За экологию накажут строже

Федеральным законом от 17.06.2019 № 141-ФЗ внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП). Изменения вызваны необходимостью конкретизации состава экологического правонарушения и касаются ответственности в области охраны окружающей среды, соблюдения требований обращения с отходами производства и потребления и в части ответственности за неуплату (неполную уплату) экологического сбора и непредставление отчетности в Росприроднадзор.

Обращение с отходами и предоставление отчетности

Ранее нарушение требований в области обращения с отходами подпадало под действие ст. 8.2 КоАП РФ «О несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами». За все эти нарушения была предусмотрена одна ответственность и максимальный штраф для компаний составлял 250 000 руб. Теперь статья 8.2 КоАП РФ изложена в новой редакции и состоит из 12 частей вместо 1, а Кодекс дополнен новыми статьями, содержащими по несколько составов административных правонарушений. Так введена ответственность по:

ст. 6.35 КоАП РФ (о нарушении санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами); ст. 8.2 КоАП РФ (о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами); ст. 8.2.3 КоАП РФ (о несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами животноводства).

Помимо этого, новой статьей 8.5.1 КоАП РФ установлена ответственность за нарушение порядка представления отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории РФ товаров, упаковки товаров, включенных в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, за предыдущий календарный год.

Организации грозит штраф за непредставление или несвоевременное представление отчетности и деклараций для должностных лиц в размере от 3000 до 6000 руб., для ИП — от 50 000 до 70 000 руб., для юридических лиц — от 70 000 до 150 000 руб.

В случае если отчетность представлена в неполном объеме, или в ней содержатся недостоверные сведения, то в отношении должностных лиц предусмотрены штрафы в размере от 3000 до 6000 руб., в отношении ИП — в двукратном размере суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, но не менее 100 000 руб.

В отношении юридических лиц предусмотрены санкции в двукратном размере суммы сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортерами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров, но не менее 250 000 руб.

Охрана окружающей среды и экологический сбор

Также КоАП РФ претерпел изменения в части ответственности за неуплату в срок экологического сбора. В Кодекс добавлена статья 8.41.1 с размерами санкций за указанное правонарушение. В отношении должностных лиц сумма штрафа составляет от 5000 до 7000 руб., для ИП — трехкратный размер неуплаченной суммы сбора, но не менее 250 000 руб., для организаций — трехкратный размер неуплаченной суммы сбора, но не менее 500 000 руб.

Помимо этого, изменения коснулись ответственности за нарушение требований охраны окружающей среды. Введены в действие составы административных правонарушений при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой (ст. 8.2.1 КоАП РФ), при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (ст. 8.2.2 КоАП РФ), при обращении с отходами животноводства (ст. 8.2.3 КоАП РФ).

В данном случае величина штрафа за все перечисленные выше правонарушения зависит от того, совершено ли это же нарушения в течение года повторно и был ли причинен вред здоровью людей или окружающей среде либо возникновения эпидемии или эпизоотии, распространения инфекционной болезни среди одного или многих видов животных на значительной территории (если указанные действия (бездействия) не содержат уголовно наказуемого деяния).

Также организациям нужно учесть, что действующая статья 8.7 КоАП РФ дополнена частями 3 и 4, которыми предусмотрена административная ответственность за неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления, а также ответственность за применение твердых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров.