Ошибки в первичке: данные о компании и контрагенте

В серии статей мы рассмотрим, на что стоит обратить внимание при оформлении первичных документов, чтобы не столкнуться с вопросами от налоговой инспекции.

Ошибка № 1. Ошибка в названии организации, составившей документ

Наименование организации согласно ч. 2 ст. 9 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ относится к обязательным реквизитам. Искаженное название (например, «Транс-экстерн» вместо «Транс-Экспресс») лучше исправить.

При этом в документе допустимо как полное, так и сокращенное название организации (п. 3 ст. 1473 ГК), и даже опечатка не должна стать помехой для налоговой, чтобы идентифицировать налогоплательщика: главное, чтобы верно был указан ИНН (Письмо Минфина РФ от 04.02.2015 № 03-03-10/4547).

Ошибка № 2. Ошибка в названии организации контрагента

Ошибка № 3. Организация сменила название, но контрагенты указывают в документах старое

У налоговой могут возникнуть вопросы, если в документах первичного учета расходятся наименование (и особенно ИНН, так как в первую очередь по нему идентифицируется компания). Об этом предупреждает Минфин РФ в Письмах от 04.02.2015 № 03-03-10/4547

Чтобы этого избежать, при смене реквизитов лучше выслать контрагентам отдельное уведомление и подписывать дополнительные соглашения к действующим договорам.

Ошибка № 4. Неверно указаны реквизиты контрагента

Если ошибка в банковских реквизитах в накладной — есть риск, что тогда будут проблемы при оплате ( постановление Арбитражного суда Московского округа от 27.06.2017 № Ф05-8584/2017 ).

При этом сама по себе ошибка в реквизитах документа не помешает учесть расходы по нему, если она не помешает идентифицировать продавца, покупателя, название товаров, работ или услуг, а также их стоимость. Особенно если можно подтвердить сделку другими документами.

Ошибка № 5. Ошибка в адресе

Другое дело, если в первичных документах указан один адрес, а контрагент на самом деле располагается по другому адресу. Это может стать причиной для более тщательной проверки, обоснованы ли расходы. И если реальность сделки доказать не получится, расходы снимут (подобная ситуация описана в Постановлении Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 06.07.2017 № А63-2140/2016).

Ошибка № 6. Неверные ИНН или КПП контрагента

ИНН — тот реквизит, верность которого стоит наиболее тщательно проверять. В «1С» есть инструменты, которые помогают делать это автоматически, или же можно вручную проверить ИНН на сайте ФНС nalog.ru. В случае если указанный в первичном документе ИНН не существует или в нем ошибка, инспектор может признать сделку нереальной, а компанию обвинить в недостаточной осмотрительности при выборе контрагента.

Если вы обнаружили опечатку в ИНН, лучше исправить документа или запросить у контрагента исправленные. Шанс отстоять расходы с ошибочными документами все же при этом есть: если подтвердить реальность затрат (постановление Арбитражного суда Уральского округа от 28.08.2015 № Ф09-5678/15).

При верном ИНН, но неверно указанном КПП ошибка не критична. Но документ все равно лучше исправить, чтобы не вызывать вопросов налоговой.

Ошибка № 7. Не указан ОГРН в путевом листе

С 2017 г. в типовую форму путевых листов добавлены новые реквизиты ( Приказ Минтранса РФ от 07.11.2017 № 476 ). Теперь в путевом листе нужно указывать ОГРН компании или ОГРНИП индивидуального предпринимателя.

Если этих данных не будет в бланке путевого листа, это может навести инспектора на мысль более тщательно проверить расходы и вычеты.

Ошибки в документах при работе с «1С»

Что касается учетных систем фирмы «1С», то прикладные решения работают только в соответствии с действующим законодательством, поэтому любые изменения в требованиях к документам оперативно реализовываются в последующих релизах программ. Сроки поддержки этих изменений в программах «1С», номера и даты выходов релизов пользователь может просмотреть на сайте: http://v8.1c.ru/lawmonitor . Помимо этого «1С» поддерживает сервисы по корректному заполнению реквизитов контрагентов (данные из ЕГРЮЛ, ЕГРИП), актуальные адресные сведения.

Так, при возникновении ошибок, например, в реквизитах контрагента, «1С:Бухгалтерия 8» указывает на некорректность заполненных данных, выделяя красным цветом реквизит или выдавая сообщение о несоответствии заполненных сведений базам ФНС. Поэтому пользователь сразу заметит ошибку и сможет ее поправить.

Если при заполнении, например, адреса, пользователь вносит некорректные данные, то программа выдает сообщение об ошибке.

Таким образом пользователям рекомендуется своевременно обновляться, чтобы учетная система всегда поддерживала действующее законодательство и заполнение актуальными данными справочников и документов.

Если у пользователя возникают вопросы касаемо реализованного функционала и правильности отражения в программе законодательных норм, он может обратиться к разработчикам, направив свой вопрос на электронную почту v8@1c.ru. «1С» дает разъяснения и, при необходимости, приводит ссылки на законодательные нормы, тем самым обосновывая механизм работы программы.