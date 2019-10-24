Как восстанавливать НДС после реорганизации

На практике возникают спорные моменты, связанные с порядком уплаты НДС, подлежащего восстановлению организацией-налогоплательщиком, перешедшей с ОСН на УСН и в последующем реорганизованной в форме присоединения к другой организации.

Рассмотрим следующую ситуацию:

ООО «КурганТранс» при переходе на УСН имело основные средства. В последующем ООО «КурганТранс» (Правопредшественник) было реорганизовано путем присоединения к ООО «КМК» (Правопреемник). Правопреемник также сначала находился на ОСН и перешел на УСН. Суммы НДС по приобретенному имуществу приняты правопредшественником к вычету в соответствии со ст. 171, 172 НК РФ. Налоговым органом в рамках проверки деятельности правопреемника установлено, что правопредшественником неправомерно не восстановлены суммы НДС, ранее принятые к вычету.

Арбитражный суд Уральского округа, в Постановлении от 08.08.2019 по делу № А34-8641/2018, напомнил о том, что на правопреемника реорганизованного общества возлагается исполнение обязанности по уплате налогов реорганизованного юридического лица.

В рассматриваем случае это обязанность по уплате НДС, подлежащего восстановлению реорганизованным юридическим лицом.

При этом, суд указал, что такая обязанность возлагается независимо от того, были ли известны правопреемнику до завершения реорганизации факты и обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения данных обязанностей реорганизованным лицом.

Мотивируя свое решение, суд сослался на следующее:

В соответствии с пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе по основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению налогоплательщиком в случае дальнейшего использования таких товаров (работ, услуг), в том числе основных средств и нематериальных активов, и имущественных прав для осуществления операций, указанных в пункте 2 настоящей статьи, за исключением передачи основных средств, нематериальных активов и (или) иного имущества, имущественных прав правопреемнику (правопреемникам) при реорганизации юридических лиц.

Восстановлению подлежат суммы налога в размере, ранее принятом к вычету, а в отношении основных средств и нематериальных активов — в размере суммы, пропорциональной остаточной (балансовой) стоимости без учета переоценки. При переходе налогоплательщика на специальные налоговые режимы в соответствии с главами 26.2, 26.3 и 26.5 НК РФ суммы налога, принятые к вычету налогоплательщиком по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, и имущественным правам в порядке, предусмотренном настоящей главой, подлежат восстановлению в налоговом периоде, предшествующем переходу на указанные режимы.

Согласно п. 8 ст. 162.1 НК РФ при передаче правопреемнику (правопреемникам) товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе основных средств и нематериальных активов, при приобретении (ввозе) которых суммы налога были приняты реорганизованной (реорганизуемой) организацией к вычету в порядке, предусмотренном главой 21 НК РФ, соответствующие суммы налога не подлежат восстановлению и уплате в бюджет реорганизованной (реорганизуемой) организацией.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 50 НК РФ исполнение обязанностей по уплате налогов реорганизованного юридического лица возлагается на его правопреемника (правопреемников) независимо от того, были ли известны до завершения реорганизации правопреемнику (правопреемникам) факты и (или) обстоятельства неисполнения или ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим лицом указанных обязанностей. При этом правопреемник (правопреемники) должен уплатить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему обязанностям.

Таким образом, суд, применяя вышеуказанные нормы, очередной раз подтвердил универсальность правопреемства в отношении налоговых обязательств при реорганизации путем присоединения.

Рассматриваемый спор примечателен тем, что на лицо попытка обхода закона при смене режимов налогообложения для целей уклонения от обязанности по уплате НДС, восстановление которого обязательно. Иначе говоря, цель последовательных действий — получение необоснованной налоговой выгоды.

Данное дело возможно и можно было бы отнести к типовым, если бы не одно исключение, а именно тот факт, что судом первой инстанции установлена взаимозависимость ООО «КурганТранс» и ООО «КМК». Соответственно последний не мог не знать о неисполненных налоговых обязанностях реорганизуемого юридического лица (главный бухгалтер ООО «КурганТранс» Кукрлева Т.В. является директором ООО «КМК»). При этом суд первой инстанции отдельно обратил внимание на то, что правопреемник не пояснил цели действий с учетом того, что переданные основные активы фактически остались во владении тех же лиц.

По своей сути данную схему трудно назвать многоходовой, так как на лицо согласованность действий при реорганизации юридических лиц в целях уклонения от обязанности по восстановлению НДС в связи с переходом на УСН.

В судебной практике имеются и иные подходы к вопросу восстановления НДС при реорганизации, но, тогда как минимум во главе угла будет необходимость опровержения возможной согласованности действий при реорганизации юридических лиц и соответственно доказывание отсутствич цели уклонения от обязанности по восстановлению НДС в связи с переходом на УСН.

То есть, фактически необходимо доказать