесен ущерб общедомовой собственности, не нарушена целостность фасада дома.

Спорная вывеска расположена на стене пристройки к МКД, в которой нет жилых помещений, а её фасад, отличный от стен жилого дома, используется как собственниками, так и арендаторами для предпринимательской деятельности. На фасаде пристройки размещено множество вывесок различного характера.

В материалах дела отсутствуют сведения о том, что данная конструкция, ее расположение и размеры, причиняет неудобство жильцам дома.

ТСЖ с решением суда не согласилось и направило жалобу в апелляционную инстанцию.

Апелляция решение суда первой инстанции отменила и иск ТСЖ удовлетворила.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции о том, что спорная конструкция является вывеской, а не рекламой.

Суд пояснил, что на момент размещения спорной конструкции действовали Правила благоустройства территорий (далее — Правила), утвержденные Администрацией края. Правила определяют виды, способы, цели размещения вывесок и требования к ним, и в связи с этим они и подлежат применению при рассмотрении спора.

Согласно п. 2.6.6 Правил, вывески могут быть двух типов: Тип 1. Содержит сведения о профиле деятельности организации, виде реализуемых товаров и услуг и их наименование, фирменное наименование компании, изображение товарного знака, знака обслуживания в целях информирования неопределенного круга лиц о фактическом местоположении юрлица (ИП). Тип 2. Содержит сведения в соответствии с требованиями «Закона о защите прав потребителей».

Внешний вид вывесок 1-го типа определяется в соответствии с дизайн-проектом, который утверждает орган местного самоуправления. Дизайн-проект содержит: информацию о размещении всех вывесок на фасадах объекта; информацию о размещении рекламной конструкции на объекте (если есть).

Вывески 2-то типа размещаются над входом (слева или справа) в здание или на входных дверях, на видном месте, свободном от архитектурных элементов, помещения, в котором непосредственно находится организация (предприниматель). Допустимый размер вывески: 0,6 м в дину, 0,4 м в высоту.

Что касается спорной конструкции, то:

Она имеет размер 5,4 кв. м. (высота 0,9 м. и длина 6,0 м.). Т.е. конструкция превышает предельно допустимый размер для вывески.

Не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных Законом о защите прав потребителей. В частности, отсутствует информация о режиме работы и организационной форме компании. Вместе с тем, «информация на конструкции содержит сведения, распространяемые исключительно для формирования и поддержания интереса к юридическому лицу и его товарам».

Суд пришел к выводу, что спорная конструкция является рекламной, т.к. направлена на привлечение и поддержание интереса к реализуемому товару.

Суд также отметил:

Спорная конструкция размещена на фасаде дома, который относится к общему имуществу, без согласования с собственниками помещений.

Доводы Общества о том, что конструкция расположена на фасаде нежилой пристройки к дому, а потому не связана с помещениями МКД, отклоняется. В соответствие с технической и разрешительной документацией на дом фасадная часть жилой и административной частей дома входят в состав общего имущества дома.

Общество не согласовало размещение конструкции с ТСЖ, а значит, требование о ее демонтаже заявлено правомерно и подлежит удовлетворению.

Кассация с этим решением согласилась.

Общество пыталось оспорить решение в Верховном Суде. ВС отказал в рассмотрении жалобы, согласившись с решениями апелляции и кассации (определение № 303-ЭС19-13633).

Источник: карточка дела № А51-19402/2018.