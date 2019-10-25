Клерк.Ру

Откуда брать деньги на бизнес? ТОП-5 источников

Вроде прописные истины, но когда начинаешь свой бизнес, все равно теряешься. 

Бизнес дело рискованное и затратное, но оно того стоит. Очень часто на самом старте предприниматели задаются вполне логичным вопросом: а какие финансовые инструменты существуют? Какие источники смогут помочь на самом старте моего пути? Ведь всегда найдутся идеи, которые требуют большего капитала. А чтобы проект не обернулся крахом и многомиллионными долгами, важно изучить возможные способы финансирования бизнеса. Вот об этом пойдет речь в сегодняшней статье.

Возможностей найти деньги для старта бизнеса довольно много. Но важно понимать, каковы их плюсы и минусы, ограничения, условия и т.д.

«Святая тройка» 

Пожалуй, это один из самых доступных и понятных источников финансирования. Семья, друзья и знакомые — вполне могут стать вашими инвесторами. Помимо финансирования это еще и безусловная поддержка, отсутствие сложной процедуры оформления сделки, никаких отчетов и презентаций. Есть ли риск? Конечно! Ведь дружеским и семейным отношениям может неожиданно настать конец. Поэтому как бы вы не были уверены в своих друзьях и родственниках — продумайте изначально все возможные сценарии и варианты развития событий. Подстраховка еще никому не помешала.

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Получение гранта

Тоже довольно популярный способ получения финансирования. Грант — это отличный инструмент для старта бизнеса, не требующий ни доли, ни процентов за его использование. Получить его возможно как по государственному конкурсу, так и от крупных компаний и университетов. Например, тот же Иннополис.

А кто такие ангелы?

Бизнес-ангелы — это частные инвесторы, которые готовы вкладываться в развитие проектов за счет собственных средств. Где их искать? Посмотреть их рейтинг можно в интернете, довольно часто их можно встретить на специализированных мероприятиях и выставках стартапа, а так же на хакатонах. Это неплохой способ получить финансирование на льготных условиях (если договориться) для своего проекта. Но надо быть готовым к тому, что придется отдать часть своего бизнеса.

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Кредит в банке

Есть банки, готовые кредитовать малый бизнес на льготных условиях. Но важно помнить и об ограничениях в виде специального «стажа» , гарантий и залога.

Венчурное инвестирование

Если все вышеперечисленные способы уже перепробованы, есть смысл обратиться в венчурный фонд. Но чтобы получить средства на развитие бизнеса нужна работающая бизнес-модель. Что это дает? Относительно недорогое (в отличие от банковского) финансирование в сочетании с экспертизой. Но за инвестирование фонд возьмет бизнес под контроль.

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