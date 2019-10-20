Что планируют изменить в УСН в 2020 году

Рассмотрим, какие изменения могут коснуться плательщиков на упрощенной системе налогообложения в ближайшее время.

Переходный период при нарушении лимита

С 2020 г. в соответствии с Проектом Минфина «О внесении изменений в главу 26 части второй НК РФ», планируется введение двух новых ставок — 8% и 20% для объектов «доходы» и «доходы минус расходы» соответственно.

Согласно предложению Минфина, введение данных ставок необходимо для того, чтобы если налогоплательщиками были нарушены установленные лимиты по максимальному доходу и количеству сотрудников, не лишать их сразу же права применения специального налогового режима.

Ставки 8% и 20%, согласно используемому объекту обложения, смогут применять те налогоплательщики, чьи доходы превысили лимит не более чем на 50 млн руб., а среднесписочная численность работников составила максимум 130 человек. Переход на повышенную ставку должен быть в том месяце, в котором был превышен лимит.

Повышенная налоговая ставка также будет действовать и в следующем налоговом периоде. Возврат к стандартным ставкам будет возможен в следующем году, при условии, что такие показатели, как сумма дохода и среднесписочная численность работников не будут превышать нормы. Подробнее о планируемом переходном режиме сказано в Проекте Федерального закона от 12.04.2019 № 02/04/04-19/00090556 «О внесении изменений в гл. 26 ч. 2 НК РФ».

В связи с данными изменениями, плательщики теряют право на применение УСН лишь в том случае, если по итогам отчетного (налогового) периода доходы превысили 200 млн руб., а численность — 130 человек или же нарушены другие требования упрощенной системы налогообложения — тогда налогоплательщик обязан сообщить об утрате права на применение УСН в налоговую инспекцию не позднее 15 числа месяца, следующего за кварталом, в котором было утрачено это право.

При этом требования, необходимые для перехода на данный специальный режим, изложенные в ст. 346.12 НК РФ, в будущем году не будут подвержены изменениям.

Основные ставки для плательщиков УСН также сохранились:

6%, в отношении тех плательщиков, у которых объектом обложения являются доходы;

15%, при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

Коэффициент-дефлятор для УСН

Уже со следующего года, согласно Федеральному закону от 03.07.2016 № 243-ФЗ, планируется возобновить практику ежегодного расчета максимального значения доходных поступлений с помощью дефляторов, величина которого в 2020 г. будет равна 1.

Как известно, Министерством экономического развития РФ ежегодно устанавливается коэффициент-дефлятор на следующий год. Данный показатель рассчитывается путем умножения коэффициента-дефлятора прошлого года на коэффициент, который учитывает изменение потребительских цен года в том же периоде.

В 2019 г. коэффициент-дефлятор для УСН равен 1,518. Увеличение данного показателя, в сравнении с 2018 г., напрямую отражает уровень изменения потребительских цен в предшествующем периоде. Несмотря на обновление данного коэффициента, фактически, применять его не было необходимости, так как вплоть до 1 января 2020 г. лимит дохода на упрощенной системе налогообложения рассчитывается без умножения их на коэффициент-дефлятор.

Декларация по УСН

Также одним из значимых изменений является запланированная отмена обязанности по предоставлению декларации. Согласно опубликованному Министерством финансов РФ Проекту основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 г. и на плановый период 2020 и 2021 г., организации и индивидуальные предприниматели на УСН с объектом налогообложения «доходы» могут не предоставлять декларацию по налогу, если в процессе работы ими используется контрольно-кассовая техника, так как в данной ситуации сведения будут подаваться автоматически через онлайн-кассу.

Если проект вступит в силу, налоговый орган самостоятельно будет рассчитывать сумму налога и отправлять уведомления на его уплату непосредственно плательщику — о данных поправках рассказал заместитель руководителя ФНС РФ Дмитрий Сатин.

Но это изменение будет применимо лишь к тем плательщикам, кто использовал кассу в течение всего периода. В случае если организация или же индивидуальный предприниматель осуществляли продажи через онлайн-кассы лишь несколько месяцев, то придется сдавать декларацию.