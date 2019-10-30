Как малому и среднему бизнесу избежать кассовых разрывов

Кассовый разрыв — ситуация, когда на счетах компании временно отсутствует необходимый объем средств для выполнения всех текущих обязательств. Это не всегда зависит от финансовой политики компании, и еще значит, что бизнес убыточный. Самая частая причина кассовых разрывов — дебиторская задолженность.
Кассовый разрыв рассчитывается по формуле: «Сумма денег на счетах на начало периода» плюс «Поступления за период» минус «Расходы за период». Если результат отрицательный, это и есть кассовый разрыв.
Почему возникают кассовые разрывы (примеры)
- Ваша компания работает с клиентом на условиях отсрочки платежа.
Недавно с такой проблемой к нам обратился поставщик фармацевтических препаратов. Компания привыкла работать на отсрочке платежа в 30 дней, а один из ее новых контрагентов — аптечная сеть — работает на отсрочке в 45 дней. Из-за различий в бизнес-моделях аптеки регулярно допускали просрочки, и это приводило к перебоям с поставками.
- Клиент не заплатил вовремя (не захотел или не смог).
- Вы выиграли тендер, но из-за межбюджетных трансферов оплата за него пришла с задержкой.
- Большой запас вашего товара или сырья «заморожен» на складе.
- Руководитель перевел часть денег на личные расходы.
- Компания масштабирует бизнес и ради инвестиций изъяла средства из оборота.
- Вы столкнулись со спадом продаж в определенный сезон.
- У компании возникли финансовые трудности в результате форс-мажора.
Как не допуститьЧтобы минимизировать риск возникновения кассовых разрывов, придерживайтесь нескольких простых правил.
- Старайтесь работать по предоплате
- Управляйте дебиторской задолженностью
Проверьте уровень защиты компании от долгов (чек-лист):
- Перед тем, как начать работу с клиентом, вы предварительную оцениваете его (платежеспособность, документы).
- Вы используете залог имущества должника и другие меры (поручительство и т.д.), чтобы обеспечить товарное кредитование.
- У вас есть ученая система, где можно отследить момент возникновения и оплаты дебиторской задолженности и возникновение просрочек.
- Вы регулярно анализируете возникновение просроченной задолженности по сделкам.
- У вас есть скидки, которые стимулируют клиентов закупать с меньшей отсрочкой платежа. Также действует система штрафов за длительность просрочки платежа.
- В компании действуют правила и условия кредитования (кредитная политика) по отношению к клиентам.
- Максимальная сумма товарного кредита зависит от кредитного лимита, установленного для данного клиента.
- Клиенты компании разделены на группы в зависимости от кредитного статуса (рейтинга) и уровня платежной дисциплины.
- Процесс работы сотрудников компании с просроченной задолженностью регламентирован во внутренних документах компании.
- Сбором просроченной дебиторской задолженности занимается отдельный специалист.
- Все сделки осуществляются в соответствии с правилами ведения торгового документооборота и сопровождаются всеми необходимыми документами.
- Система оплаты труда стимулирует сотрудников компании к возврату долгов.
- Составляйте платежный календарь и бюджет движения денежных средств
Как быстро закрыть кассовый разрыв
- Приостановите или перенесите на следующие периоды необязательные выплаты.
- Договоритесь с основными поставщиками о коммерческом кредите.
- Привлеките дополнительные инвестиции собственников.
- Реструктуризируйте действующие кредиты.
- Привлеките краткосрочное банковское финансирование.
- Воспользуйтесь схемой факторинга — финансирования под залог дебиторской задолженности. Малому бизнесу часто недоступны банковские финансовые продукты. Это происходит из-за отсутствия ликвидных активов, кроме дебиторской задолженности. В таком случае факторинг становится выходом (во время принятия решения о финансировании все риски оцениваются в большей степени по дебитору, а не по клиенту. Деньги при этом можно получить уже через 1 — 2 дня).
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