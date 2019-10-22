Подавайте заявление в ФСС до 1 ноября по новой форме

Скидку к тарифу взносов «на травматизм» ФСС будет устанавливать по-новому.

Что случилось?

Когда Приказ вступает в силу?

Новый регламент начал применяться 20 октября 2019 года.

Это значит, что если вы претендуете на скидку к тарифу взносов «на травматизм», но ещё не подали заявление, сделайте это не позднее 1 ноября, причём используйте новую форму заявления.

В чем суть документа?

Документом обновлён порядок установления скидки к страховому тарифу на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В том числе утверждена новая форма заявления об установлении скидки, изменены суммы страховых взносов, начисленных за прошлый год, которые определяют сроки принятия решения о скидке.

Был ли аналогичный документ раньше?

Кому будет полезен регламент?

Заявителями на получение госуслуги являются страхователи — юрлица любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в России и нанимающие граждан РФ) либо физические лица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.

Что нового в форме заявления на скидку?

В заявлении появилось поле для указания КПП. Кроме того, в него включена таблица, в которой нужно отражать суммы:

взносов, начисленных к уплате за предыдущие отчётные периоды, а также за последние 3 месяца текущего отчётного периода;

расходов, не принятых к зачёту;

средств, полученных от Фонда;

излишне уплаченных или взысканных взносов, которые возвращены или зачтены;

расходов на выплату страхового обеспечения за предыдущие отчётные периоды и 3 месяца текущего;

взносов, уплаченных за предыдущие отчётные периоды и 3 месяца текущего;

списанной задолженности страхователя.

Как можно подать заявление?

Представить его можно на личном приёме в территориальном отделении ФСС РФ, почтовым отправлением, через портал госуслуг или МФЦ. Кроме того, в заявлении нужно указать, как страхователь хочет получить решение Фонда о скидке: лично, по почте, в МФЦ или через портал госуслуг.

До какой даты подаётся заявление?

Для страхователей срок подачи заявления, чтобы ФСС рассмотрел вопрос о предоставлении на следующий год скидки к тарифу взносов «на травматизм», остался прежним — не позднее 1 ноября текущего года.

В какой срок ФСС принимает решение по заявлению?

Срок принятия решения об установлении скидки зависит от суммы начисленных взносов за предыдущий год:

до 15 млн рублей включительно — 10 рабочих дней с даты принятия заявления;

более 15 млн рублей — 18 рабочих дней.

Таким образом, сроки не изменились, а пороговая сумма увеличена. Ранее она составляла 6 млн рублей.

Решение об установлении страхователю скидки на очередной финансовый год принимается не позднее 1 декабря текущего финансового года.

Обновились ли поводы для отказа в приёме документов?

Да, ФСС установил дополнительные причины для отказа в приёме документов. Так, Фонд не примет заявление, если оно не соответствует установленной форме. Отказ будет и в том случае, когда нет подтверждения личности подающего или документа, подтверждающего полномочия представителя.