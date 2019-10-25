Счет 60 в расчетах по авансам: примеры в 1С

Согласно действующему Приказу Минфина № 94н, закупки товара, работ или услуг компании следует отражать на специальном активно-пассивном счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе субсчетов. Однако при взаиморасчетах с поставщиками, ввиду большого документооборота и наличия авансов, а также постоплат, нередки случаи некорректного формирования проводок, что препятствует правильному зачету задолженности, в том числе и в учетных программах.

Рассмотрим типовые примеры расчетов с поставщиками по авансам, а также проверки взаиморасчетов с контрагентами на примере программы «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3.0.

В случае перечисления аванса поставщику в базе оформляется документ «Списание с расчетного счета» с видом операции «Оплата поставщику». Хозяйственная операция сама по себе несложная, однако некоторые пользователи сталкиваются с неверной корреспонденцией счетов в информационной базе, из-за чего возникают ошибки в последующем зачете аванса.

Важно учесть тот факт, что расчеты по авансам с поставщиками учитываются на счете 60.02 «Расчеты по авансам выданным», соответственно, счет дебета при проведении документа выбирается программой автоматически, так как перед поставщиком по выбранному договору задолженность на момент проведения документа отсутствует. При отражении данной операции программа образует корреспонденцию счета 60.02 «Расчеты по авансам выданным» со счетом 51 «Расчетные счета».

В дальнейшем, например, при оформлении документа «Поступление товаров и услуг», аванс будет зачтен (Дт 60.01 Кт 60.02 — зачет аванса поставщику).

Пользователю также нужно учитывать тот факт, что зачет аванса производится в соответствии с одним из трех способов, указанным в документе «Поступление товаров и услуг»: автоматически, по документу либо не зачитывается вообще.

В случае если пользователь устанавливает способ зачета аванса «Автоматически», то программой анализируются остатки авансов по указанному в документе договору и произведется зачет сумм авансов в порядке их оплаты. Зачет авансов будет производиться последовательно по каждому документу оплаты, начиная с самого раннего. Этот вариант наиболее удобен при работе с большим количеством оплат и поставок.

При установке способа «По документу» следует дополнительно указать конкретный документ оплаты, по которому следует произвести зачет аванса. В этом случае аванс будет зачтен по указанному документу. Авансы по другим документам зачитываться не будут. Такой вариант подходит, если организация ведет расчеты по конкретному документу поставки.

И, наконец, при выборе способа «Не зачитывать» программой не будет производиться анализ и зачет авансов по договору ни при каких условиях. Такой вариант может рассматриваться, если аванс будет направлен на оплату других сделок. Зачет такого аванса может в дальнейшем производиться документом «Корректировка долга» через раздел «Покупки» — «Корректировка долга» с видом операции «Зачет авансов». В поле «Зачесть аванс» выбираем значение «Поставщику», а в поле «В счет задолженности» необходимо выбрать «Нашей организации перед поставщиком» или «Нашей организации перед третьим лицом».

Состояние взаимных расчетов между сторонами можно проверить «Актом сверки взаиморасчетов». До его формирования можно проверить сальдо и обороты по расчетам с поставщиком. В этом случае можно воспользоваться отчетом «Оборотно-сальдовая ведомость» по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в разрезе субсчетов, который можно открыть из раздела «Отчеты».

Документ «Акт сверки расчетов с контрагентом» создаем в разделе «Покупки» — блок «Расчеты с контрагентами» — «Акты сверки расчетов».

В документе указываем контрагента, по которому проверяем расчеты, при необходимости можно указать конкретный договор. На закладке «Счета учета расчетов» содержится по умолчанию список счетов учета, по которым можно осуществить сверку, нужно снять флажки у всех счетов, кроме 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками».

В нижней части закладок «По данным организации» и «По данным контрагента» выводятся данные по остаткам на начало и на конец периода сверки взаиморасчетов, а также отражаются суммы расхождений с данными контрагента.