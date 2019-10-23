Пять случаев, когда приставам запрещено взыскивать долги с граждан

«Когда пристав должен оставить нас, наконец, в покое?», — довольно часто задают этот вопрос, зная, что в законе есть некие сроки давности по взысканию долгов.

Разумеется, самый действенный способ избавиться от «назойливого пристава» — это полностью расплатиться по долгам. Ну а если нет никакой возможности найти нужную сумму денег?

Закрыть исполнительное производство без оплаты не так-то просто. Но все же есть несколько исключительных случаев, когда закон запрещает взыскивать долги, несмотря на то, что они все еще не погашены.

Долг перед налоговой

Взысканные органами налоговой службы недоимка, пени и штрафы могут быть признаны безнадежными к взысканию. Тогда они подлежат списанию в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом (ст. 59), и взыскание прекращается.

ФНС списывает долг с граждан-должников, если:

судебный пристав вернул исполнительный документ, т.е. не удалось найти должника, либо его имущество, либо у должника нет имущества, за счет которого можно погасить задолженность.

Долг списывается, если с момента его возникновения прошло уже 5 лет, а суммы недостаточно для банкротства (500 тысяч рублей и больше);

суд отказал в возбуждении дела о банкротстве должника, т.к. у него недостаточно средств для оплаты всех необходимых процедур, либо должника признали банкротом.

Административный штраф

Для исполнения административного наказания установлен жесткий срок — 2 года со дня, когда постановление вступило в законную силу. После этого запрещено взыскивать штраф или же применять другое наказание, которое было назначено в соответствии с КоАП РФ.

Но если должник специально «тянет время», уклоняясь от оплаты штрафа, то истечение 2-х лет ему не поможет: срок приостанавливается до тех пор, пока не будут устранены препятствия к взысканию штрафа.

«Не все сразу»

Если с должника нечего взять, кроме зарплаты или пенсии, пристав вводит ежемесячное удержание с дохода в счет долга.

По закону нельзя удерживать больше 50%, и только для долгов по алиментам или возмещению вреда жизни или здоровью, допустимая доля удержания повышается до 70%.

Поэтому с должника, у которого из заработка или пенсии уже удерживается максимальный процент, взыскать другие долги невозможно (если только это не ипотека — тогда продают квартиру).

Например: у должника удерживают из зарплаты по 70% на выплату алиментов детям. До тех пор, пока этот долг не будет закрыт (а это, как правило, не скоро — пока ребенку не исполнится 18 лет), остальным его кредиторам придется ждать своей очереди.

«Шаром покати»

Нельзя забрать то, чего нет — поэтому пристав должен окончить исполнительное производство и вернуть лист взыскателю, если у должника нет имущества.

Сюда же относятся и те случаи, когда имущество есть, но по закону на него нельзя обращать взыскание по долгам (единственное жилье, пенсия по случаю потери кормильца, ежемесячная денежная выплата в счет федеральных льгот и пр.).

Исполнительное производство прекратится лишь в одном случае: если взыскатель пропустит 3-летний срок для предъявления листа к исполнению.

А этот срок возобновляется, если пристав вернул лист ввиду невозможности взыскания. Получив исполнительный документ обратно, взыскатель вправе предъявить его приставам снова, но не раньше чем через 6 месяцев.

И так может продолжаться до бесконечности, если взыскатель будет соблюдать 3-летний срок.

Лишь в одном случае этот срок не возобновляется: если взыскатель сам отозвал исполнительный лист. Тогда 3 года отсчитываются со дня, когда он предъявил лист приставам.

«Прогорел»

Если гражданин неплатежеспособен, он может обратиться в суд с заявлением о признании его банкротом.

Либо его кредиторы вправе подать заявление, если сумма долга превысила 500 тысяч рублей и нет платежей уже больше 3 месяцев.