Подавайте заявление в ФСС до 1 ноября по новой форме

Скидку к тарифу взносов «на травматизм» ФСС будет устанавливать по-новому.
Что случилось?Фонд социального страхования России выпустил приказ от 25.04.2019 № 231 «Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации государственной услуги по установлению скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». Зарегистрирован в Минюсте России 08.10.2019.
Когда Приказ вступает в силу?Новый регламент начал применяться 20 октября 2019 года.
Это значит, что если вы претендуете на скидку к тарифу взносов «на травматизм», но ещё не подали заявление, сделайте это не позднее 1 ноября, причём используйте новую форму заявления.
В чем суть документа?Документом обновлён порядок установления скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе утверждена новая форма заявления об установлении скидки, изменены суммы страховых взносов, начисленных за прошлый год, которые определяют сроки принятия решения о скидке.
Был ли аналогичный документ раньше?Да, ранее действовавший административный регламент был утверждён Приказом Минтруда России от 06.09.2012 № 177н. Теперь он утратил силу.
Кому будет полезен регламент?Заявителями на получение госуслуги являются страхователи — юрлица любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в России и нанимающие граждан РФ) либо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.
Что нового в форме заявления на скидку?В заявлении появилось поле для указания КПП. Кроме того, в него включена таблица, в которой нужно отражать суммы:
- взносов, начисленных к уплате за предыдущие отчётные периоды, а также за последние 3 месяца текущего отчётного периода;
- расходов, не принятых к зачёту;
- средств, полученных от Фонда;
- излишне уплаченных или взысканных взносов, которые возвращены или зачтены;
- расходов на выплату страхового обеспечения за предыдущие отчётные периоды и 3 месяца текущего;
- взносов, уплаченных за предыдущие отчётные периоды и 3 месяца текущего;
- списанной задолженности страхователя.
Как можно подать заявление?Представить его можно на личном приёме в территориальном отделении ФСС РФ, почтовым отправлением, через портал госуслуг или МФЦ. Кроме того, в заявлении нужно указать, как страхователь хочет получить решение Фонда о скидке: лично, по почте, в МФЦ или через портал госуслуг.
До какой даты подаётся заявление?Для страхователей срок подачи заявления, чтобы ФСС рассмотрел вопрос о предоставлении на следующий год скидки к тарифу взносов «на травматизм», остался прежним — не позднее 1 ноября текущего года.
В какой срок ФСС принимает решение по заявлению?Срок принятия решения об установлении скидки зависит от суммы начисленных взносов за предыдущий год:
- до 15 млн рублей включительно — 10 рабочих дней с даты принятия заявления;
- более 15 млн рублей — 18 рабочих дней.
Таким образом, сроки не изменились, а пороговая сумма увеличена. Ранее она составляла 6 млн рублей.Решение об установлении страхователю скидки на очередной финансовый год принимается не позднее 1 декабря текущего финансового года.
Обновились ли поводы для отказа в приёме документов?Да, ФСС установил дополнительные причины для отказа в приёме документов. Так, Фонд не примет заявление, если оно не соответствует установленной форме. Отказ будет и в том случае, когда нет подтверждения личности подающего или документа, подтверждающего полномочия представителя.
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