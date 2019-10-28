Обновленный интерфейс 1С 8.3.15: краткий обзор

Не помню, когда 1С в последний раз меняла общий интерфейс (я думаю что уже точно прошло года 3-4), но этот момент настал. Хоть изменения и незначительные, но все же привыкнуть к новым правилам все же придется.

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