Обновленный интерфейс 1С 8.3.15: краткий обзор

простого воришку или вымогателя в камеру сразу бы... а этого под домашний арест...негоже барину в...
Если мамочка сидела в декретном отпуске по уходу и не работала. Ребенку 3 годика. Работодателем я...
нет - ни разу не здраво - он идиот не знающий нормативную базу прочитайте что такое БЕЗНАЛ...
Все равно скоро бухгалтеры вовсе вымрут. Налоги будет сама ФНС начислять всем компаниям. ...
А если еще и в "период охлаждения" кто-то вздумает вернуть перечисленное - уточненки, корректиров...
В НК РФ черным по белому написано! "НАЛОГИ У С Т А Н А В Л И В А Ю Т С Я ! )) Но не УСТАНОВЛЕНЫ...
Оплата любого "налога",- это добровольное пожертвование от граждан в казну Государства , как поощ...
И возникают, как минимум, два интересных момента:1) если ты потерял эту хреновину, то ты полный н...
Подобные действия правительства как раз и разгоняют инфляцию, с которой правительство "борется"....
Да как обычно: ежемесячно "исчислять, удерживать и перечислять", + не запутаться в ГПП-НДФЛ, + еж...
Народ, объясните популярно и на пальцах, какими головняками этот ГПП обернется для работодателя, ...
Прежде чем штрафовать граждан, государство само должно навести порядок в местах общего пользовани...
Еще раз и здесь - ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
С Днем Рождения, Клерк!!!!
уточняю, для любознательных, компьютер и принтерное устройство были комплектом под названием "...
поясняю. "Автоматизацию" в нашей Гатчинской райсельхозтехнике начинал я в 1986 году. Нам привезли...
А жаль:) надо бы уменьшить реальный сектор НЕэкономики
Никакого реального сокращения не будет.
Я думаю, шо дЭбилам из СБЕРБАНКА, надо бошки пооткручивать за такую безопасность.Или опять на рус...
Одна палка два струна я хозяин вся страна! Вы Сталина к этому делу не приписывайте! Серая зарплат...
вот ведь какие бяки буки. Интересно, почему потом ни кто не узнаёт, что стало с тем, кто сдаёт лю...
Да, не забудьте вспомнить о предстоящем сокращении в инспекциях - а фнс это одна из самых больших...
По однодневкам отчитались в прошлом году, их доля по данным фнс на конец 2018 составила примерно ...
Что за бред. Во-первых, у многих несколько юр. лиц и/или постоянная работа. Во-вторых,Смешная фор...
В этой ситуации: "ИП как физлицо со своей карты погасил вам на расчетный счет свою задолженность"...
Где вто у президента такие полномочия? Вы с диктатурой не путаете?...
Присел в очереди)) лучше чип в попу-похлопал считывателем и познакомился...
Да, коров тоже на 4-х дневку. По выходным запрет на выработку молока....
Коротко о текущем моменте:
Во времена кредитного бума такой же бред впаривал ведущий соловьиного помета: "берите кредит, бан...
Хорошая статья, сейчас проверяет нашу организацию, банк "СРЕДНЕРУССКИЙ" газпромбанк, Запросили д...
Я тоже полагаю, что скорее всего третий вариант. Даже до заморозки накопительной части пенсии и п...